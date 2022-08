Résultats et notes du GCSE expliqués : un 3 ou un 4 est-il une réussite ?

Des MILLIERS d’étudiants sont sur le point de connaître leurs résultats au GCSE après le retour des examens pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus.

Mais que signifie chaque note et comment savoir si vous avez réussi ? Ici, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir.

Comment fonctionnent les notes du GCSE ?

Les notes A*-G traditionnelles ont été abandonnées en Angleterre et sont maintenant remplacées par un système 9-1 qui a été introduit parallèlement à un nouveau programme GCSE.

La note la plus élevée est marquée à 9, tandis que 1 est la note la plus basse qu’un étudiant peut recevoir.

Une note 4 équivaut à peu près à une note C et une note 7 à peu près à un A.

En 2017, le système de notation a été révisé afin qu’au lieu d’utiliser des lettres comme c’était la tradition, les étudiants reçoivent un numéro de 1 à 9.

2020 était la première fois que tous les élèves recevaient leurs notes avec le nouveau système après quelques années de mise en place progressive.

C’est désormais le cas pour les étudiants du GCSE qui obtiendront des notes numériques pour toutes leurs matières, car tous les cours sont désormais passés au nouveau système de notation.

Le système de numération a été mis en place dans le but de rendre les GCSE plus difficiles – et de mettre moins l’accent sur les cours du GCSE qu’auparavant, avec des notes dans presque toutes les matières décidées lors des examens finaux.

On pense que cela aidera les étudiants à paraître plus attrayants pour les employeurs potentiels, car les grades supérieurs ont désormais plus de distinction que l’ancien système.

Comment les nouvelles notes du GCSE se comparent approximativement aux anciennes:

A* – 9

A-8

Grade inférieur A – 7

B-6

Niveau inférieur 5 – 5

C-4

E-3

F-2

G-1

U – U

Qu’est-ce qu’un succès et qu’est-ce qu’un échec ?

L’attribution de notes supplémentaires fournira plus de différenciation dans la gamme de notes.

Les élèves ont désormais besoin de 4 pour une réussite standard et de 5 pour une «réussite forte», remplaçant la limite traditionnelle d’une note C.

Une réussite est donc indiquée par l’une des six notes, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Le chien de garde des examens Ofqual a déclaré que toute personne qui obtient la note la plus élevée d’un 9 a « performé de manière exceptionnelle.

Pendant ce temps, la note la plus basse est un et, si un étudiant ne réussit pas, il apparaîtra sur sa feuille de résultats comme “Non classé” ou similaire.

Qui décide de la note de chaque élève ?

Pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus, les commissions d’examen décideront à nouveau des notes que chaque élève recevra.

Les années précédentes, on demandait aux enseignants de donner une note qu’ils pensaient que chaque élève aurait obtenue s’il avait passé les examens.

Cela était basé sur divers éléments de cours et d’examens simulés.

Que se passe-t-il si j’échoue à un examen ?

Si vous échouez à un examen, n’oubliez pas de ne pas paniquer – il existe des options et des solutions si vous ne réussissez pas aussi bien que vous l’espériez.

La meilleure première étape consiste à parler à un enseignant en qui ils ont confiance pour obtenir des conseils.

Les étudiants en Angleterre peuvent à la fois faire appel de leurs notes et choisir de repasser leurs examens GCSE en novembre, ce qui leur donne la possibilité d’améliorer la note qu’ils reçoivent.

Il est toujours possible d’atteindre l’université ou la sixième avec une note d’échec, mais si c’est en anglais ou en mathématiques, il vous sera probablement demandé de repasser l’examen comme condition de votre offre tout en poursuivant les niveaux A ou BTecs. .

Alternativement, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire à nouveau pour les examens de l’été 2023.

Il est important de souligner qu’un échec scolaire n’est pas la fin du monde et peut simplement être un obstacle sur la route pour ceux qui cherchent à poursuivre leurs études ou à obtenir leur premier emploi.