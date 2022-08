Résultats et notes du A-Level expliqués : un D ou un E est-il une réussite ?

Des dizaines de milliers d’étudiants récupèrent leurs résultats de niveau A chaque année le jour des résultats.

Les étudiants de tout le Royaume-Uni espèrent avoir obtenu les notes dont ils ont besoin pour décrocher une place dans les universités de leur choix.

Est-ce qu’un E ou D est une réussite au niveau A ?

Un E ou D est toujours une réussite au niveau A – mais cela entraînera une baisse des points UCAS.

Une réussite est indiquée par l’une des six notes, A*, A, B, C, D ou E, – où A et A* sont la note la plus élevée et E la plus basse.

Afin de répondre aux critères de réussite, vous devez obtenir une note E ou supérieure le jour des résultats.

Si un élève ne réussit pas, cela apparaîtra sur sa feuille de résultats comme “Non classé” ou similaire.

Afin de répondre aux critères de réussite, les étudiants doivent obtenir une note E ou supérieure le jour des résultats.

Qu’est-ce que l’échelle de notation uniforme et comment fonctionne-t-elle ?

Les notes sont converties en notes sur une échelle appelée Uniform Mark Scale.

C’est l’outil utilisé par les organismes d’examen pour lisser les variations de niveaux de difficulté des examens et des cours.

Si vous avez eu un score relativement faible à un examen extrêmement difficile, l’UMS le contrebalance de sorte que vous vous retrouvez avec un score relatif à la difficulté de votre examen.

Cela garantit que les résultats sont comparables entre les séries d’examens et les matières.

Votre état provisoire des résultats indique à la fois les notes “brutes” et “uniformes”.

Par exemple, une année, un candidat peut n’avoir besoin que de 62 points bruts pour obtenir une note A (80%), mais une autre année, 62 points peuvent n’être équivalents qu’à une note B (70%).

Que sont les points UCAS ?

Les points UCAS, ou valeur tarifaire, traduisent vos qualifications en une valeur numérique qui peut ensuite être comparée à d’autres cours et additionnée à vos autres niveaux A et qualifications.

Le système de points UCAS est souvent utilisé par les universités pour leurs conditions d’entrée.

La plupart des qualifications britanniques ont une valeur tarifaire UCAS, qui varie en fonction de la taille de la qualification et de votre note.

Plus la note est élevée, plus le nombre de points UCAS gagnés est élevé.

Les points s’appliquent à de nombreux types de qualifications et au nombre de points que vous obtenez par note.

Vous pouvez calculer vos points tarifaires UCAS ici.

Un niveau

A* – 56

A-48

B-40

C-32

J-24

E-16

Niveau AS

A-20

B-16

C-12

J-10

E-6

Que se passe-t-il si j’échoue à un examen ?

Si vous avez ouvert vos résultats et que vous n’avez pas obtenu les notes de passage que vous espériez, ne paniquez pas.

Il existe plusieurs options si vous échouez à un test ou si vous ne faites pas aussi bien que vous l’espériez.

Et rappelez-vous que si vous étiez sur le point d’obtenir les notes requises, vous auriez peut-être encore été accepté par au moins l’une de vos universités.

La première chose à faire est de vérifier auprès de vos choix si vous avez quand même une place, ou si on vous a proposé un cours différent en fonction de vos notes.

Vous pouvez également consulter les options de compensation.

Des appels gratuits peuvent également être faits par les étudiants qui estiment qu’ils ont été injustement notés ou qu’il y a eu une erreur dans le calcul de leur note.

Cela peut se faire via leur école, qui contactera ensuite le jury d’examen compétent.

Ceux qui postulent à l’enseignement supérieur et qui n’ont pas obtenu l’offre qu’ils ont acceptée comme premier choix doivent faire appel à une date précise – assurez-vous donc de vérifier les délais auprès des commissions d’examen.

Vous pourriez décider de ne pas aller à l’université et d’essayer d’obtenir les résultats que vous vouliez – et vous pouvez le faire de différentes manières.

Si vous souhaitez reprendre le cours exactement de la même manière que vous l’avez fait auparavant, vous pouvez vous inscrire pour repasser dans votre école, votre sixième ou votre collège.

Cependant, si cette option ne vous convient pas, vous pouvez également vous inscrire à un cours en ligne – ce qui vous donnera beaucoup plus de flexibilité car vous n’êtes pas confiné à une salle de classe et à un horaire fixe.

Quand viendra le temps de passer votre examen, vous le passerez toujours dans une école ou un collège à la même date que tous les autres étudiants – cependant, vous devrez réserver votre place vous-même.

Il est important de garder à l’esprit tous les coûts supplémentaires qui pourraient être impliqués à la suite de la reprise de vos niveaux A – car vous serez inscrit en tant que candidat privé.