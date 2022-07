Résultats et faits saillants de la première semaine du Fyster Fest

La All Elite Wrestling a lancé le premier des quatre semaines du «Fyter Fest» lors de l’édition de mercredi soir de Dynamite. L’épisode diffusé le 13 juillet avait une carte de match pleine à craquer avec une action intense, car les titres TNT et World Tag-team étaient en jeu.

Le champion par intérim de l’AEW, Jon Moxley, a défendu son titre contre Konosuke Takeshita lors d’une rencontre exténuante. Le match du championnat TNT a été aussi féroce que prévu alors qu’Orange Cassidy a affronté le champion TNT Wardlow. Ailleurs, Chris Jericho est monté sur le ring pour faire la promotion de son match Barbed Wire contre Eddie Kingston. Kingston, dans une brève promo en coulisses, a juré de faire couler le sang de Jericho la semaine prochaine.

Match de championnat TNT: Wardlow contre Orange Cassidy

Le champion TNT Wardlow, qui a connu une course fantastique en 2022, a défendu son titre contre Orange Cassidy “Freshly Squeezed” lors du match d’ouverture mercredi soir. AEW a encore une fois opposé deux des artistes les plus populaires de la liste.

Wardlow a ignoré tous les jeux d’esprit de Cassidy et de ses meilleurs amis Chuck Taylor et Trent. Le champion était dominant et a battu Cassidy dans les premières étapes. Au fur et à mesure que le match avançait, Cassidy a riposté et a commencé à viser le genou gauche du champion.

Cassidy a en quelque sorte échappé à la bombe électrique et a connecté le «Wardog» deux fois au bord du ring alors que la foule scandait «Freshly Squeezed». Le challenger s’est rapproché avec un compte à deux après avoir frappé Wardlow avec un Orange Punch et un Beach Break dévastateurs. Mais le champion a attrapé Cassidy lors de la deuxième tentative de coup de poing et l’a écrasé sur le tapis avec une bombe électrique pour assurer l’une de ses victoires durement disputées.

Chris Jericho s’en prend à Eddie Kingston

Chris Jericho est entré sur le ring et a livré une promo agressive et sans limites sur Eddie Kingston et leur combat imminent Barbed Wire Everywhere. Il a parlé des amis d’Eddie qui avaient souffert en raison de leur association avec Kingston et a juré de prouver la semaine prochaine que The Mad King perdrait lorsque les deux se rencontreraient la semaine prochaine. Kingston a répondu dans une rapide promo dans les coulisses en s’engageant à faire couler le sang de Jericho et à lui faire payer ses actions.

Éliminateur du championnat du monde intérimaire AEW: Konosuke Takeshita contre Jon Moxley

Dans une rencontre éliminatoire, le champion du monde par intérim AEW Jon Moxley a affronté un prolifique Konosuke Takeshita.

Takeshita a profité de la détermination de Moxley, luttant contre un piledriver sur le tablier du ring, et a livré un suplex allemand au tenant du titre agité. Après la pause, Moxley a repris le contrôle et a puni Takeshita, le frappant avec un dropkick à la tête qui lui a ouvert le front.

Avec un front ensanglanté, Takeshita a riposté en connectant son lariat sautant et a lancé un rouleau qui comprenait une plancha et une éclaboussure de grenouille pour abattre le champion pour un palpitant compte à deux. Moxley a pu survivre et a contré avec la Blue Thunder Bomb et a administré le Paradigm Shift, mais Takeshita a réussi à rester dans le combat.

Mais le challenger n’a pas pu durer longtemps car Moxley a frappé avec le Death Rider, puis a utilisé l’étranglement du bulldog pour forcer Takeshita à sortir et a conservé son titre intérimaire.

Match en simple : Luchasaurus accompagné de Christian Cage contre Griff Garrison

Avant d’amener le gigantesque Luchasaurus sur le ring pour son combat, Christian Cage a effectué une autre promo époustouflante et vile, cette fois sur Griff Garrison des Varsity Blondes et Brian Pillman Jr.

Dans un match naturellement court, Luchasaurus a démoli Garrison avant de le vaincre avec le Tar Pit. Même après le match, Luchasaurus a poursuivi son assaut sur Garrison. Pillman a tenté d’intervenir et de sauver son compagnon mais a été attrapé par le monstre et s’est écrasé deux fois contre la table d’annonce.

Match en simple : Claudio Castagnoli contre Jake Hager

Claudio Castagnoli du Blackpool Combat Club et Jake Hager de la Jericho Appreciation Society se sont affrontés dans un match 1 contre 1 lors de l’épisode de mercredi soir. Les anciens coéquipiers de la WWE Tag Team ne se sont pas retenus et se sont déchaînés.

Hager a résisté à la tempête du début, absorbant tout ce que Castagnoli lui a lancé pour prendre le contrôle du combat vers la mi-course. Castagnoli est revenu et semblait sur le point de gagner jusqu’à ce que des membres de la Jericho Appreciation Society prennent d’assaut le ring pour briser son Sharpshooter sur Hager. La distraction n’avait pas d’importance, car le lutteur suisse a déclenché la Ricola Bomb et a remporté une victoire impressionnante.

Match en simple : Anna Jay contre Serena Deeb

Anna Jay de The Dark Order a été opposée à Serena Deeb dans un match en simple. Jay a été constamment obligé de monter une attaque après avoir été vaincu par son adversaire principal. Deeb, comme une pro, l’a coupée et a repris le contrôle à chaque fois. C’est jusqu’à tard dans le jeu, Jay semblait être le gagnant outsider avec son dormeur Queenslayer.

Deeb a creusé profondément pour faire un retour en utilisant le Serenity Lock et a écrasé toutes les pensées d’un triomphe dans sa ville natale en forçant la soumission. Mercedes Martinez, la championne féminine du Ring of Honor, est venue à la rescousse, chassant Deeb hors du ring pour promouvoir leur match pour le titre imminent à la ROH “Death Before Dishonor”. Le match était une préparation pour le combat très attendu entre Martinez et Deeb.

Événement principal, match par équipe du monde AEW

Les Young Bucks ont défié Ricky Starks et Powerhouse Hobbs de l’équipe Taz, ainsi que Keith Lee et Swerve Strickland, à une danse à trois pour le championnat par équipe AEW il y a une semaine. Ce duel a eu lieu lors de l’événement principal du Fyter Fest Week One mercredi soir.

L’action était pratiquement constante, comme prévu, les six concurrents apparaissant à divers moments de la compétition. L’accent a été mis sur la précédente prise de bec de Strickland et Lee, avec une taquinerie de qualité par le premier vers la fin du combat, mais la paire est arrivée à une seconde de gagner l’or après une formidable fausse finition.

Dans une autre quasi-chute, les Bucks ont empêché Hobbs et Starks de remporter les championnats. Strickland a sauté par-dessus la poitrine de son partenaire et anéanti l’opposition, tandis que Lee s’est envolé par-dessus les cordes et a anéanti le terrain quelques minutes après.

À l’intérieur du ring, Strickland a effectué le double piétinement à Starks, remportant le combat et les titres de champion. Le résultat a été un choc, mais les nouveaux champions méritaient les éloges après avoir réalisé une excellente performance.

