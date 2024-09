Résultats et faits marquants de l’UFC 306 | O’Malley contre Merab

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) débarque à The Sphere pour Noche UFC 306 CE SOIR (samedi 14 septembre 2024), en streaming EN DIRECT sur Programme à la carte ESPN+L’événement principal du pay-per-view (PPV) de l’UFC 306 mettait en vedette « Suga » Sean O’Malley défendant son titre de poids coq contre Merab Dvalishvili. L’événement co-principal était un combat de trilogie pour le titre de poids mouche féminin avec la championne Alexa Grasso réunion Valentina Chevtchenko. La carte principale de l’UFC 306 se vantait également Brian Ortega contre. Diego Lopes en poids plume, dans un combat de rattrapage pour leur réservation précédente, qui a présenté le remplacement d’adversaire le plus dramatique de l’histoire. Complétant la carte principale PPV de l’UFC 306, Daniel Zellhuber contre. Esteban Ribovics et Ronaldo Rodríguez contre. Ode Osbourne.

Les « préliminaires » ont été dirigés par l’ancien challenger au titre Irène Aldanaqui a pris en charge Norma Dumont. D’autres combats notables de la sous-carte comprenaient Raúl Rosas Jr. contre. Aoriqileng et Yazmin Jauregui contre. Ketlen Souza. Vous pouvez consulter tout ce qui s’est passé lors de la sous-carte « Préliminaires » de l’UFC 306 à droite ici.

UFC 306 HEURE ET DATE DE DÉBUT

MMAmania.com offrira une couverture en direct, round par round, coup par coup, de l’intégralité de la saison UFC 306 – Riyadh Nuit UFC carte de combat ci-dessous, en commençant par le ESPNNEWS/ESPN+ Combats préliminaires sous-carte, diffusés à 19h30 HE icisuivi de la carte principale PPV de l’UFC 306, qui débutera à 22 h HE le Programme à la carte ESPN+.

Gardez à l’esprit que nous serons également le lieu où vous trouverez les dernières nouvelles, les récapitulatifs et les analyses d’après-combat après « O’Malley vs. Dvalishvili ». Sans plus attendre, consultez ci-dessous les résultats mis à jour de l’UFC 306. (Remarque : cela se fera de haut en bas ; par conséquent, les informations les plus récentes seront en haut du flux).

RÉSULTATS RAPIDES DE L’UFC 306

135 lbs. : Sean O’Malley contre Merab Dvalishvili — Dvalishvili a battu O’Malley par décision unanime (49-46, 49-46, 49-46)

125 lb : Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko — Shevchenko bat Grasso par décision unanime (50-45, 50-45, 50-45)

145 livres : Brian Ortega contre. Diégo Lopes — Lopes bat Ortega par décision unanime (30-26, 30-27, 30-27)

155 livres : Daniel Zellhuber contre. Esteban Ribovics — Ribovics bat Zellhuber par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

125 livres : Ronaldo Rodriguez contre Ode Osbourne — Rodriguez bat Osbourne par décision unanime (29-28, 29-27, 29-27)

135 livres : Irene Aldana contre Norma Dumont — Dumont déf. Irène Aldana via (30-27, 30-27, 30-27)

155 livres : Manuel Torres contre Ignacio Bahamondes — Les Bahamondes déf. Manuel Torres via TKO (coups de poing), tour 1 (4:02) — POINTS FORTS!

115 livres : Yazmin Jauregui contre Ketlen Souza — Souza bat Jauregui par soumission technique (étranglement arrière nu), round 1 (3:02) — POINTS FORTS!

125 lbs. : Edgar Chairez contre Joshua Van — Van a battu Chairez par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

135 lbs. : Raul Rosas Jr. contre Aoirqileng — Rosas Jr. déf. Aoriqileng par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Mise à jour de la carte principale du PPV UFC 306

