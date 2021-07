Résultats en direct et mises à jour des demi-finales du simple féminin Wimbledon 2021

Kerber a joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de Barty, l’Australienne apprenant à quel point elle devait s’améliorer pour rivaliser avec les meilleurs après une défaite en deux sets contre l’Allemande en finale à Sydney en 2018. Elle apprenait vite comme un peu plus d’un un an plus tard, elle a remporté l’Open de France et a dominé le classement mondial – Cawley étant la seule autre femme australienne à être numéro un mondial.

Kerber s’est améliorée au fur et à mesure que les championnats progressaient en remportant avec son adversaire du deuxième tour Sara Sorribes Tormo une ovation debout de cinq minutes pour leur marathon de trois heures. La 25e tête de série a remporté des victoires impressionnantes contre le duo de têtes de série supérieur Coco Gauff, puis Karolina Muchova.

Pliskova non plus n’a jamais douté d’elle-même malgré son abandon du top 10 – elle est classée 13 – après avoir été une habituée depuis 2016. Une première apparition dans une demi-finale de Wimbledon a justifié cette confiance en elle – elle n’a pas encore abandonné un set et n’a eu son service cassé que trois fois. La Tchèque de 29 ans a frappé 40 as et elle en a servi un avec toute la force dirigée contre ses sceptiques après avoir battu la Suisse Viktorija Golubic mardi.

Sabalenka a défié les sceptiques remettant en question son statut de deuxième tête de série alors qu’elle a innové en atteignant les quatre derniers sans avoir dépassé le quatrième tour d’un majeur. Le tatouage de tigre de 23 ans sur sa cuisse gauche – en raison de sa naissance en 1998, l’année du tigre – a conduit ses parents à ne pas lui parler pendant une semaine.

Cependant, elle a été à la hauteur de l’image du tigre à la fois en puissance et en combativité lors de victoires accrocheuses au cours des deux derniers tours contre Elena Rybakina et Ons Jabeur pour gagner sa place dans les quatre derniers.

Pliskova n’aura pas besoin de rappeler les qualités de combat de Sabalenka, 23 ans. Lors de leur dernière rencontre à Cincinnati en 2018, Sabalenka a battu Pliskova après avoir sauvé deux balles de match.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici