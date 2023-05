Résultats en direct et faits saillants de WWE Backlash 2023

WWE Backlash 2023 aura lieu le samedi 6 mai en direct de San Juan, Porto Rico. Voici les résultats en direct et les faits saillants de l’événement en direct premium.

Nous sommes à plus d’un mois de WrestleMania 39, dont on se souviendra longtemps. Avec cela, l’attente de WrestleMania 40 l’année prochaine commence. Même s’il y a pas mal d’attente, il y aura toujours des événements en direct premium pour les fans pendant cette préparation de la « Showcase of the Immortals » de l’année prochaine.

Le samedi 6 mai à 20 h 00 HE, la WWE accueille Backlash à San Juan, Porto Rico. L’événement sera animé par le rappeur Bad Bunny, qui aura également un match lui-même. Plus précisément, Bad Bunny affrontera l’ancien partenaire de l’équipe d’étiquettes devenu ennemi Damian Priest dans un combat de rue à San Juan.

Il y a un autre combat énorme pour la carte de sept matchs. Après sa défaite à WrestleMania 39, Cody Rhodes cherche maintenant à se venger de Brock Lesnar, qui l’a attaqué à Raw après le plus gros show de l’année.

Il y a cinq autres matchs prévus pour Backlash, dont Bianca Belair défendant le championnat féminin de Raw contre Iyo Sky, Rhea Ripley cherchant à conserver le titre féminin de SmackDown contre Zelina Vega, Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle face à The Bloodline, Seth Rollins affrontant Omos et Austin Theory défendant le championnat des États-Unis contre Bobby Lashley et Broson Reed dans un match triple menace.

Sans plus tarder, voici les résultats complets en direct et les faits saillants de Backlash.

Résultats complets en direct et faits saillants pour WWE Backlash 2023

