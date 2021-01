Le contrôle du Sénat américain sera décidé en Géorgie. Vox a des résultats en direct.

L’équilibre du pouvoir politique à Washington, DC, sera finalement décidé lors du second tour des élections sénatoriales du 5 janvier en Géorgie.

Deux groupes de candidats s’affrontent dans des courses jumelles au Sénat avec des titulaires républicains. Dans une course, le sénateur David Perdue affronte le démocrate Jon Ossoff. Dans l’autre, une élection spéciale pour occuper le siège du sénateur à la retraite Johnny Isakson, le sénateur Kelly Loeffler affronte le révérend démocrate Raphael Warnock. Si les démocrates parviennent à remporter les deux sièges, ils détiendront 50 sièges au Sénat, le vice-président élu Kamala Harris servant de vote décisif. Cela donnerait aux démocrates un contrôle unifié des branches exécutive et législative, mais avec des majorités très minces.

Dans toute autre année, les républicains seraient considérés comme les favoris. La Géorgie est historiquement un État conservateur, et les candidats républicains ont battu leurs adversaires démocrates lors des dernières élections spéciales du Sénat américain en 2008 et 1992.

Mais les changements démographiques sont survenus rapidement en Géorgie et dans d’autres États du Sud. Combinées à des années d’organisation de la part des démocrates de Géorgie et des groupes de droits de vote, et du président Trump accélérant le changement, les républicains ne sont pas aussi sûrs d’une victoire dans l’État qu’ils l’étaient autrefois. Les courses de Géorgie pourraient descendre jusqu’au fil.

Vox a des résultats en direct ici, alimentés par nos amis de Decision Desk. Les sondages ferment à 19 h HE.