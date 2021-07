Résultats en direct des demi-finales masculines de Wimbledon 2021 et mises à jour Matteo Berrettini contre Hubert Hurkacz, Novak Djokovic contre Denis Shapovalov

BERRETTINI CONTRE HURKACZ

Berrettini est le premier Italien en demi-finale de Wimbledon depuis Nicola Pietrangeli en 1960. Adriano Panatta reste le dernier champion masculin de son pays lors d’un Chelem à Roland-Garros 1976. Berrettini a cependant un jeu fait pour l’herbe et est arrivé à Wimbledon avec le prestigieux titre du Queen’s Club à son actif. Le numéro neuf mondial de 25 ans ne dispute que son troisième Wimbledon, mais s’est qualifié pour les demi-finales grâce à 79 as en tête du tournoi, sauvant 20 des 25 points de bris.

Hurkacz n’est que le deuxième Polonais à faire partie des quatre derniers à Wimbledon après Jerzy Janowicz en 2013. La course du joueur de 24 ans en demi-finale est impressionnante car il n’avait remporté qu’un seul match en tournée entre son titre surprise au Miami Masters. en mars et le départ de Wimbledon.

DJOKOVIC VS SHAPOVALOV

Djokovic dispute sa 10e demi-finale à Wimbledon et sa 41e dans les majeures. Aucun des trois autres n’a jamais été à ce stade de Wimbledon. Seul Berrettini a goûté à l’expérience d’une demi-finale du Grand Chelem, à l’US Open 2019.

En plus de laisser tomber le premier set de son premier match contre le joker britannique Jack Draper, Djokovic n’a pas été troublé. Djokovic n’a perdu son service que quatre fois à Wimbledon cette année et n’a affronté que 15 balles de bris. Autre indication de sa domination croissante dans la course du Chelem, depuis le début de 2015, il a remporté 15 des 16 demi-finales majeures qu’il a disputées.

La victoire de vendredi le rapprochera non seulement d’un sixième titre à Wimbledon, mais aussi de devenir le troisième homme de l’histoire à terminer un calendrier du Grand Chelem. C’est un exploit si rare qu’il n’a pas été réalisé depuis que Rod Laver a balayé les quatre majors la même année pour la deuxième fois en 1969.

Shapovalov, l’élégant gaucher, a atteint sa première demi-finale du Chelem en affrontant le double champion de Wimbledon Andy Murray et le huitième tête de série Roberto Bautista Agut, demi-finaliste en 2019. En quart de finale, la joueuse de 22 ans a dû mélanger style et acier pour battre la Russe Karen Khachanov en cinq sets.

Vendredi, il devra avoir son jeu de service, qui a propulsé 60 as jusqu’à présent, au maximum. Avant cette année, Shapovalov n’avait remporté qu’un seul match à Wimbledon alors que sa meilleure performance en Grand Chelem était une course aux quarts de finale de l’US Open l’année dernière.

