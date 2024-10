Résultats en direct de WWE SmackDown : Cody Rhodes et Gunther s’affrontent

Près d’une semaine avant leur affrontement à Crown Jewel, le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, affrontera le champion du monde des poids lourds de la WWE, Gunther, lors du WWE SmackDown de ce soir depuis le Barclays Center de Brooklyn, New York.

La dernière fois que ces deux-là ont partagé un ring, c’était le 14 octobre à Raw, où ils ont échangé des propos verbaux avant que Rhodes n’invite Gunther à SmackDown. Les deux se rencontreront pour la cérémonie du Crown Jewel Championship samedi prochain en Arabie Saoudite.

Carmelo Hayes et Andrade s’affronteront en tête-à-tête lors de la finale de leur récente série au meilleur des sept. Le champion des États-Unis, LA Knight, sera l’arbitre invité spécial.

Après avoir remporté leurs matchs triple menace respectifs la semaine dernière, #DIY (Johnny Gargano et Tommaso Ciampa) affronteront les Motor City Machine Guns (Alex Shelley et Chris Sabin) qui ont fait leurs débuts dans l’émission de la semaine dernière. Le vainqueur remportera une future chance au titre par équipe contre The Bloodline.

Rejoignez-nous pour une couverture en direct à partir de 20 h HNE.

**********

– Le spectacle s’est ouvert avec l’étui du Crown Jewel Championship présenté dans l’arène. Gunther et Cody ont également été montrés entrant dans le bâtiment. Idem pour Motor City Machine Guns, #DIY et Randy Orton, dont le dernier mettait en vedette Orton s’arrêtant sur le chemin du ring pour parler à Paul Levesque en position de guérilla. Levesque fit signe à Orton de monter sur le ring.

Le segment Randy Orton/Paul Lévesque

Eh bien, c’était amusant d’avoir Lévesque là-bas, et c’était amusant de voir Orton passer devant lui dans les coulisses avant de finalement arriver sur le ring et d’appeler Levesque. Ils ont essayé avec la promo. Dur. Vraiment dur. Visiblement dur. Mais je suis intéressé de voir ce que cela signifie sur la façon dont Owens aborde son match à Crown Jewel. S’il doit être décrit comme un type impitoyable et en colère, il ferait mieux d’être à la fois impitoyable et en colère et il ferait mieux de ne pas se retenir – surtout après tout cela.

Orton a noté qu’il voulait mettre la main sur Kevin Owens, mais il semble qu’Owens soit hors limite. Orton a ensuite invité Lévesque sur le ring. Orton a dit qu’il pensait que Lévesque protégeait Owens d’Orton. La musique de Triple H a alors retenti et Lévesque a été vu se levant de Guerrilla et Lévesque est apparu dans l’entrée. Levesque a déclaré qu’Orton ne se présentait jamais au travail à l’heure et qu’à cause de cela, ils devaient « faire ça maintenant ».

Orton a crié que Lévesque protégeait Owens, mais Lévesque a dit qu’il ne protégeait personne. Levesque a dit à Orton que le match n’aurait pas lieu et Orton n’arrêtait pas de crier que c’était parce que Lévesque essayait de protéger Owens et finalement Levesque a fait taire Orton et a dit qu’il essayait de protéger Orton. La foule a scandé « RKO ! » Lévesque a expliqué qu’Owens n’a jamais eu d’ami dans ce métier. Levesque a souligné à quel point Owens ne se consacre qu’aux affaires. Levesque a déclaré pour la première fois qu’Owens avait baissé sa garde et fait confiance à Orton et Cody. Levesque a travaillé en traitant Orton de « misérable connard ». Levesque a ensuite noté comment Cody et Orton se sont retournés contre Owens.

Levesque dit qu’il a parlé à Owens et il ne pense pas qu’Owens soit le même Kevin Owens et il ne veut pas le mettre sur le ring avec Orton. Levesque a fait référence à la façon dont des tiges d’acier ont été placées dans le dos d’Orton et il a dit qu’il ne voulait pas voir Orton retourner sur l’étagère – peut-être de façon permanente. Orton a dit que rien de tout cela n’arriverait et il n’a pas demandé à « Paul Levesque » de venir sur le ring – à la place, Orton voulait l’Assassin Cérébral et The Game. Orton a fait référence à la façon dont The Game le battait à mort, y compris sur sa pelouse. Orton a demandé à Lévesque ce qu’il ferait s’il était à la place d’Orton. Orton a dit que c’était lui qui parlait d’homme à homme. Orton a déclaré que Levesque sait ce que c’est que de se voir tout enlever et que si Levesque était à la place d’Orton, il voudrait gérer ses affaires de la seule manière qu’il connaît – au milieu du ring. Orton a supplié Lévesque pour le match contre Owens.

Levesque a dit qu’il espère que Dieu qu’Orton sache ce qu’il demande et a noté que si Orton veut Owens à Crown Jewel, il l’a eu. Lévesque a ensuite quitté le ring après avoir dit qu’il espérait qu’Orton se protégerait à tout moment.

**********

Andrade contre Carmelo Hayes s’est terminé par un No Contest [9:45]

Boiteux. Boiteux à tous les niveaux. Boiteux à tous les niveaux solitaires. Même le public était d’accord alors que l’arrivée tombait à plat et Knight, qui est généralement super partout où il va, n’a reçu que peu ou pas de réponse lorsqu’il parlait au microphone. La WWE est tombée sur un excellent programme axé sur la lutte avec Andrade et Melo et c’est comme ça qu’ils l’ont fait exploser ? Évidemment, ce ne sera pas le vrai coup dur, mais teaser un Game 7 comme ça et ensuite faire ça ? C’est une trahison de confiance envers tout fan qui a adhéré à la série Melo/Andrade de manière organique, presque exclusivement basée sur le fait qu’ils ont eu de bons matchs de lutte. Vous pouviez voir cela venir. Mais c’était quand même bête.

Knight portait son gilet, ses lunettes de soleil et son titre américain pendant le match. Andrade a tenté une épingle rapide après un coude arrière et en a tiré un compte de deux. Hayes a roulé vers l’extérieur et Hayes a jeté Andrade dans la barricade. De retour sur le ring, Andrade a repris le contrôle avec quelques côtelettes et piétinements. Knight criait après Andrade et Hayes en a profité jusqu’à ce qu’Andrade pousse simplement Hayes par-dessus la troisième corde. Andrade a couru pour faire un plongeon, mais Knight l’a arrêté pour commencer le décompte. En conséquence, Andrade a renversé Knight et a atterri sur Melo alors que la série faisait une pause publicitaire.

Le spectacle est revenu et il y avait un Spanish Fly inversé sur la deuxième corde, mais les deux gars ont vendu les effets. Knight, à ce stade, avait enlevé sa ceinture et ses lunettes de soleil. Hayes et Andrade ont échangé des coups jusqu’à ce que Hayes plante Andrade avec un face-buster inclinable pour un compte de deux. « C’est génial! » des chants ont commencé dans la foule. Andrade s’est préparé pour The Message, mais il s’est transformé en Destructeur d’Andrade sur Hayes. Andrade a frappé un double genou dans un coin et a obtenu un compte de deux. Lorsque Hayes a été expulsé, il a jeté Andrade sur Knight, ce qui signifiait que Knight n’était pas libre de compter une épingle. Melo a alors accidentellement donné un super coup de pied à Knight. Andrade a opté pour Three Amigos, mais cela s’est transformé en un Melo plantant Andrade. Knight a ensuite jeté Hayes dans la table des commentaires et a frappé un BFT sur Andrade. Knight a fait la même chose avec Melo.

Knight se dirigea vers l’extérieur, sonna et attrapa un microphone. Knight a dit « au diable le match 7 ». Knight a déclaré qu’il était le champion des États-Unis et qu’il était le vainqueur du match 7. La musique de Knight a retenti et Knight s’est dirigé vers l’arrière et le match a pris fin.

**********

– Nia Jax et Tiffany Stratton parlaient dans les coulisses et Candice LaRae est entrée dans le cadre. LeRae a dit qu’elle s’occuperait du problème de Naomi de Jax et Stratton avait l’air dégoûté.

– Knight marchait dans les coulisses et est entré dans le directeur général Nick Aldis, qui était en colère et a réservé Knight, Melo et Andrade dans une triple menace pour le titre américain à Crown Jewel.

Naomi a battu Candice LeRae [8:53]

J’espérais en quelque sorte que LeRae remporterait la victoire, mais ce n’était pas le cas. En tant que tel, cela signifie-t-il que l’élan de LeRae est stoppé après cette victoire de la semaine dernière ? J’espère que non. Le temps nous le dira. Quant à ce match, tout s’est bien passé. Cela a commencé lentement et c’était un peu maladroit au départ, mais les femmes ont travaillé dur et sont passées à la vitesse supérieure au moment où l’arrivée est arrivée, tant mieux pour elles. Je préférerais simplement une meilleure façon de sortir de ce match, mais ces décisions ne m’appartiennent pas.

LeRae avait le contrôle tôt jusqu’à ce que Naomi frappe un coup de pied à la tête. LeRae est revenu avec un cross-body et quelques tentatives de épingle. Naomi a pris le dessus avec un coup de pied et un Bulldog dans le tendeur. Naomi est allée au sommet et LeRae a attrapé Naomi, la plantant sur le tablier. L’émission a ensuite eu une pause publicitaire.

Le spectacle est revenu et Naomi avait le contrôle jusqu’à ce que LeRae tire Naomi par les cheveux. LeRae a travaillé au sol et à la livre. Naomi a riposté et a implanté LeRae pour égaliser les choses. Naomi a ensuite décroché une série de dropkicks et un Bulldog. Naomi a opté pour un autre Bulldog, mais LeRae a contré et Naomi est allée à l’extérieur. Indi Hartwell a envoyé Naomi dans un poteau du ring et a fait rouler Naomi dans le ring. La musique de Bayley a frappé et Bayley a éliminé Hartwell. Cela a distrait LeRae et Naomi a fini sur LeRae pour la victoire.

**********

– Lin-Manuel Miranda a été montré au premier rang et il a même fait le signe Suck It à la caméra. La musique de Cody a retenti et au tour de 21 h HNE, nous sommes allés au segment Cody/Gunther.

Le face-à-face Cody/Gunther

Sans doute le meilleur segment de la soirée. C’était génial. Dis-moi où Gunther ment et je te dirai que tu as tort. Il a une telle façon de garder son côté dur à cuire, de prendre des coups de pot et de garder son sang-froid d’une manière si unique – une manière qui est même en quelque sorte impossible dans le monde actuel des fans de catch intelligents. Il n’y a absolument rien que quiconque devrait changer à propos de ce personnage. Cody, pour sa part, s’est présenté également, et c’était une amélioration majeure par rapport à la semaine dernière. Bon feu. Bons coups verbaux. De bonnes choses partout.

Alors que Cody était sur le point de faire le troisième (ou quatrième ?) « Whoa ! À l’intérieur du ring, la musique de Gunther a gâché le plaisir, ce qui était génial. La foule a scandé « Cody ! Gunther a demandé à Cody de quoi il voulait parler, ce qui était drôle. Cody a dit à Gunther qu’il voulait savoir pourquoi il voulait être Crown Jewel Champion. Gunther a déclaré qu’il était « totalement inutile » de mentionner sa fille la semaine dernière, il lit donc clairement ce site régulièrement. Gunther a expliqué comment Cody a terminé son histoire et que tout cela était pour l’héritage de Dusty Rhodes.

Gunther s’est moqué de Cody pour avoir demandé le « calendrier de John Cena », juste pour être à la hauteur des autres normes. Gunther a dit que Cody adorait le drame. Gunther a déclaré que sa seule raison était lui-même et qu’il était le plus grand lutteur professionnel de la société et la foule a répondu de la même manière. Gunther a dit qu’il voulait simplement être à la hauteur de lui-même. Gunther a demandé à Cody quelle était la véritable raison pour laquelle il voulait le championnat Crown Jewel.

Cody a répondu en disant que c’était la question la plus stupide qu’on lui ait jamais posée sur un ring de lutte. Cody a dit que rien de tout cela n’existe sans tous les fans. Cody a ensuite mené la foule dans un « Whoa ! et il l’a même pris en compte. Cody a dit : « Vous pariez que je suis dramatique », et il a dit qu’il était fier d’être dramatique. Il a également célébré les Cody Crybabies. Cody a dit qu’il faisait le tour des médias et il s’est rendu compte que ce qui manquait à Gunther, c’était la responsabilité qui accompagnait le fait d’être un champion. Gunther interrompit Cody et dit qu’il savait tout sur la responsabilité. La foule a effectivement applaudi.

Gunther a dit à Cody qu’il recevait les mêmes demandes que Cody, mais Gunther leur dit simplement non parce qu’il a le courage de dire non. Gunther a déclaré qu’il avait le courage de dire non « à tous », faisant référence aux fans qui ont hué. Gunther a déclaré que la raison pour laquelle Cody ne dit pas non est que sa « petite histoire est terminée », ce qui fait de Cody un « champion sans courage ». Gunther a déclaré que le champion sans courage sera toujours secondaire par rapport à Gunther. Cody s’est moqué de Gunther en le qualifiant de « général de ring » et a déclaré qu’il ne voyait aucun général parce qu’il ne dirigeait personne d’autre que lui-même.

Cody a déclaré que toute sa carrière avait été construite sur du courage et qu’il était tombé de nulle part et avait frappé Gunther avec un coup de poing. Ludwig Kaiser est entré en courant et a arrêté Cody et, par conséquent, Kaiser et Gunther ont attaqué Cody. Gunther a frappé un lariat sur Cody, mais Randy Orton s’est enfui et a chassé les talons du ring. La foule a scandé « Randy ! » La musique de Cody arrive à la fin du segment.

**********

– Une vidéo récapitulant les développements de Bloodline de la semaine dernière a été diffusée.

– Des tonnes de femmes se disputaient dans les coulisses. Adam Pearce, Ava et Aldis sont entrés dans le cadre. Aldis a déclaré qu’au Crown Jewel, Bianca Belair et Jade Cargill défendraient leurs titres contre Damage CTRL, Piper Niven et Chelsea Green et Jakara Jackson et Lash Legend dans un Fatal Four-Way.

– La semaine prochaine, Liv Morgan et Nia Jax s’affronteront. De plus, Cody Rhodes et Randy Orton affronteront Gunther et Ludwig Kaiser. De plus, le Fatal Four-Way pour les titres féminins aura lieu à SmackDown – et non à Crown Jewel.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters