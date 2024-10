Résultats en direct de WWE Raw : match pour le titre mondial Gunther contre Sami Zayn

Date: 7 octobre 2024

Emplacement: Enterprise Center à Saint-Louis, Missouri

Afficher le récapitulatif –

Sami Zayn a été montré en train de signer des autographes avant le spectacle. Gunther, Pete Dunne, Sheamus, Kofi Kingston & Xavier Woods et Jey Uso sont arrivés à l’arène.

Sexxy Red, de St. Louis, était sur le ring et elle nous a accueillis à Raw. Elle n’a pas passé beaucoup de temps à l’écran avant de diffuser un package vidéo Bad Blood. Ces récapitulatifs se concentrent souvent sur les matchs de la marque sur laquelle ils ont été diffusés. Ils l’ont en quelque sorte fait ici, mais ils se sont assurés d’inclure la correspondance de balises Bloodline. Cela signifie que la seule chose exclue était le match Nia Jax/Bayley.

Promotion CM Punk

CM Punk entra. Il sortit avec précaution et resta sur scène. Son visage était couvert de plusieurs bandages et son bras droit était scotché.

Au lieu de dire que c’était génial d’être à Saint-Louis un lundi soir, il a demandé si ça faisait du bien de ne pas être mort. Il a dit qu’il n’était même pas en état d’être ici, c’est pourquoi il est resté sur scène au lieu de marcher vers le ring. Ça faisait mal de sourire mais il voulait voir les fans.

« Je suis en vie mais je n’en ai pas envie. Je suis un gagnant, mais je n’ai pas l’impression d’avoir gagné. La façon dont le match Hell in a Cell lui a fait ressentir lui a laissé beaucoup de questions. Il est encore plus amoché que jamais. Il aimait les fans mais « je ne sais tout simplement pas ».

Il souhaitait remercier trois groupes de personnes, qui ont tous plus en commun qu’ils ne voudraient l’admettre. Le premier était ses fans. Ils ont scandé son nom pendant sept ans et ont attendu encore trois ans qu’il revienne à la maison. Le second était ses pairs. Ceux devant et derrière la caméra. Il a eu le privilège de parcourir les couloirs avec eux.

Le troisième groupe était constitué de personnes qui ne l’aimaient pas du tout. Il y avait une frontière mince entre l’amour et la haine et il a transformé leur haine en argent. « Je ne sais pas pourquoi tu continues à douter de moi, mais tu continues à douter de moi. »

Punk rentrait chez lui pour voir sa femme pour la première fois depuis cinq semaines et il avait beaucoup de fleurs à acheter. Il ne savait pas quand il reverrait les fans mais il les a remerciés.

Seth Rollins est entré. Rollins affrontait Punk. Rollins lui fit un faux sourire avant de s’éloigner et de se cogner l’épaule.

Promo de Seth Rollins

Rollins est entré sur le ring et a dit à Punk de se rétablir bientôt, car plus tôt il le ferait, plus tôt Rollins pourrait lui botter le cul et le retirer pour de bon.

Rollins a dit que les choses étaient folles ici pendant son absence. The Rock est revenu à Bad Blood (Rock a été hué) et l’enfer a dû se figer car Cody Rhodes a fait équipe avec Roman Reigns.

Rollins était de retour pour détruire Bronson Reed. Reed n’était pas là ce soir mais Rollins avait un message et il l’a transmis à la caméra. Rollins a finalement connu le nom de Reed après six tsunamis. Rollins lui a proposé un match en simple quand il le voulait.

Jey Uso est entré. Ils s’affrontèrent un moment avant que Rollins ne parte. Le match de Jey est le suivant.

(Bon sang, y avait-il un contraste frappant dans la qualité de la promo entre Punk et Rollins. Et la promo de Punk n’avait même rien de spécial.)

Jey Uso a battu Xavier Woods (avec Kofi Kingston) pour conserver le championnat intercontinental (6:34)

Ils sont allés faire un break 80 secondes après le début du match après que Woods ait donné à Jey un ajustement d’attitude à l’extérieur du ring. Woods a bloqué la tentative de retour de Jey et a tenté un coup de coude au tremplin, mais Jey l’a rattrapé avec un superkick en l’air. Jey a suivi avec un splash Uso pour la victoire finale.

Ce n’était rien. Le match s’est déroulé davantage lors de publicités qu’à la télévision, même si cela n’avait probablement pas d’importance.

— Kingston a vérifié Woods après le match. Jey a embrassé Kingston et a tendu la main à Woods. Woods s’éloigna sans lui serrer la main. Kingston est parti avec Woods et Woods a demandé pourquoi il lui avait serré la main.

Bron Breakker a soudainement lancé Jey Uso sur le ring. Kingston est intervenu pour aider malgré les protestations de Woods. Breakker a lancé Kingston et Woods à l’extérieur du ring. Breakker a transpercé Jey une fois de plus.

Il y avait une promo pré-enregistrée de Rhea Ripley. Elle a dit qu’elle aurait dû le voir venir à Bad Blood. Liv Morgan ne pouvait pas la battre seule. Elle avait besoin de Raquel Rodriguez. Maintenant, Ripley n’aurait plus qu’à passer par les deux.

Ils ont montré le logo que nous supposons être celui des Viking Raiders.

Jackie Redmond a essayé d’interviewer Bron Breakker mais il l’a fait exploser.

Les annonceurs ont discuté de « l’incident » impliquant Kevin Owens et Cody Rhodes. Cependant, ils n’ont pas mentionné spécifiquement l’un ou l’autre de ces gars et ne nous ont pas dit ce qui s’était passé. (Rollins y a fait référence plus tôt mais a également dit qu’il n’était pas censé en parler.) Ils ont montré la déclaration de Triple H.

Cody Rhodes a été montré dans les coulisses mais la vidéo a été coupée.

(Il semblait qu’ils rencontraient des difficultés techniques ici.)

Karrion Kross a parlé au Miz. Miz a clairement indiqué que ses actions (activer R-Truth) étaient les siennes et qu’il n’était pas dans le Testament Final. (Il y avait un autre problème d’écran ici, mais cette fois c’était le logo de Wyatt Sicks.)

La vérité est apparue. Il y a eu un bref moment de comédie jusqu’à ce que Miz lui fasse comprendre qu’ils avaient terminé. Truth se demandait comment Miz pouvait lui faire ça. Leurs enfants jouent ensemble. La vérité était encore confuse alors Miz l’a défié pour un match la semaine prochaine. Kross était content.

Cette première heure a été plutôt ratée jusqu’à présent.

Match Donnybrook : Sheamus bat Pete Dunne (12:55)

Ringside était décoré de tonneaux de whisky, de shillelaghs, de battes de cricket et d’un bar mobile en bois avec des tabourets de bar. Dunne a sauté du bar mais Sheamus l’a rattrapé et a percuté la table des commentateurs avant une pause.

[SECOND HOUR]

Dunne a grimpé au sommet de deux ensembles de tonneaux de whisky pour une tentative de plongée, mais Sheamus l’a de nouveau interrompu, cette fois en le frappant avec un shillelagh. Sheamus a grimpé au sommet des barils et a donné à Dunne un White Noise à travers certaines tables. La foule a éclaté et scandé : « C’est génial ». Sheamus a frappé un coup de genou et Razor’s Edge sur le ring pour une chute proche.

Dunne a claqué les doigts de Sheamus et lui a fracassé le dos avec une batte de cricket pour deux. Dunne a attrapé un tiroir en bois du bar et lui a frappé le dos avec. C’était un vrai tiroir en bois, donc le dos de Sheamus fut immédiatement meurtri. Dunne a attaché les mains de Sheamus derrière son dos et a frappé un coup de genou, mais Sheamus a quand même réussi à expulser.

Dunne a essayé d’utiliser la batte, mais Sheamus a réussi une frappe au genou et un Brogue Kick (avec les mains toujours liées) pour la victoire finale. C’était bien.

Cathy Kelley a interviewé Cody Rhodes à l’arrière et lui a posé des questions sur Bad Blood. Rhodes n’était pas là pour spéculer sur ce qui s’est passé à Bad Blood et a dit que nous en saurions plus à Smackdown. Rhodes était simplement là pour découvrir ce qu’il fallait pour devenir le tout premier champion des joyaux de la couronne.

Rhodes est tombé sur Sami Zayn. Zayn a dit qu’il serait celui que Rhodes affronterait à Crown Jewel. Zayn lui propose de lui parler de ce qui s’est passé à Bad Blood. Rhodes l’a interrompu et a dit qu’il était ici pour regarder le match pour le titre mondial. Rhodes a déclaré que Zayn avait choqué le monde en battant Gunther à WrestleMania et voulait le voir recommencer. Rhodes lui souhaita bonne chance.

********

Plus tôt dans la journée, Raquel Rodriguez est arrivée avec Liv Morgan et Dominik Mysterio. Morgan a reconnu la victoire de Ripley via DQ mais Morgan avait toujours le titre ainsi que Dom et Rodriguez. Cela signifie qu’elle était la seule personne de la WWE à gagner même lorsqu’elle perdait.

Redmond a demandé à Rodriguez si elle était officiellement au Jour du Jugement. Dom voulait partir et Morgan accepta. Redmond leur a dit que le spectacle n’avait même pas encore commencé. Redmond a de nouveau essayé d’obtenir quelque chose de Rodriguez, mais Rodriguez l’a ignorée. Ils sont partis.

********

Ava a rencontré Adam Pearce à l’arrière. Ethan Page entra et se présenta à Pearce. Page se plaignait du fait que Punk lui avait coûté le match pour le titre NXT et voulait qu’il fasse quelque chose à ce sujet. Pearce lui a dit qu’Ava était celle qui avait nommé Punk comme arbitre. Page ne voulait pas s’occuper d’Ava et elle lui a dit qu’elle était de toute façon en congé.

Sexxy Red est arrivée. Page était sur le point de lui serrer la main jusqu’à ce qu’elle mentionne que Trick Williams lui avait fouetté le cul. Page de gauche.

********

Pure Fusion Collective fait le geste de pointer une arme à feu à leur entrée. Je suis presque sûr que c’est quelque chose qu’ils ont découragé pendant des années, mais qui semble maintenant acceptable.

Match à dix : Lyra Valkyria, Natalya, Zelina Vega, Kayden Carter et Katana Chance ont battu Sonya Deville, Shayna Baszler, Zoey Stark, Isla Dawn et Alba Fyre (7:12)

Il y a eu un tas de plongeons menant à un break après 80 secondes de match. Natalya s’est également préparée pour un plongeon, mais Deville l’a tirée hors du ring et l’a poussée dans les marches en acier.

Vega a fait un moonsault mais a couvert Stark qui n’était pas légal. Deville a frappé un coup de genou mais sa couverture a été brisée et tout le monde a échangé des mouvements. Valkyria a frappé une jambe plongeante sur un Deville penché pour la victoire finale.

C’était désactivable.

(Il y avait une affiche qui a fuité montrant Gunther contre Cody Rhodes et Liv Morgan contre Nia Jax comme matchs à Crown Jewel. Ils l’ont reconnu ici et ont dit que la carte pourrait changer.)

Zayn est entré pour l’événement principal à 21h32.

Il y avait une promo de Bianca Belair et Jade Cargill sur Damage CTRL. Ils leur ont proposé un match pour le titre la semaine prochaine.

********

La semaine prochaine à Raw :

Bianca Belair et Jade Cargill contre Iyo Sky et Kairi Sane pour les titres par tags

Kofi Kingston contre Bron Breakker

*******

Gunther est entré pour l’événement principal à 21h40.

Gunther a battu Sami Zayn pour conserver le championnat du monde des poids lourds (16:43)

Zayn a simulé un plongeon et ils sont allés faire un break 70 secondes après le début de ce match pour le titre mondial. Gunther a contré un crossbody et a lancé sa botte sur le visage de Zayn. Gunther a frappé des côtelettes et des bottes. Zayn a essayé Blue Thunder Bomb plusieurs fois mais Gunther l’a bloqué. Gunther a appliqué un dormeur mais Zayn a contré avec le Blue Thunder Bomb pour deux. Ils allèrent faire le break pour la deuxième fois en moins de neuf minutes.

Zayn a donné à Gunther un coup de dos à l’extérieur du ring, un suplex exploseur et un Helluva Kick dans la barricade. Zayn a eu du mal à remettre Gunther sur pied, il a donc dû briser le décompte de dix de l’arbitre. Zayn hissa Gunther sur ses épaules et le plaça sur le ring.

Zayn a frappé un Helluva Kick à l’arrière de la tête de Gunther et en a voulu un autre, mais Gunther l’a nivelé avec une corde à linge pour deux. Gunther a essayé une bombe électrique mais Zayn s’est inversé en un petit paquet pour une chute proche.

Gunther a frappé un dropkick et une powerbomb pour une autre chute proche. La foule a scandé pour Sami. Gunther a suivi avec une autre corde à linge et une bombe électrique, mais Zayn en a lancé une (ce qui a eu un pop).

Gunther a appliqué un dormeur et Zayn a été piégé. L’arbitre vérifia la main de Zayn pour voir si elle allait tomber mais Zayn la souleva et essaya d’attraper la corde du bas. Cependant, Zayn s’est évanoui et s’est finalement évanoui. Gunther a retenu.

— Rhodes est entré pour affronter Gunther à la fin du spectacle.

(La dernière partie de ce match après la dernière pause publicitaire était vraiment bonne. Mais c’était une émission de Raw autrement désactivable bien qu’elle ne dure que deux heures. C’était la première moitié d’un double enregistrement, donc cette émission était probablement rythmée un peu différemment. qu’il ne le sera dans les semaines à venir.)

