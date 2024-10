Résultats en direct de WWE Raw : Jey Uso contre Bron Breakker pour le titre IC

WWE Raw aura lieu en direct ce soir au Wells Fargo Center de Philadelphie.

Jey Uso défendra son titre intercontinental lors d’un match revanche contre Bron Breakker. Uso a battu Breakker pour remporter le titre le mois dernier et l’a défendu avec succès contre Xavier Woods il y a deux semaines. Breakker a félicité Jey pour avoir remporté la ceinture et semblait devenir babyface, mais Breakker a présenté Jey, Woods et Kofi Kingston avec des lances.

Seth Rollins et Bronson Reed auront un face-à-face. Reed a mis Rollins à l’écart pendant des mois après l’avoir frappé avec six tsunamis. Rollins est revenu plus tard et a coûté à Reed son match Last Monster Standing contre Braun Strowman.

Un tournoi visant à déterminer les nouveaux prétendants numéro un aux titres World Tag Team se poursuivra ce soir. Rey Mysterio et Dragon Lee affrontent The Creed Brothers, tandis que The New Day affronte Authors of Pain. Les War Raiders de retour ont battu Otis et Akira Tozawa la semaine dernière pour se qualifier. Finn Balor et JD McDonagh n’ont défendu leurs titres qu’une seule fois depuis qu’ils ont remporté les ceintures en juin.

Notre couverture en direct commence à 20 h, heure de l’Est.

**********

Afficher le récapitulatif –

Divers lutteurs ont été montrés arrivant dans l’arène. La sécurité a amené la ceinture Crown Jewel dans le bâtiment dans un étui rigide. Cette chose avait plus de sécurité que le trophée de la Coupe Stanley. American Made est arrivé et a eu une confrontation avec Alpha Academy.

Seth Rollins a attaqué Bronson Reed par derrière alors qu’il arrivait. Rollins a fait irruption sur le ring (alors que la caméra suivait) et a appelé Reed. Adam Pearce entra et essaya de le raisonner mais Reed le suivit bientôt.

La sécurité a essayé de l’arrêter mais Rollins les a anéantis en plongeant. Ils ont fini par se bagarrer à travers la sécurité et Reed a planté Rollins sur la table des commentateurs. La sécurité a essayé d’arrêter Reed mais Reed a lancé un garde sur les autres.

Reed a tenté un tsunami hors de la barricade mais Rollins a bougé au dernier moment et Reed s’est écrasé à travers la table. Rollins a été arrêté par la sécurité.

Ce fut un début brûlant et la foule était enthousiaste.

********

Jackie Redmond a interviewé Damage CTRL. Iyo Sky a déclaré que Lash Legend et Jakara Jackson étaient sur leur chemin et qu’ils n’en avaient pas fini avec Jade Cargill et Bianca Belair. Ils voulaient toujours les titres des balises.

Liv Morgan et Raquel Rodriguez se sont présentées et Morgan a dit à Redmond de partir. Morgan a fait une promo sur Nia Jax avant qu’elle ne soit interrompue par Kairi Sane. Morgan lui a dit qu’elle et Rodriguez pouvaient remporter les titres à tout moment. Ils se sont disputés jusqu’à ce que Sane les défie dans un combat ce soir. Rodriguez s’est mis face à eux et Morgan a accepté avec confiance.

********

Il y avait un package vidéo pour le match pour le titre IC, qui est l’événement principal de ce soir.

Joe Tessitore a annoncé le départ de Samantha Irvin et lui a souhaité bonne chance. Il a également annoncé le retour de Liliane García. Ils passent à Garcia qui a raté sa première annonce.

Tournoi des prétendants numéro un aux titres par équipe : Kofi Kingston et Xavier Woods ont battu AOP (avec Final Testament) (8:28)

Il ne s’est pas passé grand-chose pendant les premières minutes et ils ont fait une pause lorsque Miz (vêtu de noir) s’est présenté au bord du ring. Kingston a fait un hot tag après la pause et s’est déchaîné sur Rezar jusqu’à ce que Rezar réussisse un slam fallaway.

R-Truth est entré dans la foule et a attaqué Miz. Karrion Kross a tenté de sauver Miz mais Truth l’a cloué avec un coup de pied. Rezar était distrait alors Kingston l’a roulé pour la victoire.

— Truth a été confronté à l’après-match du Final Testament et Kross l’a décoré. Miz a martelé Truth pendant qu’AOP lui mettait les bottes. Kingston voulait l’aider mais Woods l’a arrêté (Woods voulait qu’il se concentre sur les titres).

Les lumières se sont éteintes et les Wyatt Sicks sont apparus autour du ring. Les Wyatt ont attaqué Final Testament et ils ont fini par se bagarrer dans la foule.

Oncle Howdy était sur le point d’attaquer Miz mais Paul Ellering l’a poussé à l’écart. Oncle Howdy a abattu Ellering avec la griffe de la mandibule. La foule a applaudi.

********

Redmond a essayé d’interviewer Pearce. Elle lui a demandé comment il comptait reprendre le contrôle des choses, mais Reed l’a confronté avant qu’il ne puisse répondre. Redmond a dit sans ambages : « Peu importe » et est parti. Rollins a attaqué Reed jusqu’à ce qu’ils soient séparés par des fonctionnaires.

********

Il y avait un récapitulatif de l’apparition de Jey Uso à Smackdown.

Cathy Kelley a interviewé Jey. Ils se tenaient devant un logo des Flyers de Philadelphie et il portait un t-shirt des Flyers (indiquant fortement qu’il allait perdre). Jey a dit que c’était ironique qu’ils soient dans la ville de l’amour fraternel parce qu’il n’avait aucun amour pour ses frères en ce moment. Il a dit ce qu’il a dit vendredi et c’est ainsi. Mais ce soir, c’était le deuxième tour avec Bron Breakker et il a promis que les fans l’entendraient annoncé « et toujours » champion intercontinental.

********

Il y avait une vidéo promotionnelle de Raquel Rodriguez. Elle a déclaré que Rhea Ripley ne récupérerait jamais le titre tant qu’elle serait là. Elle n’a pas oublié que Ripley les avait blessés (à différentes occasions) et leur avait coûté les titres. Ripley n’a atteint le sommet que parce que Rodriguez était parti. La chose intelligente à faire était que Ripley s’éloigne, mais elle savait que cela n’arriverait pas. Rodriguez prévoyait d’y mettre fin.

********

Lash Legend et Jakara Jackson étaient au premier rang pour ce match.

Garcia a annoncé que Morgan et Rodriguez étaient accompagnés sur le ring par Dominik Mysterio mais il n’était pas là (Wade Barrett l’a également reconnu).

IYO SKY et Kairi Sane ont battu Raquel Rodriguez et la championne du monde féminine Liv Morgan par disqualification (9:37)

Sky et Sane ont essayé d’utiliser leur vitesse pour contrecarrer l’avantage de puissance de Rodriguez, mais Rodriguez les a tous deux frappés avec des cordes à linge. Sky a fait un hot tag après une pause. Elle a frappé Morgan avec des frappes, a enveloppé la jambe de Rodriguez dans les cordes avec une vis de dragon et a frappé Morgan avec un dropkick au tremplin pour deux.

Sane a réussi une chute de coude surélevée assistée, mais Rodriguez a brisé la couverture. Sane a esquivé une charge et Rodriguez est allé l’épaule en premier dans le poteau du ring. Un uppercut de Sky a fait sortir Morgan du ring et Sky l’a lancée dans la barricade.

Sky a vu Legend et Jackson dans la foule alors elle a tiré Jackson par-dessus la barricade. Alors que les choses s’échauffaient avec l’offensive de Sky, Legend l’a décorée pour le DQ.

— Legend et Jackson ont présenté Sky et Sane sur le ring. (Cela visait à pousser leur match sur le NXT de demain).

Alors que Morgan et Rodriguez réapparaissaient pour affronter Jackson et Legend, la musique de Rhea Ripley retentissait et la foule était grande. (Jackson et Legend sont partis.) Ripley a donné un coup de tête à Rodriguez et l’a expulsée du ring.

Ripley a empêché Morgan de s’échapper mais Morgan l’a frappée avec un Codebreaker. Ripley a rebondi avec un coup de genou et a appliqué le Prism Trap. Rodriguez a essayé de l’aider mais Ripley l’a fait tomber du tablier.

Ripley s’est préparée pour Rip-tide mais Dominik l’a mise en sécurité. Ripley a attiré Dom sur le ring et l’a mis dans le Prism Trap (pour le plus grand plaisir de la foule), mais il a été mis en sécurité par Rodriguez et Morgan.

********

Pearce a tenté d’affronter Rollins mais Reed a immédiatement attaqué Rollins. Ils furent à nouveau séparés alors que Pearce leur criait dessus. Il a paniqué mais leur a donné ce qu’ils voulaient : un match à Crown Jewel.

********

Il y avait un package vidéo War Raiders.

Le Jour du Jugement s’est réuni dans les coulisses. Finn Bálor a dit à Morgan qu’il n’aimait pas entendre que Damian Priest visait à nouveau le titre mondial. Dom a dit que ce serait peut-être lui qui battrait Gunther. Carlito et JD McDonagh ont ri. Rodriguez a demandé à Carlito ce qu’il faisait ici. Il a dit qu’il avait apporté le facteur cool. Elle n’était pas impressionnée. Il s’est rendu compte que cette réponse n’était pas suffisante, alors il s’est qualifié de réparateur. Il a dit qu’il irait réparer ça maintenant.

********

Tournoi des prétendants numéro un aux titres par équipe : Rey Mysterio et Dragon Lee (avec Zelina Vega) ont battu The Creed Brothers (avec Chad Gable et Ivy Nile) (10:59)

Dragon Lee a éliminé les Creeds avec un plongeon et, contrairement aux deux matches précédents, les babyfaces étaient aux commandes avant une pause, même si les Creeds étaient de toute façon aux commandes après la pause. Rey a fait un hot tag et a frappé Brutus avec un senton assis et un DDT tornade pour deux. La foule a scandé « 619 ».

Rey a tenté un tremplin mais Brutus l’a rattrapé et a effectué un saut de lune. Julius a également suivi avec un moonsault mais Dragon a brisé la couverture. Dragon a frappé Julius avec un double piétinement et a anéanti Brutus avec un plongeon.

Rey a opté pour un 619 mais s’est arrêté en voyant Gable sur le tarmac. Julius a utilisé la distraction pour frapper un coup de genou. Vega a fouetté une pantoufle à Gable. Le Nil l’a poursuivie mais Vega a frappé un ouragan.

Rey a frappé Julius avec un 619 et Dragon Lee a suivi avec un frog splash pour la victoire finale.

C’était bien, mais ils auraient vraiment pu le faire sans interférence.

(Les nouveaux prétendants au titre seront déterminés la semaine prochaine dans une triple menace entre LWO, New Day et les War Raiders.)

********

Dommage CTRL s’est plaint à Pearce. Il a vu ce que Jackson et Legend ont fait et a dit qu’il parlerait aux autres directeurs généraux pour trouver une solution.

Carlito est entré alors que Damage CTRL partait et a dit: « Je dois apprendre le chinois. » Carlito propose un match : Gunther contre Dominik Mysterio. Pearce rit. Pearce a déclaré que Dom n’avait rien fait pour gagner cet argent et qu’il devrait être là pour se poser la question. Carlito l’a essentiellement supplié. Pearce a déclaré que si Dom pouvait battre un ancien champion du monde des poids lourds la semaine prochaine, il y réfléchirait. Carlito l’a remercié (et lui a demandé s’il avait eu une nouvelle coupe de cheveux).

********

Redmond a interviewé Bron Breakker. Elle lui a demandé s’il se sentait plus en confiance sachant que Jey était préoccupé par sa famille. Bron a dit qu’il n’était pas venu ici pour un cheesesteak. Il est venu reprendre son titre. Il respectait Jey en tant que champion mais Jey n’était pas concentré. C’était exactement pour cela qu’il reprendrait ce qui lui appartenait. C’était un dur à cuire et il était temps de faire ce que font les durs à cuire.

********

Kelley a interviewé Gunther. Il a déclaré que Cody Rhodes continuait à entraîner les personnes les plus proches de lui dans ses affaires. Mentionner sa fille n’était pas nécessaire, mais Rhodes adorait le drame. Gunther a déclaré qu’il serait à Brooklyn vendredi pour Smackdown.

Le prêtre entra. Priest lui a dit de se détendre parce qu’il n’était pas là pour se battre pour le moment. Il ne cherchait pas non plus à obtenir l’aumône. Priest voulait que Gunther s’occupe de ses affaires chez Crown Jewel. Le prêtre l’attendrait à son retour. Gunther rit.

********

Championnat intercontinental : Jey Uso contre Bron Breakker

Accès exclusif aux podcasts et newsletters