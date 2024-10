Résultats en direct de WWE Raw : émission de retour à la maison de Bad Blood

Le dernier WWE Raw avant Bad Blood aura lieu ce soir au Ford Center à Evansville, Indiana.

CM Punk et Drew McIntyre apparaîtront tous deux à Raw pour parler avant leur match Hell in a Cell samedi. Ce sera la première fois que les deux hommes apparaîtront dans la même émission depuis le 2 septembre, lorsque McIntyre lui a enfoncé le bracelet dans la gorge et lui a donné un Claymore Kick.

Jey Uso apparaîtra également ce soir. Uso a finalement remporté son premier championnat en simple à la WWE en battant Bron Breakker pour le titre Intercontinental la semaine dernière.

Braun Strowman et Bronson Reed chercheront à régler leur compte dans un match Last Monster Standing.

Plusieurs autres matchs ont également été annoncés. Dominik Mysterio, JD McDonagh et Carlito de Judgment Day affronteront Dragon Lee, Joaquin Wilde et Cruz Del Toro dans un match à six. Kofi Kingston affronte Chad Gable, Xavier Woods affronte Rey Mysterio et Zoey Stark affronte Lyra Valkyria.

Il s’agit des trois dernières heures de Raw avant que l’émission ne revienne à deux heures pour le reste de 2024 à partir de la semaine prochaine.

Notre couverture en direct commence à 20 h, heure de l’Est.

**********

Afficher le récapitulatif –

CM Punk, Drew McIntyre, Braun Strowman (et son chien) et Bronson Reed ont été montrés en train d’arriver. Joe Tessitore et Wade Barrett nous ont accueillis au spectacle alors qu’ils étaient debout sur le ring.

Il y avait un package vidéo de Jey Uso battant Bron Breakker la semaine dernière pour remporter le championnat intercontinental. Cela comprenait des images de fans de personnes présentes dans l’arène et regardant à la maison.

Segment Jey Uso

Jey et son fils étaient dans le hall entourés de fans avant que Jey ne se fraye un chemin à travers la foule jusqu’au ring alors que les fans avançaient. Jey a posé avec la ceinture de titre alors que les feux d’artifice se déclenchaient. La foule a scandé haut et fort : « Vous le méritez ».

Jey a dit que c’était son premier championnat en simple et qu’il se battrait chaque semaine pour l’obtenir contre tous ceux qui le voudraient. Jey aimait les fans et les remerciait de l’avoir soutenu toutes ces années. Il a apprécié de pouvoir s’engager avec le titre et son fils à ses côtés.

Sa famille lui a rendu la route difficile. Roman Reigns lui a rendu la tâche difficile. Il n’était « qu’un jumeau » pendant des années. Ils Je ne le connaissais pas à l’époque mais ils le connaissent maintenant.

Jey a jeté ses lunettes de côté et a déclaré que sa plus grande fan était sa mère. Elle lui a dit d’y aller et de leur montrer qui tu es. Allez-y et récupérez-le. « Je l’ai eu et maman, nous l’avons fait. » Il a levé la ceinture.

Bron Breakker l’interrompit. Bron n’était pas là pour gâcher son plaisir ou gâcher la fête. Il a respecté le titre. Il respectait Jey après leur combat de la semaine dernière et ce jour-là, Jey était le meilleur homme. Bron n’allait pas lancer ou attaquer Jey. Bron lui tendit la main et le félicita. Jey lui serra la main.

Bron était sur le point de partir mais Jey l’en empêcha. Jey a dit qu’il y avait des chiens dans l’Indiana et que les gens aboyaient. Bron sourit et partit.

********

Ils ont annoncé que Raw durerait deux heures à partir de la semaine prochaine, l’émission commençant toujours à 20 h HE.

Liv Morgan et Dominik Mysterio étaient dehors à côté de leur lowrider. Finn Bálor a appelé Dom et lui a fait savoir qu’il n’était pas là à cause de problèmes de voyage mais qu’il reviendrait bientôt.

********

Xavier Woods a battu Rey Mysterio (7:34)

C’était un tout premier match.

Ils sont allés faire un break 90 secondes après le début du match après que Rey ait réussi un plongeon. Rey a eu le dessus sur Woods après la pause, frappant un saut de lune au tremplin, un senton assis et un crossbody au tremplin. Rey a opté pour un 619 mais Woods a esquivé. Vous pouviez voir Rey lâcher la sangle de son masque juste avant la tentative 619.

Ils échangèrent maladroitement leurs jetons jusqu’à ce que Woods arrache par inadvertance le masque de Rey. Rey s’est couvert le visage et a baissé sa garde alors Woods l’a roulé pour la victoire.

La foule a hué Woods qui jouait l’innocent. Rey n’était pas content de lui.

********

Sonya Deville et Shayna Baszler ont approché Lyra Valkyria. Deville a dit sarcastiquement que c’était dommage qu’elle soit seule sans Natalya ou Zelina Vega au bord du ring. Deville lui a dit de ne pas s’inquiéter pour Baszler parce qu’elle ne mordait pas, «à moins que je ne le lui dise».

********

Le même logo enflammé qui était apparu à l’écran la semaine dernière a de nouveau été affiché.

********

Kofi Kingston s’est approché de Woods. Kingston a demandé s’il avait volontairement enlevé le masque de Rey. Woods a dit non. « Je respecte Rey, il est le meilleur. » Woods pensait que Kingston serait là pour le féliciter. Kingston était ravi d’avoir gagné et battu un ancien champion du monde.

Kingston a déclaré que Jey lui avait offert une chance au titre IC la semaine prochaine. Woods a dit sarcastiquement qu’il pouvait se tenir à ses côtés et le regarder gravir à nouveau la montagne. Kingston a déclaré qu’il avait refusé le titre et l’avait offert à Woods à la place et Jey avait accepté. Woods était excité et a dit qu’il savait qu’il pouvait battre Jey. Ils étaient excités et à nouveau sur la même longueur d’onde.

(Karrion Kross se cachait à l’arrière-plan.)

********

Zoey Stark (avec Sonya Devilla et Shayna Baszler) a battu Lyra Valkyria (7:13)

Valkyria a riposté après une pause précoce, mais Stark l’a coupée avec un dropkick à l’avant-bras et au tremplin. Valkyria a inversé une tentative de Z360 en suplex allemand.

Baszler a distrait l’arbitre tandis que Valkyria l’a fait gagner avec un berceau. Alors que l’arbitre était toujours distrait, Deville a frappé Valkyria avec un coup de genou et Stark a suivi avec Z360 pour la victoire finale.

— Les talons ont attaqué Valkyria après le match mais Kayden Carter et Katana Chance ont couru pour effectuer l’arrêt. Ils ont frappé Deville et Baszler avec le support de fût.

********

Il y avait un package vidéo pour le match Last Monster Standing qui est l’événement principal de ce soir. Adam Pearce a informé la sécurité qu’il souhaitait que le match reste sur le ring. Pourquoi voudriez-vous réserver un match du dernier homme debout, alors ?

CM Punk est passé par là. Il est le prochain.

********

[SECOND HOUR]

Katana Chance a déclaré à Jackie Redmond qu’ils voulaient se venger de Pure Fusion Collective. Ils prévoyaient de s’attaquer ensuite aux titres des balises. Isla Dawn et Alba Fyre se sont présentées pour leur dire qu’elles ne coupaient pas la ligne. Chance et Carter furent irrationnellement bouleversés et Chance commença à leur crier dessus à pleins poumons.

********

Segment CM Punk et Drew McIntyre

Ils ont abaissé la cage Hell in a Cell pour ce segment. Pearce était sur le ring avec environ huit gardes de sécurité. Pearce a déclaré qu’il n’y aurait pas de physique entre Punk et McIntyre ce soir, mais voulait leur donner une dernière chance de parler avant leur match. (Il n’a pas dit quelles seraient les conséquences s’ils se battaient.)

Punk entra vêtu d’un t-shirt blanc et d’un pantalon blanc. McIntyre portait un smoking entièrement noir. McIntyre a déclaré qu’il portait un smoking par respect. Pas de respect pour Punk, mais du respect pour sa femme. Après samedi, elle devrait donner un bain et nourrir Punk. Elle le quitterait probablement.

McIntyre portait également un smoking car il y aurait une célébration lorsque Punk serait parti et il ne reviendrait pas cette fois. Punk est de retour depuis moins d’un an et il est blessé depuis quatre mois. Maintenant, il serait parti pour toujours et ce serait grâce à McIntyre.

Même après que toutes les preuves aient été présentées aux fans, ils chantaient toujours pour le Punk. Roxanne Perez adorait Punk mais a réalisé quel genre de personne il était après avoir passé quelques jours avec lui. Finalement, les fans devraient se regarder dans le miroir et comprendre qui étaient ces idiots.

Punk détestait McIntyre et McIntyre détestait Punk. Punk a appris à McIntyre comment haïr. McIntyre n’a pas eu le temps pour la haine dans sa vie. La haine était une arme puissante si vous l’utilisiez correctement, mais elle était dangereuse si elle restait avec vous à long terme. Il a eu de la chance car à Bad Blood, cette haine allait mourir avec Punk.

Punk a déclaré que les gens l’avaient appelé de nombreuses façons tout au long de sa carrière. Parmi eux se trouvait la « voix des sans-voix ». Ce soir, Punk était sans voix parce qu’il n’avait rien à dire à un déchet comme McIntyre. Sauf qu’il était rempli de tellement de rage lorsqu’il regardait McIntyre.

Il ne pouvait pas rentrer chez lui et séjournait dans un hôtel depuis quatre semaines parce qu’il ne pouvait pas soumettre sa femme à l’homme que tout cela avait fait de lui. Il a traité McIntyre de fils de pute qui a fait de lui le croque-mitaine fictif que ses critiques les plus sévères l’ont accusé d’être. C’était exactement le genre d’homme qu’il devait être samedi pour renvoyer McIntyre chez lui en Écosse dans une boîte.

Punk voulait qu’il se souvienne qu’il avait prié pour ça. Lorsque McIntyre était à quatre pattes pour supplier, il levait les yeux et Punk essuyait le sang dans ses yeux pour qu’il puisse le voir. McIntyre ne prierait pas Dieu ou le diable : « Vous prierez CM Punk. » Punk a terminé en disant: « Je te verrai en enfer. »

(C’était un segment fort. Les menaces de mort sont un peu fortes, mais c’était le segment de retour à la maison dont ils avaient besoin après avoir eu l’impression que cette querelle s’était un peu refroidie ces dernières semaines.)

********

Cathy Kelley a interviewé Braun Strowman. Elle lui a demandé s’il se sentait inquiet. Il a dit qu’il ne savait pas ce que signifiait trépidant (les fans ont ri) mais il n’était pas nerveux. Il montrerait au monde qu’il était le monstre des monstres lorsqu’il gagnerait ce soir.

Miz s’est approché pour parler à Strowman de l’interruption de son match la semaine dernière, mais R-Truth l’a rapidement interrompu. Strowman a été surpris de le voir après avoir été touché par cinq tsunamis. Truth ne s’en souvenait pas. Strowman est parti se préparer.

Miz a demandé à Truth ce qu’il faisait là. Truth a dit qu’il travaillait là-bas. Il n’aimait pas non plus la façon dont Karrion Kross lui parlait et leur a offert un match contre un A-Op réservé. Miz n’était pas sûr de qui il s’agissait jusqu’à ce qu’il réalise qu’il voulait dire Authors of Pain.

********

Kelley a interviewé Sami Zayn. Il n’était pas nécessairement gêné par les nombreux refus de Gunther, mais par le manque de respect. On pourrait penser qu’il y serait habitué, mais il a admis que cela le dérangeait. Cela a touché un point sensible d’entendre Gunther dire qu’il n’était pas à son niveau.

Mais il n’en perdit pas le sommeil parce qu’il savait à quel point il était bon. Il savait qu’il était assez bon pour devenir champion du monde. Gunther pouvait continuer à courir et à éviter ses défis, mais Zayn ne s’en irait pas aussi facilement. Zayn ne s’arrêterait pas tant qu’il n’aurait pas réussi son tir.

********

Match par équipe à six : Dominik Mysterio, Carlito et le champion par équipe JD McDonagh (avec la championne féminine Liv Morgan) ont battu Dragon Lee, Joaquin Wilde et Cruz Del Toro (7 :15)

Les babyfaces ont frappé une attaque flashy avant de faire une pause après 90 secondes. LWO était en attaque après la pause et ils ont tous réussi des plongeons. Wilde est allé au sommet mais Morgan a distrait l’arbitre alors il a simplement arrêté ce qu’il faisait au lieu de simplement frapper le mouvement.

Bálor s’est présenté par surprise et a poussé Wilde du haut. McDonagh l’a frappé avec The Devil Inside (background suplex) pour la victoire finale.

********

