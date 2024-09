Résultats en direct de WWE Raw : Bret Hart revient

La légende du catch et héros local Bret « The Hitman » Hart revient à WWE Raw ce soir au Saddledome de Calgary, en Alberta, au Canada. C’est la première apparition de Hart dans la programmation de la WWE depuis qu’il a été présenté au public lors de Clash at the Castle en 2022.

CM Punk, fan inconditionnel de Hart, a été violemment battu par Drew McIntyre la semaine dernière et emmené sur une civière. McIntyre comparaîtra ce soir pour s’expliquer.

Hart a été deux fois champion intercontinental au cours de sa carrière, et le tournoi des prétendants au titre se termine ce soir. Le match sera un match à quatre entre Jey Uso, Ilja Dragunov, Pete Dunne et Braun Strowman, le vainqueur obtenant une chance contre Bron Breakker.

Bianca Belair et Jade Cargill défendront leurs ceintures de championnes par équipe féminines récemment remportées contre les anciennes championnes Isla Dawn et Alba Fyre. Un match par équipe à six femmes est prévu avec Lyra Valkyria, Zelina Vega et une partenaire mystérieuse qui affronteront Sonya Deville, Shayna Baszler et Zoey Stark. De plus, Dominik Mysterio affrontera Dragon Lee.

La première heure de l’épisode de ce soir, qui débutera par un combat de rue entre huit membres des Wyatt Sicks et des American Made, sera diffusée sans publicité.

Notre couverture en direct commence à 20 heures, heure de l’Est.

Récapitulatif de l’émission —

Drew McIntyre (portant un t-shirt « I Walk The Line » de Johnny Cash), Bron Breakker, Bianca Belair et Jade Cargill, ainsi qu’Alba Fyre et Isla Dawn ont été vus en train d’arriver.

Joe Tessitore nous a souhaité la bienvenue à Raw et Wade Barrett a enthousiasmé la foule. Tessitore a annoncé l’apparition de Bret Hart, provoquant une énorme réaction.

La première heure de Raw est sans publicité.

Un package vidéo diffusé pour le match d’ouverture.

Chad Gable est entré avec un drapeau américain pour attirer la colère des fans canadiens (dont certains ont des drapeaux canadiens).

Combat de rue par équipe à huit : Wyatt Sicks a battu American Made (16:55)

Nikki Cross (c’est comme ça qu’ils l’appellent) a attaqué Ivy Nile pour commencer le match. Uncle Howdy a regardé depuis le bord du ring le reste de son équipe attaquer American Made. Ils ont laissé tomber leurs masques. Cross portait du maquillage blanc sur son visage.

Cross a dégagé la table des commentateurs mais Nile s’est laissé tomber alors que Gable attaquait sauvagement Dexter Lumis et Joe Gacy avec un bâton de kendo. Erick Rowan a fait tomber le bâton de kendo et a fait tomber les membres masculins d’American Made.

Nile a pulvérisé un extincteur sur le visage de Rowan et les Creeds lui ont asséné un spinebuster à travers une table. Ils l’ont enterré sous quelque chose pour le sortir (temporairement) du match. La foule a d’abord réclamé la place à la table mais a rapidement hué American Made.

American Made a placé une poubelle sur Gacy et l’a frappée avec des bâtons de kendo. Nile a cherché quelque chose sous le ring mais a trouvé Cross qui l’a fait tomber sur la table des commentateurs. Rowan s’est relevé de sous les débris et a fait tomber une partie de la barricade. Il l’a utilisée comme une arme, renversant les membres masculins d’American Made.

Rowan a presque gagné avec un chokeslam sur Brutus mais Gable a brisé la couverture. Il y a eu un bon moment où les Creeds ont mis Rowan hors du ring et Gable lui a donné un German suplex dans la barricade.

La foule a scandé « C’est génial » alors que Gacy et Lumis ont fait leur retour. Lumis a propulsé Brutus à travers une table avec un plongeon depuis le tablier. Gacy a voulu faire passer Gable à travers une table mais Gable l’a rencontré sur les tendeurs et a frappé un Angle Slam à travers la table.

Gable a mis Gacy dans une prise de cheville alors que Nile frappait Gacy avec le bâton de kendo. Cross a sorti Nile du ring et a donné à Gable un suplex allemand. Cross a donné à Nile un neckbreaker en le balançant sur une pile de chaises.

Gable s’est retrouvé face à face avec Howdy mais Rowan l’a écrasé avec un plaquage et l’a projeté sur les marches en acier. Oncle Howdy est finalement monté sur le ring et a fait tomber Gable sur la tête avec un Sister Abigail. Lumis l’a terminé avec un splash du haut du ring pour la victoire par tombé.

C’était un combat de rue télévisé parfaitement agréable et la foule était à fond dedans.

Même si la première heure est sans publicité, ils ont diffusé leurs propres publicités pour les produits dérivés et la WWE Week sur USA.

Liv Morgan défendra son titre mondial féminin contre Rhea Ripley à Bad Blood le 5 octobre.

Segment du Jour du Jugement

Finn Bálor entra. Bálor dit à Damian Priest que ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Priest pensait que Bálor l’avait trompé mais Priest avait trompé Judgment Day. Bálor essaya de soulever Priest pendant Judgment Day mais Priest le retint même s’ils étaient frères.

Bálor a fait en sorte que Priest reste champion, mais Bálor aurait dû être champion en premier. Priest rôdait avec sa mallette et l’a baisé quand il s’est approché de la victoire. Bálor a interpellé Priest.

Priest est entré. Priest a dit qu’il avait essayé de mettre la main sur Bálor mais qu’il avait continué à courir. Il laissait Bálor dire ce qu’il avait à dire et ensuite il baissait les fesses. Bálor a dit qu’il n’allait pas faire ce que Priest disait parce qu’il n’était pas son acolyte. Finn Bálor n’était pas un acolyte. Bálor a dit que Priest et Ripley tomberaient le même soir et l’a défié à un match à Bad Blood. Priest a accepté.

Priest voulait toujours le frapper à ce moment-là. Bálor lui rappelait le vieux manuel de jeu du Jugement dernier. Priest s’en fichait et le lança quand même avec un coup droit. Carlito et JD McDonagh tentèrent d’attaquer mais il les renversa aussi. Dominik Mysterio se joignit à lui mais Priest l’attrapa à la gorge.

Les chiffres ont rattrapé Priest mais Ripley est entrée, sur une béquille. Morgan a essayé d’attaquer par derrière mais Ripley l’a fait tomber. Ripley a attaqué Dom avec sa béquille mais Morgan a bloqué sa jambe.

La foule scandait « Yeet » tandis que Judgment Day frappait Priest et Ripley. Priest couvrit le corps de Ripley pour la protéger, alors Morgan l’attaqua quand même avec la béquille. Ils maintinrent Priest au sol et Dom l’attaqua à plusieurs reprises avec la béquille également.

Balor a tenté un Coup de Grace mais Jey Uso s’est précipité avec une chaise et Judgment Day s’est enfui. Jey a vérifié Ripley et Priest.

Jackie Redmond a interviewé Braun Strowman. Il a admis qu’il était encore blessé après ce que Bronson Reed lui a fait. Le match de la semaine dernière n’a pas non plus amélioré ses blessures. Il en faudrait plus pour maîtriser le monstre. Un monstre blessé était encore plus dangereux.

Bron Breakker l’interrompit. Bron était d’accord pour dire que Strowman était un monstre, mais Bron était un chien et la seule raison pour laquelle Strowman était encore là était parce qu’ils ne s’étaient pas encore battus. Strowman l’avertit qu’il ne savait pas à qui il parlait. Bron espérait que Strowman gagnerait et dit qu’il le reverrait. Bron l’a traité de « gros sangloteur », en référence à son t-shirt Big SOB.

Bianca Belair et Jade Cargill ont battu Isla Dawn et Alba Fyre pour conserver les championnats par équipe féminins (6:35)

Fyre et Dawn ont porté leur double-team finisher à Belair à environ cinq minutes du début, mais Cargill a tout juste brisé la couverture. Fyre a porté un superkick à Belair, mais Cargill s’est relayée et a botté Fyre. Belair et Cargill ont porté leur DDT à Fyre dans un combo de suplex allemand pour la victoire par tombé.

Ce n’était pas vraiment un match, mais cela ressemblait à un espace réservé pour nous amener au début de l’heure.

Tessitore nous a dit que Ripley et Priest ont été emmenés dans un « établissement médical local ».

Redmond a interviewé LWO mais ils ont été rapidement interrompus par Judgment Day. Rey Mysterio les a appelés la Famille Addams. Balor a lancé un avertissement mais Rey les a traités de voyous en herbe qui fuient un vrai combat. Rey a dit à Balor d’arrêter de se cacher derrière son fils stupide et de le combattre ce soir. Balor a accepté.

Bret Hart a été vu dans les coulisses. C’est lui le prochain.

[SECOND HOUR]