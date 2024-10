Résultats en direct de WWE NXT : match du prétendant numéro un à triple menace

Après deux semaines sur la route pour relancer l’ère CW, WWE NXT est de retour au Performance Center ce soir.

L’épisode de ce soir sera en tête d’affiche d’un match triple menace pour déterminer qui se battra pour le titre NXT à Halloween Havoc. Ce sera Wes Lee contre Ethan Page contre Je’Von Evans, le vainqueur affrontera le champion Trick Williams lors du PLE du dimanche 27 octobre.

Stephanie Vaquer est arrivée dans NXT mardi dernier et aura son premier match télévisé ce soir, affrontant Wren Sinclair. La semaine dernière, Vaquer a remplacé Giulia contre le duo composé de la championne féminine NXT Roxanne Perez et Cora Jade.

Le nouveau champion nord-américain NXT, Tony D’Angelo, organisera une célébration après sa victoire sur Oba Femi la semaine dernière.

De plus, Nikkita Lyons est de retour en action contre Lola Vice, Oro Mensah et Lexis King s’affrontent dans un Gentleman’s Duel, et il y aura un match de rancune entre Riley Osborne et Ridge Holland.

Rejoignez-nous pour une couverture en direct à partir de 20 h, heure de l’Est.

**********

Le spectacle s’ouvre avec le nouveau champion nord-américain NXT, Tony D’Angelo, assis sur le ring à une table avec une nappe rouge. Son titre nouvellement remporté est posé sur la table à côté d’un verre de vin. Un seul projecteur brille sur « The Don » alors qu’il commence le spectacle avec un monologue d’ouverture.

D’Angelo dit qu’il veut porter un toast à l’ancien champion, l’homme qui, selon D’Angelo, l’a brisé. D’Angelo poursuit en disant qu’il a harcelé Oba Femi et que D’Angelo a utilisé sa fierté contre lui. Tony D. a alors commis l’impensable et a battu Femi pour le titre.

Alors que « The Don » lève son verre pour porter un toast à Oba Femi, la chanson thème de l’ancien champion résonne dans les haut-parleurs. Oba Femi entre sur la scène sonore pour affronter Tony D’Angelo. Après l’entrée de Femi, les lumières de la maison s’allument alors que D’Angelo se tient sur le ring pour rencontrer Femi. Aux côtés de Tony D. se trouvent Channing Lorenzo, Adriana Rizzo et Luca Crusifino.

Femi doit admettre que D’Angelo l’a eu. Femi félicite D’Angelo pour sa victoire une fois, mais cela ne se reproduira plus. Femi dit qu’il récupère son titre à Halloween Havoc, et Femi ajoute que The Family ne sera pas là (ce qui signifie qu’ils seront probablement exclus du ring). Femi sort du ring, va faire tourner la roue et conclure l’affaire.

Les roues s’arrêtent sur TLS, qui est Tables, Ladder et Scares. Je comprends, à cause d’Halloween et tout, mais avaient-ils vraiment besoin d’un nom idiot pour une revanche aussi sérieuse. Là encore, j’ai peur pour la sécurité des lutteurs pendant la plupart des matchs TLC, alors peut-être que « faire peur » est plus précis.

Byron Saxton interviewe Oro Mensah, avant le Gentlemen’s Duel. Lexis King interrompt Mensah et King continue le gadget pompeux. King promet que le meilleur gagnera.

Stephanie Vaquer a battu Wren Sinclair (avec No Quarter Catch Crew)

Vaquer a effectué le tombé sur Sinclair après son finisher où elle fait un package piledriver dans un ushigoroshi. Vaquer a l’air forte à ses débuts à la télévision, mais Sinclair a eu le temps de briller. Sinclair a même failli tomber, mais Vaquer coupe Sinclair et l’attrape avec une vis de dragon. De là, ils rentrent chez eux jusqu’à l’arrivée.

Vaquer a pu montrer une grande partie de son attaque, car il s’agissait du développement du personnage de Vaquer. Le public du studio live s’est montré réceptif à son égard, et encore plus après l’angle qui a suivi le match.

La championne NXT Roxanne Perez et Cora Jade se précipitent pour sauter Vaquer. Ils commencent à frapper et à piétiner Vaquer, quand Giulia court pour le sauver. Giulia se bat contre les talons, tandis que Vaquer la rejoint pour dégager l’anneau du duo de talons. Perez & Jade poudrent, mais un match par tag semble proche. Vaquer continuerait à lancer le défi pour le match à Halloween Havoc.

La championne NXT Trick Williams discute dans les coulisses avec la championne nord-américaine féminine NXT Kelani Jordan, et elles sont trop amicales les unes avec les autres.

Lexis King a battu Oro Mensah dans un match de Gentlemen’s Duel

King a effectué le tombé sur Mensah avec un pont en berceau. Le règles de ce match gadget inclut l’ancienne règle de la NWA selon laquelle un lutteur ne peut pas jeter son adversaire par-dessus la troisième corde. En outre, une règle de trois comptes au lieu de cinq. Pas de combat au sol, et ils ne peuvent pas frapper leur adversaire alors qu’ils ont quatre points de contact sur le tapis.

Même s’il s’agissait de ses propres règles, ils ont taquiné King étant disqualifié pour avoir presque jeté Mensah par-dessus la troisième corde. C’était un assez bon match avec les règles en place. Pour l’arrivée, Mensah bloque The Coronation et Mensah tombe presque avec un crucifix. King s’échappe et utilise ses pieds pour bercer Mensah, et King se lance dans une combinaison d’épinglage. L’arbitre en compte trois et Mensah remporte le match.

Cedric Alexander et Je’Von Evans discutent dans les coulisses avec les champions par équipe de NXT, Nathan Frazier et Axiom. Wes Lee s’avance pour l’interrompre et se dispute avec Evans avant leur rencontre dans l’événement principal à triple menace.

Après une pause publicitaire, l’émission revient avec une série de packages vidéo et de plug-ins. Nikkita Lyons est au centre d’une vidéo à la mode. Son adversaire de ce soir, Lola Vice, obtient une entrée avant que l’émission ne passe à nouveau à une pause publicitaire. L’entrée de Lyon intervient après la pause, dans ce qui est le combat retour de Lyon sur la télévision NXT.

Nikkita Lyons a battu Lola Vice

Lyons a effectué le tombé sur Vice, en grande partie grâce à l’intervention de Jaida Parker. Bien que Lyon ait gagné, la pression était davantage sur Parker, car Vice contre Parker est un programme en cours.

Juste avant de rentrer chez eux, Vice déclenche une série de coups de pied. Vice signale et exécute une attaque à la hanche. Jaida Parker court pour intervenir. Parker distrait Vice et Vice fait tomber Parker du tablier du ring. La distraction permet à Lyons de frapper Vice avec un superkick. Au bord du ring, Parker frappe Vice avec une attaque à la hanche. Vice est ramené sur le ring, où Lyons exécute un splash Vader. Lyons couvre ensuite Vice pour un tombé.

Rencontre avec la directrice générale de NXT, Ava, dans son bureau, avec Stephanie Vaquer et Giulia. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley et Jaxmyn Nyx) fait irruption pour les interrompre. Ava propose un match pour le titre nord-américain à Fatal Influence s’ils parviennent à battre Vaquer & Giulia lors d’un match mardi prochain. Fatal Influence est d’accord. Freebird règne, je suppose, car nous ne savons pas quels deux de Fatal Influence affronteront Vaquer et Giulia.

Riley Osborne obtient une entrée complète avec Thea Hail, et le spectacle passe au commercial. Profitez-en tant que vous le pouvez, gamin. Ridge Holland arrive après le retour du spectacle après la pause, et il se met à frapper Osborne.

Ridge Holland a battu Riley Osborne (avec Thea Hail)

Holland a épinglé Osborne dans une victoire décisive. Une défaite d’après-match contre Holland conduit au retour surprise d’Andre Chase. Il court pour effectuer l’arrêt.

Osborne frappe avant la cloche, alors qu’il plonge sur Holland lors de l’entrée de Holland. À partir de là, tout était en descente pour Osborne, mais il avait l’air bien sur le ring en battant Holland. En préparant l’arrivée, Holland fait une clé à molette dans une bombe électrique Sid Vicious. Holland hisse ensuite Osborne pour le Redeemer DDT, et Holland couvre facilement Osborne pour un tombé.

Osborne a eu quelques points d’espoir et il a également exécuté un DDT tornade sur le sol. Ils se sont battus près du pupitre des commentateurs, ce qui préfigurerait un moment clé de l’attaque d’après-match. Holland attaquerait à nouveau Osborne après la cloche. Holland le frappe, et Holland le taquine en faisant passer Osborne par le bureau des annonces. Soudain, Andre Chase se précipite et se retrouve dans une maison en feu. Chase envoie Holland faire ses valises et Chase envoie Holland hors du ring.

Byron Saxton interviewe Tatum Paxley et ils discutent de la querelle de Paxley avec Wendy Choo. Jaida Parker, flanquée d’OTM, interrompt l’interview et vole Saxton pour sa propre promo. Parker est en train de faire une promo sur Vice lorsque Paxley s’oppose à l’interruption de Parker. Cela semblerait établir un match entre les deux.

Brooks Jensen (avec Shawn Spears) a battu Ashante « Thee » Adonis

Jensen a effectué le tombé sur Adonis après un DDT drapé et quelques distractions. Karmen Petrovic provoque une distraction au bord du ring et Shawn Spears intervient également pour préparer l’arrivée.

Ce match lui-même a été mis en place plus tôt dans la série avec un sketch où Jensen piétine les roses qu’Adonis avait données à Karmen Pertrovic. Elle apparaît au bord du ring pendant le match avec un sac. Petrovic vide le sac sur le tablier du ring et les pédales roses en lambeaux tombent. Cela distrait Adonis et lui coûte finalement le match. Mais peut-être qu’il a au moins une relation amoureuse avec Petrovic, qui semble tourner les talons.

Pour l’arrivée, Adonis est déjà distrait par Petrovic alors qu’il grimpe dans les ridoirs. Spears saute sur le tablier et attrape la corde supérieure, ce qui fait trébucher Adonis. Il est accroupi sur le tendeur supérieur et Jensen frappe avec un DDT drapé. Jensen couvre ensuite Adonis pour un compte de trois.

Un autre package vidéo vante l’arrivée de DELTA, bien qu’elle ne soit toujours pas identifiée par son nom.

Lexis King se réjouit de sa victoire ce soir avec Charlie Dempsey et compagnie. King passe par Tony D’Angelo et The Family. Luca Crusifino veut affronter Oba Femi dans un match en simple, et « The Don » donne sa bénédiction au match.

Iyo Sky & Kairi Sane contre Jakara Jackson & Lash Legend dans un match par équipe est annoncé pour mardi prochain sur NXT. Un autre match féminin est confirmé pour la semaine prochaine, avec Giulia & Vaquer faisant équipe contre deux membres de Fatal Influence.

Ethan Page a battu Je’Von Evans et Wes Lee dans un match du prétendant numéro un triple menace.

Page vole une épingle à Evans et Page épingle Evans dans le processus. Finition intelligente pour mettre de la chaleur sur Page, tout en gardant Evans fort. Beaucoup d’action et d’autres spots astucieux, mais à un rythme rapide. Page tend une embuscade à Trick Williams dans un angle d’après-match où ils font tourner la roue.

Juste avant que l’émission ne passe à sa dernière pause publicitaire, Page met Lee en toile de fond sur le pupitre d’annonce. Page est fier de lui, pensant qu’il est intelligent. Tout d’un coup, Evans survole la troisième corde pour éliminer Page d’un plongeon. L’émission passe aux publicités alors qu’Evans se vante à son tour.

Les moments forts au rythme rapide se poursuivent au retour du spectacle après la pause. Page commence à faire peu de cas de Lee et d’Evans. Page obtient une chute proche où Lee s’est envolé pour interrompre le décompte. Lee a bientôt le temps de briller, alors qu’il est sur le point de tomber. Cela amène le public du studio à lancer un chant « NXT ».

Tous les trois tombent sur un triple down. Le public du studio recommence « NXT », avec quelques « Fight Forever », car pourquoi pas ?

Evans saute sur la troisième corde pour exécuter un superbe Spanish Fly. Evans saute des cordes pour donner un coup de pied sauté pour une chute proche. Evans obtient une autre chute proche sur Lee, après un tremplin dans un coupeur.

Ils installent une tour de Down en rentrant chez eux. Evans réussit l’atterrissage. Après avoir atterri sur ses pieds, Evans fait sortir Page du ring avec un superkick. Evans saute ensuite de la troisième corde avec un splash tornillo. Evans a apparemment la victoire à sa portée lorsque Page saute pour enrouler Evans avec un berceau pour un compte de trois. Page vole le tombé et devient ainsi le concurrent numéro un.

Page coupe une promo après le match, quand Page appelle le champion NXT Trick Williams. Williams sort pour affronter Page. Ils font tourner la roue pour conclure l’affaire. La roue s’arrête sur « Devil’s Playground » pour leur revanche. Donc peu importe que cela signifie. Des armes, j’en suis sûr, et aucune disqualification. Une autre revanche sérieuse est rendue ridicule avec un match de gadget ringard, et celui-ci implique le meilleur championnat masculin de la marque. Je suppose que c’est toujours pour une bonne cause, qui est un PLE sur le thème d’Halloween.

Trick est cool avec le match gimmick, et il pose avec le titre NXT. Page des plans bon marché Le trompe et l’attaque avec un luminaire. Page attrape la ceinture de titre et se tient au-dessus de Trick alors que l’émission cesse d’être diffusée.

Dans l’ensemble, c’était un bon spectacle. Cependant, ils n’ont jamais aussi bien expliqué le truc de la roue pour ceux qui ne le savent probablement pas. De même, le gadget de la roue s’est avéré si ridicule. Cela porte atteinte aux querelles actuelles au lieu de les complimenter.

