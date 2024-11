Résultats en direct de WWE Crown Jewel : Cody Rhodes contre Gunther

Deux matchs pour de nouveaux championnats cérémoniaux mettent en lumière le joyau de la couronne de la WWE d’Arabie Saoudite.

Le champion universel incontesté de la WWE, Cody Rhodes, affronte le champion du monde des poids lourds de la WWE, Gunther, et la championne du monde féminine de la WWE, Liv Morgan, affronte la championne féminine de la WWE, Nia Jax, pour les championnats masculin et féminin Crown Jewel.

Désormais réunis, Roman Reigns fera équipe avec The Usos pour affronter trois membres de The Bloodline (Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga ou encore Tonga Loa).

Seth Rollins affrontera Bronson Reed dans un match de rancune tandis que Randy Orton affrontera Kevin Owens dans un combat très médiatisé.

La championne des États-Unis de la WWE, LA Knight, défendra contre Carmelo Hayes et Andrade dans un trio tandis que les champions par équipe féminine de la WWE, Jade Cargill et Bianca Belair, défendront contre Chelsea Green et Piper Niven, Lash Legend et Jakara Jackson, et IYO SKY et Kairi Sane. un à quatre.

La carte principale démarre à 13 heures, heure de l’Est sur Peacock/WWE Network.

**********

Afficher le récapitulatif –

SPECTACLE COMPTE À REBOURS —

Michael Cole, Big E et Corey Graves ont animé le compte à rebours de 2 heures à l’extérieur de l’arène, entourés de fans.

Entretien avec Gunther

Joe Tessitore a fait une interview avec Gunther. Gunther considérait Randy Orton comme un gros obstacle avant leur premier match. Il savait que battre Orton changerait sa carrière. Cependant, avant son match contre Cody Rhodes, il se voit déjà devant Rhodes. Rhodes est entré dans ce match avec beaucoup de soutien mais a été étouffé.

Tessitore a demandé ce que ce serait d’avoir la grande ceinture entre les mains s’il gagnait. Gunther a qualifié cela de matérialiste mais ce serait bien et cela lui permettrait de s’appeler le champion numéro un de la WWE et c’est de cela qu’il s’agissait.

********

Seth Rollins a dit à Cathy Kelley qu’il n’était pas à 100% mais que cela ne l’avait jamais arrêté auparavant. Le match d’aujourd’hui contre Bronson Reed était un gros test, l’un des plus importants de sa carrière. Il ne s’agissait pas seulement de tuer ce monstre mais de découvrir ce qu’il restait dans le tank. Il avait les yeux rivés sur de grandes choses et avait besoin de savoir si c’était la version de Seth Rollins qui était prête à tenter une nouvelle fois le titre mondial.

(C’était une bonne promo et certainement meilleure que celle de Raw essayant de nous dire qu’il y avait un monstre en lui.)

********

Il y avait un paquet vidéo extraordinairement long de Braun Strowman (qui est blessé et qui n’est pas dans l’émission d’aujourd’hui).

Promotion de Kevin Owens

Kelley a interviewé Kevin Owens (portant une chemise Cowboy Bob Orton). Owens était hilarant ici. Il a raconté comment l’entreprise les avait envoyés participer à certaines activités au milieu du désert. On leur a dit d’aller s’amuser, alors ils ont fait un tour en buggy. Ce buggy des dunes s’est retourné trois ou quatre fois. (Kelley a confirmé que cela s’était produit.)

Ils avaient eu un accident de voiture et il n’avait aucun doute que le conducteur avait été payé par Orton ou Rhodes. Tout cela parce qu’il avait attaqué leur golden boy Cody. Maintenant, ils lui faisaient faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire et c’était combattre son ami Orton. Il aimait Orton. Il s’est excusé auprès de Kelley qui était dans le buggy avec lui et qui était un dommage collatéral. Il a dit que ce qui est arrivé à Orton aujourd’hui était de sa faute.

********

Triple H a parlé à Nathalie Mamo de la qualité de leur accord avec l’Arabie Saoudite. Elle a demandé si la WWE était là pour rester et il a répondu : « Oui ».

********

Jackie Redmond et Sheamus ont remplacé Cole et Graves pour la deuxième heure de l’avant-spectacle.

Il y avait une vidéo de Big E essayant la cuisine locale.

********

Entretien avec Cody Rhodes

Kelley a interviewé Rhodes dans son bus. Elle lui a demandé comment il se sentait. Il a dit que s’il avait des plaintes, elles seraient si superficielles qu’elles ne pourraient pas rivaliser avec le fait que c’était le plus heureux qu’il ait jamais été professionnellement. C’était un rêve devenu réalité.

Il y avait un élément de leadership impliqué. Cela l’excitait parce que lorsqu’il avait un rôle de leadership dans le passé, il ne s’en sortait pas bien. Il a échoué avec son leadership passé, mais au moins il savait pourquoi. C’était donc une opportunité de se reconnecter et peut-être y avait-il un avenir de leadership au-delà de la lutte avec la WWE. C’est une chose à laquelle il a pensé ces derniers temps.

Kelley a posé des questions sur l’impact que cela a eu sur sa famille. Elle a noté que Cody voulait passer plus de temps avec sa fille mais que son emploi du temps était très chargé. Rhodes était prêt à faire plus de travail parce que de sa famille. Il avait de la chance d’avoir Brandi et elle était son roc.

Il a parlé de faire équipe avec Roman Reigns. Le Rock apparaissant après ce match rappelait qu’il pouvait mettre sa grosse tête chauve et brillante dans le mélange à tout moment. Il a qualifié Gunther de meilleur sur le papier, mais il était également trop confiant. Gunther ne pouvait pas se mettre sous la peau et le titre Universal de Rhodes était la star nord de leur entreprise.

********

Kelley a interviewé Nia Jax dans les coulisses. Elle prévoyait d’écraser Liv Morgan et écraserait Raquel Rodriguez et Dominik Mysterio si elle le devait. Elle ne s’inquiétait pas pour Tiffany Stratton parce qu’elle savait que ce n’était pas son moment d’encaisser.

Kelley a interviewé LA Knight dont l’anniversaire était hier. Il n’a pas fêté son anniversaire parce qu’il était au gymnase. Il a sali les Cheerios de Nick Aldis qui était assez énervé d’avoir gâché son septième match entre Andrade El Idiot et Carmelo Hayes. Hayes a dit qu’il ne manquait pas, mais il a raté et manquera encore. Les chances étaient contre Knight tout au long de sa carrière, mais rien n’allait changer. Il allait sortir champion.

********

L’une des dernières choses de l’avant-spectacle était un package vidéo pour AJ Styles (qui est blessé et qui n’est pas dans l’émission d’aujourd’hui).

Cole et Graves ont fait leur entrée pour commenter.

********

SPECTACLE PRINCIPAL CROWN JEWEL 2024 ––

Divers lutteurs ont été montrés arrivant dans l’arène. La grande ceinture est arrivée aussi.

Match par équipe à six : Roman Reigns et The Usos contre Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga (avec Tonga Loa)

La nouvelle lignée est entrée en premier. Roman Reigns et Jimmy Uso sont entrés ensemble sur la musique de Reigns (alors que la foule scandait « OTC »). Jey Uso est entré en dernier sur sa propre musique parmi la foule. Les fans ont Yeeted et ont chanté sa chanson.

Tout le monde portait une combinaison de noir et de rouge, à l’exception de Jey qui portait son nouvel équipement bleu, rose et blanc. Le spectacle durait 20 minutes lorsque la cloche a sonné.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters