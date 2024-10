Résultats en direct de la première de WWE NXT CW : matchs pour le titre, CM Punk, plus

Avec une programmation chargée, WWE NXT sera présenté en première sur The CW Network avec l’épisode de ce soir en provenance de Chicago.

Le héros local CM Punk sera dans le bâtiment pour servir d’arbitre invité spécial pour le match de championnat NXT entre Ethan Page et Trick Williams, qui cherche à reprendre le titre à Page et à devenir double champion.

Pour lancer la nouvelle ère de NXT, le championnat féminin NXT sera en jeu lors du match d’ouverture de ce soir. Roxanne Perez défend son titre contre Giulia – et Stephanie Vaquer a prévenu qu’elle s’en prendrait à celui qui quitterait l’émission de ce soir en tant que champion.

Le Miz devrait faire une apparition lorsqu’il animera un segment Miz TV avec le champion nord-américain NXT Oba Femi et Tony D’Angelo ce soir. Les anciens meilleurs amis Wes Lee et Zachary Wentz s’affrontent dans un combat de rue. De plus, Jaida Parker et Lola Vice feront équipe contre deux membres de Fatal Influence.

NXT est en direct de Chicago et Shawn Michaels ouvre le show. Avec le chapeau qu’il portait, il ressemblait un peu à Skinner en costume.

Shawn joue devant la foule et parle dans le microphone de la maison. HBK dévoile ensuite de nouvelles ceintures de championnat NXT pour les matchs pour le titre ce soir.

HBK dit qu’il a une question à nous poser. Avant qu’il puisse prononcer la phrase, la voix de Triple H intervient : « Es-tu prêt ? » Triple H monte sur le ring et embrasse HBK. Ils demandent ensemble : « Êtes-vous prêt ?! » Énorme pop de la foule, et nous sommes prêts pour notre premier match.

La championne féminine NXT, Roxanne Perez, a battu Giulia pour conserver son titre.

Perez conserve via tombé après une interférence extérieure du retour de Cora Jade. En plus de perdre le match, c’était la meilleure présentation de Giulia et de son personnage depuis ses débuts dans NXT. Je ne suis pas sûr que Giulia ait perdu son premier match, mais c’est très WWE.

Ils échangent rapidement des quasi-chutes dès le début. Ils se retrouvent dans une impasse et se retrouvent nez à nez alors que la série passe à une pause publicitaire.

Au retour du spectacle, le match s’échauffe encore plus. La foule s’anime vraiment après une série de coups de tête de Giulia. L’action s’intensifie et la foule explose en chantant « NXT » lorsque Perez navigue dans les cordes avec une tope suicida. Giulia répond avec un super suplex Northern Lights et un pont. Lutte en chaîne et les deux se frayent un chemin dans une face croisée. Ils continuent de se négocier à proximité des chutes.

Pop Rocks de Perez, mais Giulia roule à l’extérieur du ring pour éviter une épingle. Au sol, Guilia offre à Perez une aurore boréale. Ils taquinent un double décompte, et ils reculent tous les deux juste à temps pour interrompre le décompte.

Perez obtient la ceinture de titre, ce qui est une fausse piste. C’était pour distraire l’arbitre. Soudain, un agresseur cagoulé attaque Giulia au bord du ring. L’attaquant inconnu donne à Giulia un DDT Evenflow au sol. Giulia est ramenée sur le ring, où Perez exécute un autre Pop Rocks. Perez couvre ensuite Giulia pour un tombé. L’agresseur se révèle alors être Cora Jade.

L’arrivée dans le bâtiment plus tôt dans la journée de CM Punk et Trick Williams est montrée juste avant que le spectacle ne passe à une pause publicitaire.

Les champions par équipe de NXT, Nathan Frazier et Axiom, jouent à un jeu vidéo de la WWE et Frazier s’emporte. Axiom essaie de lui dire de garder son sang-froid, à la fois dans le jeu et dans la vraie vie. C’était à la fois bon et idiot, d’autant plus qu’Axiom porte son masque alors qu’il est chez lui sur un canapé en train de jouer à des jeux vidéo.

CM Punk parle plus tard avec le directeur général de NXT, Ava, dans les coulisses du match pour le titre, et Punk la rassure sur le fait que le match pour le titre NXT aura un vainqueur définitif ce soir. En promenade Lexis King pour obtenir quelques conseils de Punk.

Un package vidéo récapitule l’histoire entre Wes Lee et Zachary Wentz, avant leur combat de rue. En direct dans l’arène, Lee fait son entrée en poussant un caddie rempli d’armes alors que le spectacle entre dans une pause publicitaire.

Jaida Parker et Lola Vice s’échauffent pour leur match par équipe. Ils se chamaillent, lors des promenades, la championne nord-américaine féminine NXT, Kelani Jordan, tente de les convaincre qu’ils ont besoin l’un de l’autre. Parker et Vice partent toujours en désaccord, et Jordan remarque qu’elle a un autre plan.

Wes Lee a battu Zachary Wentz dans un combat de rue

Lee a effectué le tombé sur Wentz dans un match brutal. Lee attaque Wentz dans l’allée avant la cloche et le combat commence. Ils se bagarrent au bord du ring et les armes entrent bientôt en jeu. Wentz écrase Lee sur les marches du ring avec un caddie. Des chaises, des bâtons de kendo et un morceau de contreplaqué ont été brisés partout. Juste avant que l’émission ne passe à une autre pause publicitaire, ils plongent tous les deux dans un pont en contreplaqué installé au bord du ring.

Il convient de noter que l’époque des pauses publicitaires sur écran partagé sur NXT est apparemment révolue. Très bien pour moi. J’aime mes pauses publicitaires à l’ancienne. C’est plus facile de l’ignorer de cette façon.

Après le retour de la série, Wentz parcourt le pays avec un Van Terminator qui écrase une poubelle sur Lee. Quelques instants plus tard, Lee se heurte face la première à une chaise. Wentz frappe ensuite Lee avec des coups répétés du bâton de kendo. Poubelle sur la tête de Lee, et il reçoit un coup de bâton. Wentz livre une bombe Senton sur Lee avec la canette toujours piégée sur Lee.

Cela devenait très brutal. La situation empirerait rapidement lorsque Wentz tenterait un tremplin. Lee le pousse de la troisième corde. Wentz était probablement censé atterrir sur une table installée dans l’allée. Wentz dépasse la table et prend une vilaine bosse sur le sol.

Plus de brutalité et de quasi-chutes. Lee enroule une chaîne autour de sa main et Lee frappe Wentz avec la chaîne. Wentz est assis sur une chaise tandis que Lee monte sur la corde du milieu. Lee enroule la chaîne autour de son genou et Lee saute de la corde sur un Wentz assis. La chaise sous lui cratère les météores et Lee épingle Wentz.

MizTV avec en invités le champion nord-américain NXT Oba Femi et Tony D’Angelo

Miz est hué bruyamment. Femi entre, ressemblant encore plus à une superstar que d’habitude. Le décor de l’arène en direct est bien meilleur que celui du Performance Center. Tony D’Angelo sort, et il est flanqué de la famille D’Angelo.

« Le Don » est le premier à répondre à une question, et il reçoit le traitement « quoi ». D’un autre côté, la foule chante avec Femi.

La foule se retourne lorsque D’Angelo dit qu’il a grandi à 20 minutes de l’immeuble dans les rues de Chicago. La foule chante pour D’Angelo, tandis que Femi dit que D’Angelo ne sera jamais champion nord-américain. Femi insiste sur le fait que D’Angelo ne peut pas le battre.

Ils se lèvent de leur chaise et s’affrontent. D’Angelo dit que Femi n’est qu’un homme, et Femi répond qu’il est « inévitable » et D’Angelo est un homme brisé. Miz conclut la mise au jeu en bouchant leur match pour le titre la semaine prochaine.

Cora Jade et la championne féminine NXT s’affrontent dans les coulisses, où elles taquinent à nouveau unir leurs forces.

Jaida Parker et Lola Vice contre Fatal Influence (Jacy Jayne et Fallon Henley avec Jazmyn Nyz)

La championne nord-américaine féminine Kelani Jordan est au bord du ring pour des commentaires invités aux côtés de Vic Joseph et Booker T.

