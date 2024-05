Résultats en direct d’AEW Double or Nothing : Anarchie dans l’arène

AEW fêtera ses cinq ans ce soir à Las Vegas, Nevada, avec Double or Nothing du MGM Grand Garden avec trois événements principaux.

La tête d’affiche devrait être le match Anarchy in the Arena mettant en vedette The Elite (Young Bucks, Kazuchika Okada et Jack Perry) contre FTR, Bryan Danielson et Darby Allin.

Dans un autre événement principal, la championne du monde AEW Swerve Strickland se défendra contre l’ancien champion TNT Christian Cage tandis que l’autre verra les débuts sur le ring de l’AEW de Mercedes Mone alors qu’elle défiera la championne TBS Willow Nightingale.

La championne féminine de l’AEW, Toni Storm, défendra Serena Deeb, Will Ospreay se battra pour le titre international AEW de Roderick Strong et Chris Jericho défendra le titre FTW contre Hook et Katsuyori Shibata dans un trio à trois.

Dans un match en cage en acier barbelé, le champion TNT Adam Copeland se défendra contre Malakai Black tandis que The Bang Bang Gang (Jay White & The Gunns) défendra les titres AEW Trios contre Death Triangle (Lucha Bros & PAC).

Les autres actions sur la longue carte incluent Jon Moxley contre Konosuke Takeshita et Orange Cassidy contre Trent Beretta.

Acheter

Les Wrestle Aunts (Renee Paquette & RJ City) ainsi que Jeff Jarrett nous souhaitent la bienvenue au Buy In. Pour ceux qui se demandent, RJ a fait une référence à Barbara Streisand 30 secondes après le début de la série. Ils parcourent les matchs du soir et les diffusent dans plusieurs packages vidéo. Lexy Nair a parlé à Charlie Ramone dans les coulisses, qui a aidé à construire la cage en acier barbelé pour le match pour le titre TNT de ce soir et a déclaré qu’elle était construite pour la destruction.

Deonna Purrazzo a battu Thunder Rosa

(Match dur pour lancer le spectacle, car c’était un autre chapitre de cette histoire, comme vous pouvez le voir, cela mènera à un match de stipulation sur toute la ligne. Purrazzo voler la victoire ici avait du sens, surtout quand il s’agissait d’un match standard. match de simple. La foule était bruyante pour cela, ce qui est de bon augure pour le reste de la soirée.)

Excalibur, Tony Schiavone et Matt Menard commentent, car la tenue d’entrée de Rosa a une touche d’Elvis, mais comporte également 21 croix en hommage à ceux qui ont perdu la vie dans la fusillade dans une école d’Uvalde, au Texas, en 2022. Après un retour précoce et de là, Rosa a envoyé Purrazzo à l’extérieur et a suivi avec une glissade de baseball, alors que la foule est bruyamment derrière Rosa. Purrazzo a essayé de créer de l’espace et cela a fonctionné, puisqu’elle a frappé Rosa au visage avec une grosse botte. De retour à l’intérieur, Purrazzo a travaillé sur le bras pendant une période prolongée jusqu’à ce que Rosa s’échappe, tente un mouvement pendulaire, mais reçoit un coup de pied au visage. Les deux dames ont eu la tête pleine et sont entrées en collision avec une double corde à linge pour la réinitialisation, alors que la foule chante maintenant en duel.

Tous deux se lèvent et c’est Rosa qui remporte le festival des limaces, ce qui entraîne un dropkick dans les cordes. Purrazzo a incité Rosa à essayer de monter au sommet et l’a suspendue dans l’Arbre du Malheur avant de frapper une épaule plongeante jusqu’au milieu pour deux. Rosa a riposté avec un Cobra Clutch dans un avant-bras disque pour deux. Purrazzo est sorti d’une bombe Tijuana dans le brassard Fujiwara, mais Rosa s’est échappée dans un poignardage dans le dos. Rosa a réappliqué le Cobra Crossface, mais alors que Rosa s’éloignait des cordes pour éviter une rupture de corde de Purrazzo, Purrazzo a tourné près des autres cordes et s’est accroché à elles pour voler la goupille.

-The Acclaimed & Daddy Ass sont dans les coulisses avec Lexy Nair et font une promo enflammée sur Brian Cage & The Gates of Agony.

-Renée Paquette souhaite la bienvenue à la Dre Martha Hart et à Tony Khan sur scène, alors que la Coupe Owen Hart est installée sur scène. Hart a dit que c’était formidable d’être de retour à Vegas et a parlé des 25 ans de la Fondation Owen Hart, ils ont donc quelque chose de spécial en tête pour la Coupe cette année. Khan a déclaré que les vainqueurs masculins et féminins du tournoi de la Coupe Owen Hart obtiendront des chances de titre mondial. La finale aura lieu à nouveau à Calgary le 10 juilletème et les chances de titre remportées par les gagnants auront lieu au All In à Wembley.

