Résultats d’United Airlines (UAL) du 3ème trimestre 2023

Compagnies aériennes unies a déclaré mardi que le carburéacteur plus cher et l’arrêt des vols du transporteur à Tel-Aviv pendant la guerre entre Israël et le Hamas grignoteraient ses bénéfices au cours des trois derniers mois de l’année.

Pour le trimestre en cours, le transporteur basé à Chicago estime un bénéfice ajusté compris entre 1,50 et 1,80 dollars par action, en dessous des prévisions des analystes de 2,06 dollars.

United gagnerait alors entre 9,55 et 9,85 dollars par action, sur une base ajustée, en baisse par rapport à son prévision en juillet entre 11 et 12 dollars par action, sur la base de sa projection pour le quatrième trimestre. Les prix du carburéacteur dans les principaux aéroports américains ont augmenté de près de 25 % depuis le début de l’été.

Les actions de la compagnie aérienne étaient en baisse de plus de 5 % mercredi avant la commercialisation.

United et d’autres compagnies aériennes américaines et internationales ont interrompu leurs vols vers Israël au début du mois. United offrait plus de services vers Israël que n’importe quelle compagnie aérienne basée aux États-Unis offrant un service depuis Washington, DC ; Newark, New Jersey ; et San Francisco, représentant 2 % de sa capacité.

United a déclaré que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre augmenterait d’une année sur l’autre entre 9 %, si les vols vers Israël restent suspendus jusqu’à la fin de l’année, et 10,5 % si la suspension ne dure que jusqu’en octobre. Ses coûts, hors carburant, augmenteront probablement entre 3,5 % et 5 % au quatrième trimestre à partir de 2022, a indiqué United.

S’adressant mercredi à l’émission « Squawk Box » de CNBC, le PDG Scott Kirby a attribué cette augmentation à « des coûts de main-d’œuvre beaucoup plus élevés que prévu au début de l’année », aux retards d’avions des constructeurs et à la pénurie de contrôleurs aériens.