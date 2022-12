Résultats d’Ulta Beauty (ULTA) T3 2022

Beauté ultime jeudi a renforcé ses perspectives et dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes trimestriels, les acheteurs continuant à réapprovisionner leurs trousses de maquillage même en payant plus à l’épicerie.

Le PDG Dave Kimbell a déclaré que, alors que les acheteurs pèsent leurs décisions d’achat au milieu de la hausse des prix, ils choisissent toujours de dépenser pour la beauté. Dans un communiqué de presse, il a déclaré que les résultats d’Ulta “reflètent la résilience soutenue de la catégorie beauté et la forte connexion émotionnelle et la loyauté que nous avons cultivées avec nos clients”.

Voici comment la société s’est comportée au cours de la période de trois mois terminée le 29 octobre, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice par action : 5,34 $ contre 4,15 $ estimé

: 5,34 $ contre 4,15 $ estimé Revenu: 2,34 milliards de dollars contre 2,21 milliards de dollars estimés

Le bénéfice net a augmenté de 27,5 % pour atteindre 274,6 millions de dollars, ou 5,34 $ par action, contre 215,29 millions de dollars, ou 3,94 $ par action, il y a un an.

Les ventes comparables ont grimpé de 14,6 % d’une année sur l’autre. Cette croissance s’ajoute à un bond de 25,8 % il y a un an et dépasse de loin l’augmentation de 8,8 % attendue par les analystes pour le troisième trimestre, selon StreetAccount.

Le détaillant a déclaré qu’il prévoyait désormais un bénéfice annuel compris entre 22,60 et 22,90 dollars par action et un chiffre d’affaires annuel compris entre 9,95 et 10 milliards de dollars. C’est bien plus qu’une prévision antérieure comprise entre 20,70 et 21,20 dollars par action sur des revenus compris entre 9,65 et 9,75 milliards de dollars.

Les prévisions accrues ont également dépassé les attentes de Wall Street : les analystes recherchaient des projections pour l’année complète de 21,40 dollars de bénéfice par action et de 9,77 milliards de dollars de revenus.

La société estime que pour l’ensemble de l’année, ses ventes comparables seront supérieures de 12,6 % à 13,2 % à celles de la période de l’année précédente, contre une prévision antérieure de croissance de 9,5 % à 10,5 %.

La société a déclaré que son solide troisième trimestre était dû en partie à la vente de produits à un prix plus élevé.

Ulta a enregistré une marge bénéficiaire de 41,2 %, nettement supérieure aux 39,6 % qu’elle avait déclarés il y a un an et aux 39,3 % que les analystes avaient prévus, selon les estimations de StreetAccount.

