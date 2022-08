Résultats d’Uber au T2 2022

Uber a annoncé mardi une perte au deuxième trimestre, mais a dépassé les estimations des analystes en matière de revenus.

Les actions d’Uber ont bondi de 10 % dans les échanges avant commercialisation.

Voici les numéros clés :

Perte par action : 1,33 $, non comparable aux estimations.

1,33 $, non comparable aux estimations. Revenu: 8,07 milliards de dollars contre 7,39 milliards de dollars estimés, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes.

La société a enregistré une perte nette de 2,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dont 1,7 milliard de dollars ont été attribués aux investissements et à une réévaluation des participations dans Aurora, Grab et Zomato.

Pourtant, le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré qu’Uber continue de bénéficier d’une augmentation du transport à la demande et d’un déplacement des dépenses du commerce de détail vers les services.

La société a déclaré un BAIIA ajusté de 364 millions de dollars, en avance sur la fourchette de 240 à 270 millions de dollars fournie au premier trimestre. Les réservations brutes de 29,1 milliards de dollars ont augmenté de 33 % d’une année sur l’autre et sont conformes à ses prévisions de 28,5 milliards de dollars à 29,5 milliards de dollars.

Voici comment les plus grands segments d’activité d’Uber se sont comportés au deuxième trimestre 2022 :

Mobilité (réservations brutes) : 13,4 milliards de dollars, en hausse de 57 % par rapport à il y a un an en monnaie constante.

Livraison (réservations brutes) : 13,9 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport à il y a un an en monnaie constante.

Uber s’est fortement appuyé sur la croissance de son activité de livraison Eats pendant la pandémie, mais son segment de mobilité a dépassé les revenus d’Eats au premier trimestre alors que les passagers ont commencé à faire plus de voyages.

Cette tendance s’est poursuivie au cours du deuxième trimestre. Son segment de mobilité a rapporté 3,55 milliards de dollars de revenus, contre 2,69 milliards de dollars pour la livraison. Le segment de fret d’Uber a généré 1,83 milliard de dollars de revenus pour le trimestre. Les revenus n’incluent pas les taxes supplémentaires, les péages et les frais des réservations brutes.

Malgré l’augmentation des prix du carburant au cours du trimestre, Uber a déclaré qu’il avait plus de chauffeurs et de coursiers gagnant de l’argent qu’avant la pandémie, et qu’il avait vu une accélération de la croissance des chauffeurs actifs et nouveaux.

“Par conséquent, en juillet, les temps de pointe et d’attente sont proches de leurs niveaux les plus bas en un an sur plusieurs marchés, y compris les États-Unis, et notre position dans la catégorie Mobilité est à ou près d’un sommet pluriannuel aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Australie, », a déclaré Uber dans un communiqué.

Uber a récemment annoncé de nouveaux changements qui pourraient l’aider à continuer d’attirer et de garder des chauffeurs. Ils pourront choisir les voyages qu’ils souhaitent, par exemple, et pourront voir combien ils gagneront avant d’accepter un voyage.

La société a signalé 1,87 milliard de voyages sur la plate-forme au cours du trimestre, en hausse de 9 % par rapport au dernier trimestre et en hausse de 24 % d’une année sur l’autre. Les consommateurs mensuels de plateformes actives ont atteint 122 millions, en hausse de 21 % d’une année sur l’autre. Les chauffeurs et les coursiers ont gagné un total de 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 37 % d’une année sur l’autre.

Uber a également profité de la recrudescence des voyages. Il a déclaré que les réservations brutes des aéroports avaient atteint les niveaux d’avant la pandémie, à 15% des réservations brutes totales de mobilité, en hausse de 139% d’une année sur l’autre.

Pour le troisième trimestre, Uber prévoit des réservations brutes entre 29 et 30 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 440 à 470 millions de dollars.

Khosrowshahi sera sur “Squawk on the Street” de CNBC à 9 h HE.