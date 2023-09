Résultats du WWE Superstar Spectacle : John Cena et Seth Rollins gagnent ; Rhea Ripley bat Natalya pour conserver le titre

L’édition 2023 du Superstar Spectacle de la WWE s’est avérée être un grand succès puisque les fans sont venus en grand nombre pour assister à l’action en direct en Inde après près de 6 ans. Le grand spectacle mettait en vedette John Cena, Seth Rollins, Rhea Ripley et de nombreuses autres stars locales et étrangères venues à Hyderabad pour captiver les fans.

La WWE est revenue en Inde après une période de six ans, car la dernière fois qu’elle a organisé un événement en direct en Inde, c’était en 2017 à Delhi. L’événement a eu lieu au stade couvert GMC Balayogi, Gachibowli, Hyderabad.

La WWE a produit divers talents indiens, les plus célèbres étant le Great Khali, qui est devenu champion du monde et a affronté des personnalités telles que le WWE Hall of Famer, l’Undertaker.

Un autre inclut Jinder Mahal qui a participé à la carte et a également fait la une de l’émission précédente à Delhi. Il est également devenu champion du monde et a concouru contre Drew McIntyre.

Il y a aussi de jeunes lutteurs indiens qui tentent de faire leur marque au sein de l’entreprise. Certains d’entre eux incluent le duo par équipe d’Indus Sher où Veer Mahan et Sangha sont également dirigés par Jinder Mahal.

Un autre talent prometteur est Dilsher Shanky qui a figuré dans l’édition précédente du Superstar Spectacle en 2021, remportant le match par équipe à huit avec Rey Mysterio, Ricochet et d’autres.

Les fans ont vu John Cena faire équipe avec le champion du monde des poids lourds, Seth Rollins, alors qu’ils affrontaient Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci d’Imperium et terminaient l’événement en beauté avec une victoire.

Rhea Ripley a défendu avec succès sa ceinture de championnat du monde féminin contre Natalya qui a remporté la chance au titre en battant Zoe Stark dans la même épreuve.

Jetez un œil aux résultats de l’événement.

Sami Zayn, Kevin Owens et Drew McIntyre battent Indus Sher

Natalya bat Zoey Stark et devient la candidate n°1 au Championnat du monde féminin.

Gunther bat Shanky et conserve le championnat intercontinental

Bronn Breaker bat Odessey Jones

Rhea Ripley bat Natalya et conserve le championnat du monde féminin

John Cena et Seth Rollins battent Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci.