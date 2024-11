Résultats du WWE Crown Jewel 2024 : Cody Rhodes bat Gunther

Cody Rhodes pourrait détenir le titre de la WWE jusqu’en 2025. (Crédit : WWE/Getty Images) Getty Images

Le champion de la WWE, Cody Rhodes, a remporté une victoire massive contre Gunther au Crown Jewel 2024, de justesse.

Dans une bataille pour – jeu de mots – couronner le tout premier champion des joyaux de la couronne, le détenteur du titre de longue date de la WWE a renversé le champion du monde des poids lourds Gunther avec une épingle astucieuse pour remporter l’un des matchs les plus attendus de l’année. Bien que Rhodes et Gunther se soient engagés dans une bataille entre les deux meilleurs champions de la WWE, Rhodes a émergé avec la victoire et l’élan qui l’accompagne.

Alors que la WWE se mettait dans le pétrin en positionnant ses deux meilleurs champions les uns contre les autres, l’équipe créative a dû trouver un moyen de protéger le perdant du combat. C’est exactement ce qui s’est passé, Gunther n’étant certainement pas blessé par une perte minime contre Gunther.

ForbesRésultats de la WWE Crown Jewel 2024 : LA Knight conserve le titre américain

La WWE, dans le but de faire de Crown Jewel un événement remarquable, a étonnamment choisi le spectacle comme scène du tout premier match entre Rhodes et Gunther, un combat digne de la scène de WrestleMania. Le problème est que la WWE n’est qu’à quatre semaines de l’un de ses spectacles les plus importants, Survivor Series, qui servira probablement de scène non pas à un mais à deux énormes matchs pour le titre mondial.

Les têtes d’affiche attendues de Survivor Series: WarGames à Toronto sont Gunther contre CM Punk pour le Championnat du Monde des Poids Lourds et Rhodes contre Kevin Owens, bien que ce dernier pourrait être sauvé pour le retour très attendu de L’événement principal du samedi soir en décembre. Cependant, peu importe où se déroule ce combat, la réalité est que Gunther contre Rhodes – malgré l’ampleur du match sur le papier – était un match provisoire destiné à donner à Crown Jewel un spectacle autour duquel construire.

Sans surprise, Gunther contre Rhodes a répondu à ses attentes massives en termes de qualité de match, mais les enjeux tangibles du combat étaient essentiellement inexistants. Il n’y a pas vraiment de raison pour que les fans se soucient du Crown Jewel Championship, qui n’apparaîtra qu’une fois par an dans le cadre de La relation controversée de la WWE avec l’Arabie Saoudite.

La WWE s’est souvent fortement appuyée sur des gadgets en Arabie Saoudite depuis la conclusion de son accord en 2018, construisant des émissions autour de titres plutôt inutiles comme le tournoi King of the Ring et le Greatest Royal Rumble. Beaucoup plus d’efforts ont été consacrés à Crown Jewel 2024, avec des tremplins importants pour le scénario pour The Bloodline, Owens, Rhodes et d’autres.

De haut en bas, la carte Crown Jewel était l’une des meilleures formations de matchs que la WWE ait jamais organisées en Arabie Saoudite, démontrant que la WWE reste déterminée à réserver des cartes solides pour ses spectacles internationaux. De plus, la WWE a également réservé des développements majeurs pour certaines de ses plus grandes stars.

L’une des plus grandes critiques adressées au régime créatif de Triple H est qu’il attend parfois aussi long pour réserver de grands moments, au lieu de les prolonger si longtemps qu’ils perdent souvent l’impact qu’ils auraient eu autrement. La WWE aurait pu tomber dans ce piège à Crown Jewel, car les émissions saoudiennes n’ont souvent pas eu de développements scénaristiques significatifs, et un match pour un titre relativement dénué de sens aurait pu poursuivre cette tendance.

Au lieu de cela, Crown Jewel présentait des développements majeurs pour The Bloodline tandis que Rhodes contre Gunther remplissait exactement l’objectif qu’il devrait avoir : garantir que ni Rhodes ni Gunther ne perdent leur élan.

Gunther a subi une perte rare, la rivalité d’Owens avec Randy Orton est encore plus brûlante et maintenant, la WWE a un formidable scénario pour Survivor Series et le Main Event de Saturday Night. Dans l’ensemble, c’était un moyen efficace de réserver le spectacle et de donner aux fans une finition nette dans un match de rêve sans aucun enjeu substantiel.

Maintenant, cependant, Rhodes peut se recentrer sur le titre de la WWE tandis que Gunther devrait avoir un nouveau challenger sortant de Raw.