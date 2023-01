Résultats du Wells Fargo WFC Q4 2022

Wells Fargo Les actions ont été sous pression vendredi après que la banque a annoncé une baisse de ses bénéfices, alourdie par un règlement récent et la nécessité de constituer des réserves dans un contexte de détérioration de l’économie.

Le titre a chuté de plus de 3% dans les échanges du matin.

Voici comment la banque a fait :

Bénéfice : 67 cents par action, contre 1,38 $ par action il y a un an

Chiffre d’affaires : 19,66 milliards de dollars, soit 5,7 % de moins qu’un an plus tôt et moins que les 19,98 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

Le bénéfice net de Wells Fargo a chuté de 50 % à 2,86 milliards de dollars, ou 67 cents par action, contre 5,75 milliards de dollars, ou 1,38 $ par action, il y a un an. La forte baisse a été due en partie à la baisse des prêts hypothécaires sur moins d’émissions, a indiqué la banque.

Au cours de la dernière période, la banque a mis de côté 957 millions de dollars pour pertes sur créances après avoir réduit ses provisions de 452 millions de dollars il y a un an. La provision comprenait une augmentation de 397 millions de dollars de la provision pour pertes sur créances reflétant la croissance des prêts et un environnement économique moins favorable, a indiqué la banque.

Le rapport décevant sur les bénéfices est intervenu après que la banque a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle se retirerait du marché hypothécaire américain. Pendant ce temps, Wells Fargo a également déclaré le mois dernier qu’elle aurait une perte d’exploitation après impôts de 2,8 milliards de dollars liée aux coûts juridiques et réglementaires.

L’impact combiné des efforts juridiques, réglementaires et de remédiation des clients a réduit les bénéfices de Well Fargo de 70 cents par action.

Après avoir exclu les indemnités de départ et un gain fiscal, Wells Fargo a gagné 61 cents par action, moins que les 66 cents que les analystes interrogés par Refinitiv attendaient.

“Bien que le trimestre ait été fortement impacté par les pertes d’exploitation annoncées précédemment, notre performance sous-jacente reflète les progrès que nous réalisons pour améliorer les rendements”, a déclaré le PDG Charlie Scharf dans un communiqué. “La hausse des taux d’intérêt a entraîné une forte croissance du revenu net d’intérêts, les pertes sur créances ont continué d’augmenter lentement, mais la qualité du crédit est restée solide, et nous continuons de progresser dans nos initiatives d’efficacité.”

En tant que plus dépendante des prêts hypothécaires des six plus grandes banques américaines, Wells Fargo a subi des pressions alors que les activités de vente et de refinancement ont fortement chuté dans un contexte de taux hypothécaires qui ont dépassé 6 %. La banque a déclaré que ses revenus de prêts immobiliers avaient baissé de 57% ce trimestre.

Les actions de Wells ont chuté de près de 14 % en 2022, se portant mieux que le S&P 500, les services bancaires de détail et commerciaux de la banque ayant bénéficié de la hausse des taux. Le titre est en hausse d’environ 3,7 % depuis le début de l’année.

“Alors que nous regardons vers l’avenir, nous surveillons attentivement l’impact de la hausse des taux sur nos clients et nous nous attendons à voir les soldes des dépôts et la qualité du crédit continuer à revenir aux niveaux d’avant la pandémie”, a déclaré Scharf.

— Hugh Son de CNBC a contribué au reportage.