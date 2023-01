Résultats du troisième trimestre de Constellation Brands (STZ)

Les actions de Constellation Brands ont chuté jeudi après que la société de vin, de bière et de spiritueux a signalé des coûts continus de la chaîne d’approvisionnement qui ont compensé la croissance des ventes dans sa catégorie de bière.

Le titre a clôturé en baisse de près de 9% jeudi.

La société, qui fabrique de la bière Corona et de la vodka Svedka, a également réduit ses prévisions de bénéfices pour l’exercice. Constellation a déclaré qu’elle prévoyait désormais un bénéfice de 11 $ à 11,20 $ par action pour l’année, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 11,20 $ à 11,60 $ par action.

Pour les trois mois terminés le 30 novembre, le segment de la bière de Constellation a enregistré une croissance des ventes nettes de 8 % d’une année sur l’autre, tirée par la croissance continue de ses marques Modelo Especial et Modelo Chelada.

Cependant, la société a cité des coûts plus élevés liés aux matières premières, à l’emballage et à la logistique, à l’expansion des brasseries et au marketing, qui ont compensé la croissance des ventes de bière.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes mardi matin, le PDG Bill Newlands a ajouté qu’une “récente série de vents contraires” a frappé le secteur de la bière de la société vers la fin de son troisième trimestre fiscal, y compris de mauvaises conditions météorologiques et économiques en Californie.

Sa marge d’exploitation dans le secteur de la bière a diminué au cours du trimestre à 37,5 % contre 41,3 % un an plus tôt.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de poursuivre les augmentations de prix de ses produits de bière pour faire face à la hausse des coûts d’exploitation qui afflige sa chaîne d’approvisionnement.

Pour son troisième trimestre, le bénéfice net de Constellation est tombé à 467,7 millions de dollars, ou 2,52 dollars par action, contre 470,8 millions de dollars, ou 2,48 dollars par action, il y a un an.