Résultats du troisième trimestre 2023 de Delta Air Lines (DAL)

Delta Airlines’ les bénéfices ont augmenté de près de 60 % au troisième trimestre alors que la forte demande de voyages s’est poursuivie tout au long de l’été, en particulier pour les voyages internationaux, bien que le transporteur ait prévu des bénéfices pour l’ensemble de l’année vers le bas d’une estimation antérieure après une hausse des prix du carburant.

Dans son rapport trimestriel publié jeudi, Delta a déclaré s’attendre à un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année compris entre 6 et 6,25 dollars par action, après avoir prévu entre 6 et 7 dollars par action en juillet. Delta a réduit son estimation de flux de trésorerie disponible pour l’année à 2 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars prévus pour l’été.

Delta a déclaré qu’elle s’attend à une forte demande de voyages au cours des trois derniers mois de l’année, estimant que les revenus augmenteront de 9 % à 12 % par rapport au même trimestre de 2022, avec un bénéfice par action de 1,05 $ à 1,30 $, conformément aux estimations.

« Nous prévoyons que bon nombre des mêmes tendances se poursuivront au quatrième trimestre », a déclaré le PDG Ed Bastian dans une interview à CNBC. « Il y a évidemment une certaine pression à court terme sur le carburant. »

Delta et d’autres compagnies aériennes ont réduit leurs prévisions pour le troisième trimestre ces dernières semaines en raison de la flambée des prix du carburant.

« De toute évidence, il y a une certaine pression à court terme sur le carburant, car celui-ci a augmenté rapidement au troisième trimestre et est resté relativement élevé au quatrième trimestre », a noté Bastian.

Voici les performances de Delta au cours du trimestre clos le 30 septembre par rapport aux attentes de Wall Street basées sur les estimations consensuelles de LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 2,03 cents contre 1,95 $ attendu.

2,03 cents contre 1,95 $ attendu. Revenu ajusté : 14,55 milliards de dollars contre 14,56 milliards de dollars attendus.

Delta a généré un chiffre d’affaires ajusté de près de 14,6 milliards de dollars pour la période, en hausse de 13 % sur un an et conforme aux attentes des analystes.

Le bénéfice net pour la période s’est élevé à 1,11 milliard de dollars, ou 1,72 $ par action, en hausse de 59 % par rapport aux 695 millions de dollars, ou 1,08 $ par action, au cours de la même période un an plus tôt. Après ajustement des ventes de raffineries tierces et d’autres éléments, la société a gagné 2,03 $ au cours du trimestre.

Delta et d’autres compagnies aériennes mondiales ont évoqué une demande particulièrement forte pour les voyages à l’étranger, les voyages transatlantiques étant particulièrement remarquables, entraînant une hausse des revenus de ces vols de 34 % au troisième trimestre par rapport à l’année dernière.

En plus d’une augmentation des voyages internationaux, le transporteur a déclaré avoir constaté une forte augmentation de la demande de sièges haut de gamme, comme la classe affaires ou la classe économique premium. Les revenus des cabines principales se sont élevés à 6,62 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur l’année, tandis que les ventes de produits haut de gamme ont augmenté de 17 % à 5,11 milliards de dollars, a indiqué Delta.

« Je sais que les compagnies aériennes à bas prix rencontrent quelques difficultés, mais notre produit haut de gamme, notamment au niveau national, se porte très, très bien », a déclaré Bastian dans l’interview. Il a ajouté que les voyages d’affaires sont revenus à plus de 80 % aux niveaux de 2019.

Delta a été critiquée par ses clients le mois dernier lorsqu’elle a annoncé qu’elle rendrait plus difficile l’obtention du statut de voyageur fréquent d’élite et a déclaré qu’elle réduirait l’accès à ses salons d’aéroport populaires après que les voyageurs aient rencontré de longues files d’attente à l’entrée. Quelques semaines plus tard, Bastian a déclaré que le transporteur apporterait des modifications à ces nouvelles politiques, qui, selon lui, seraient peut-être allées « trop loin ».

Bastian a refusé de fournir des détails mais a déclaré que des changements pourraient être annoncés dans les « prochains jours ».

« Les clients comprennent presque tous que nous devions faire quelque chose étant donné la demande importante pour nos actifs haut de gamme », a-t-il déclaré.

Les dirigeants de Delta devraient tenir un appel avec les analystes et les médias à 10 h HE.

Compagnies aériennes unies et Compagnies aériennes américaines devraient publier leurs résultats du troisième trimestre la semaine prochaine.