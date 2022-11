Résultats du troisième trimestre 2022 d’Uber

Uber signalé un défaite au troisième quart mardi mais a battu les estimations des analystes pour les revenus et a montré une augmentation des réservations. Les actions ont augmenté d’environ 7% dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte par action : 61 centimes

61 centimes Revenu: 8,34 milliards de dollars contre 8,12 milliards de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Uber a enregistré une perte nette de 1,2 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dont 512 millions de dollars ont été attribués aux réévaluations des investissements en actions d’Uber, selon un communiqué de la société.

Dans une déclaration préparée, le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré qu’Uber a réalisé un “trimestre solide” et a bénéficié de l’essor des voyages, de l’assouplissement des blocages et des changements dans les dépenses de consommation. Il a déclaré qu’octobre serait le “meilleur mois de l’histoire de l’entreprise pour les réservations de mobilité et de l’ensemble des réservations brutes de l’entreprise”. Cependant, il a averti qu’après ces dernières années, l’entreprise a appris à ne rien tenir pour acquis.

“Avec une rigueur continue en matière de coûts, une discipline en matière d’effectifs et une approche équilibrée d’allocation du capital, le tout soutenu par nos capacités techniques et opérationnelles de pointe, nous sommes bien placés pour générer une rentabilité croissante au cours des prochains trimestres”, a déclaré Khosrowshahi.

La société a annoncé un EBITDA ajusté record de 516 millions de dollars, dépassant les prévisions de 440 millions de dollars à 470 millions de dollars et dépassant les estimations des analystes de 457,7 millions de dollars selon StreetAccount. Les réservations brutes pour le trimestre se sont élevées à 29,1 milliards de dollars, en hausse de 26 % d’une année sur l’autre.

Pour le quatrième trimestre 2022, Uber a déclaré qu’il s’attend à ce que les réservations brutes augmentent entre 23% et 27% d’une année sur l’autre à taux de change constants, et un EBITDA ajusté de 600 à 630 millions de dollars.

Voici comment les principaux segments d’activité d’Uber se sont comportés au cours du trimestre :

Mobilité (réservations brutes) : 13,7 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes de 13,83 milliards de dollars selon StreetAccount.

Livraison (réservations brutes) : 13,7 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes de 14,01 milliards de dollars selon StreetAccount.

Uber s’est fortement appuyé sur la croissance de son activité de livraison Eats pendant la pandémie, mais son segment de mobilité a dépassé les revenus d’Eats au cours de ses premier et deuxième trimestres, les passagers ayant commencé à faire plus de voyages. Cette tendance s’est poursuivie au troisième trimestre, le segment de la mobilité d’Uber ayant enregistré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars tandis que la livraison a rapporté 2,8 milliards de dollars.

L’activité de fret d’Uber a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard de dollars.

Le nombre de consommateurs actifs mensuels de plateformes est passé à 124 millions au troisième trimestre, en hausse de 14 % d’une année sur l’autre. 1,95 milliard de voyages ont été effectués sur la plateforme au cours de la période, en hausse de 19 % d’une année sur l’autre.

Les actions d’Uber ont baissé de plus de 36 % jusqu’à présent cette année. L’action a chuté de plus de 10% en octobre après que le département du travail de Biden a publié une proposition qui pourrait ouvrir la voie aux régulateurs et aux tribunaux pour reclasser les travailleurs des concerts en tant qu’employés. La règle proposée pourrait augmenter les coûts pour des entreprises comme Uber, Lyft, Instacart et DoorDash qui comptent sur les travailleurs contractuels pour prendre leurs quarts de travail pendant leur temps libre.

Les entreprises ont fait valoir que les horaires flexibles sont attrayants pour les travailleurs, mais certains experts et militants du travail ne sont pas d’accord, affirmant que les entreprises utilisent le modèle de l’entrepreneur pour réduire leurs propres coûts et refuser aux travailleurs des protections importantes.

Uber a également dû faire face aux prix élevés de l’essence et à l’inflation, mais le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré à “TechCheck” de CNBC en septembre que son offre pourrait en fait bénéficier de l’environnement inflationniste.

Alors que les dépenses augmentent et que les gens paient plus pour des produits essentiels comme l’épicerie, il a déclaré qu’ils s’inscrivaient également pour conduire pour Uber.

“Si quoi que ce soit, 72% des conducteurs aux États-Unis disent que l’une des considérations de leur inscription pour conduire sur Uber était en fait l’inflation”, a-t-il déclaré.

Uber tiendra sa conférence téléphonique trimestrielle avec les investisseurs mardi à 8 h HE.

— Lauren Feiner de CNBC a contribué à ce rapport.