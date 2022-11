Résultats du troisième trimestre 2022 de Restaurant Brands International (QSR)

Marques de restaurants internationales Jeudi, Burger King et Tim Hortons ont enregistré des ventes plus fortes, rejoignant les entreprises de restauration rapide qui voient leurs ventes augmenter alors que les consommateurs recherchent des options plus abordables.

Les résultats viennent après rival Marques Miam mercredi a également annoncé une augmentation des ventes à magasins comparables dans ses chaînes Taco Bell et KFC. La société a déclaré qu’elle ne constatait généralement pas de changement dans le comportement des consommateurs et que davantage d’éléments de menu haut de gamme aux États-Unis s’avéraient populaires.

Et la semaine dernière, McDonalds a déclaré que ses ventes aux magasins comparables aux États-Unis étaient alimentées par un trafic plus important et des hausses de prix. Le géant du hamburger a déclaré qu’il attirait davantage de clients qui optaient pour la restauration rapide au lieu de dîner dans des endroits plus chers.

Le PDG de Restaurant Brands, Jose Cil, a déclaré à CNBC que la société ne voyait aucun commerce de matériel vers le bas ou hors de ses chaînes. Comme le reste de l’industrie, Burger King, Popeyes et Tim Hortons ont tous augmenté les prix pour atténuer la hausse des coûts des aliments et de la main-d’œuvre.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec nos franchisés pour nous assurer que nous tenons compte de tous les facteurs : l’IPC, la nourriture à l’extérieur de la maison et la nourriture à la maison”, a-t-il déclaré.