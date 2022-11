Résultats du troisième trimestre 2022 de Macy’s (M)

Macy’s jeudi a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année après que ses résultats du troisième trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street.

L’exploitant de grands magasins a maintenu ses prévisions de revenus pour l’année alors qu’il fait face à un contexte de vente plus difficile cette saison des fêtes.

Voici comment Macy’s s’est comporté au cours de son troisième trimestre fiscal par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des estimations de Refinitiv :

Bénéfice par action : 52 cents ajustés contre 19 cents attendus

Chiffre d’affaires : 5,23 milliards de dollars contre 5,2 milliards de dollars attendus

Les ventes comparables sur une base détenue plus sous licence ont chuté de 2,7 % par rapport à il y a un an. Mais Macy’s a déclaré que le chiffre était en hausse par rapport au troisième trimestre de 2019, avant la pandémie.

Pour la période de trois mois terminée le 29 octobre, le bénéfice net est tombé à 108 millions de dollars, ou 39 par action, contre 239 millions de dollars, ou 76 cents par action, un an plus tôt.

À l’approche de la saison clé des achats des Fêtes, Macy’s fait face à une inflation qui plane à un sommet de près de quatre décennies. La société a réduit ses prévisions de revenus et de bénéfices par action pour l’ensemble de l’année en août, affirmant qu’elle s’attend à ce que les acheteurs dépensent moins en marchandises discrétionnaires comme les vêtements, car ils paient plus pour l’épicerie, le logement et l’essence. La société a également averti qu’elle pourrait devoir réduire considérablement les articles, car de nombreux détaillants éliminent une surabondance de stocks excédentaires et s’adressent à un acheteur plus sensible aux prix.

Jeudi, Macy’s a maintenu ses prévisions de revenus d’août, affirmant qu’elle s’attend toujours à une fourchette de 24,34 milliards de dollars à 24,58 milliards de dollars pour l’exercice. Il a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action de 4,07 $ à 4,27 $ par action, en hausse par rapport à sa fourchette précédente de 4 $ à 4,20 $.

Plus tôt cette semaine, les observateurs de l’industrie ont obtenu de nouveaux indices sur la santé du consommateur. Tous les deux Walmart et Cible a signalé un recul notable des ventes dans des catégories telles que les vêtements, l’électronique et les articles ménagers, les acheteurs dépensant davantage pour les produits de première nécessité. Target a réduit ses prévisions pour le trimestre des fêtes, affirmant que la baisse des ventes s’est poursuivie en novembre.

À la clôture de mercredi, les actions de Macy’s ont baissé d’environ 25 % jusqu’à présent cette année. Les actions ont clôturé mercredi à 19,71 $, en baisse d’environ 8 %.

