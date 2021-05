Résultats du Trade Desk (TTD) T1 2021

Les actions de la société de technologie publicitaire The Trade Desk ont ​​chuté jusqu’à 20,6% lundi après la société a déclaré les résultats du premier trimestre et une division d’actions de 10 pour 1.

Voici comment The Trade Desk s’est comporté par rapport aux estimations de Refinitiv:

Gains: 1,41 $ par action, ajusté, contre 0,77 $ par action attendu

1,41 $ par action, ajusté, contre 0,77 $ par action attendu Revenu: 219,8 millions de dollars contre 217 millions de dollars attendus

Les analystes de Citi ont déclaré que, si les prévisions de revenus du deuxième trimestre comprises entre 259 millions de dollars et 262 millions de dollars ont dépassé les attentes de Wall Street et que les revenus sont légèrement supérieurs au consensus, le rythme n’a peut-être pas été aussi important que les investisseurs l’espéraient.

« Nous pensons que les investisseurs recherchaient [a] plus grand battement étant donné les solides résultats 1Q pour GOOGL et ROKU « , ont écrit lundi les analystes de Citi. Alphabet et Roku ont rapporté des battements de bénéfices importants ces dernières semaines.

La société a également mis en garde contre l’incertitude persistante à l’approche du deuxième trimestre.

Le Trade Desk vend une technologie qui aide les marques et les agences à atteindre des publics ciblés à travers les formats et appareils multimédias et est particulièrement présent sur le marché de la télévision connectée, ou CTV.

Les analystes de KeyBanc ont déclaré que par rapport aux trimestres récents, les résultats de The Trade Desk représentent un « degré plus modeste de hausse » par rapport aux estimations consensuelles et que les bénéfices viennent dans le sillage d’autres sociétés qui ont vu « une hausse significative » des estimations, comme Alphabet. , Facebook et Roku. Les analystes de KeyBanc soupçonnaient que ces facteurs pourraient peser sur les actions lundi.

Le Trade Desk a annoncé une division d’actions de 10 pour 1. Les investisseurs qui détiennent des actions de la société à compter du 9 juin 2021 recevront neuf actions ordinaires supplémentaires qui seront distribuées après la clôture de la bourse le 16 juin. La société commencera à négocier sur une base ajustée en fonction du fractionnement des actions le 17 juin. .

Les fractionnements d’actions sont cosmétiques et ne changent fondamentalement rien à l’entreprise, si ce n’est de rendre les actions plus accessibles à un plus grand nombre d’investisseurs en raison de leur prix moins élevé.

– CNBC Michael Bloom contribué à ce rapport.