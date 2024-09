Résultats du tirage Mega Millions de l’Arizona Lottery, Pick 3 pour le 6 septembre 2024

La loterie de l’Arizona propose plusieurs jeux de tirage pour ceux qui souhaitent gagner gros.

L’Arizona propose Powerball, Mega Millions, The Pick, Triple Twist, Fantasy 5 et Pick 3 ainsi que Scratchers, Quick Draw et Fast Play.

Les joueurs de loterie ont récemment vu d’énormes jackpots être remportés, les gagnants précédents du Powerball et du Mega Millions se classant parmi les 10 plus gros jackpots de l’histoire de la loterie américaine. L’argent récolté grâce aux jeux de loterie de l’Arizona sert à financer l’enseignement supérieur, la santé et les services sociaux, la conservation de l’environnement et le développement économique et commercial de l’État.

Mega Millions

06-23-41-59-63, Mega Ball : 25, Megaplier : 2

Consultez les gains du Mega Millions et les tirages précédents ici.

Choisissez 3

6-8-2

Consultez les paiements Pick 3 et les tirages précédents ici.

Fantastique 5

01-07-09-13-15

Consultez les gains et les tirages précédents de Fantasy 5 ici.

Triple torsion

13-15-16-34-36-42

Consultez les gains de Triple Twist et les tirages précédents ici.

Tous les détaillants de la loterie de l’Arizona échangeront des prix jusqu’à 100 $ et pourront échanger des gains jusqu’à 599 $. Pour les prix supérieurs à 599 $, les gagnants peuvent soumettre leurs billets gagnants par courrier ou en personne dans les bureaux de la loterie de l’Arizona. Par courrier, envoyez un formulaire de réclamation du gagnant, un billet de loterie gagnant et une copie d’une pièce d’identité émise par le gouvernement à PO Box 2913, Phoenix, AZ 85062.

Pour soumettre votre billet en personne, signez le verso de votre billet, remplissez un formulaire de réclamation du gagnant et remettez le formulaire, accompagné du billet et d’une pièce d’identité émise par le gouvernement, à l’un de ces endroits :

Bureau de loterie de Phoenix, Arizona : 4740 E. University Drive, Phoenix, AZ 85034, 480-921-4400. Horaires : de 7h30 à 17h du lundi au vendredi, fermé les jours fériés. Ce bureau peut encaisser des prix de n’importe quel montant.

Bureau de loterie de Tucson, Arizona : 2955 E. Grant Road, Tucson, AZ 85716, 520-628-5107. Horaires : de 7h30 à 17h du lundi au vendredi, fermé les jours fériés. Ce bureau peut encaisser des prix de n’importe quel montant.

Bureau de la loterie de Phoenix Sky Harbor : Récupération des bagages du Terminal 4, 3400 E. Sky Harbor Blvd., Phoenix, AZ 85034, 480-921-4424. Horaires : de 8 h 30 à 17 h du lundi au dimanche, fermé les jours fériés. Ce bureau peut encaisser des prix allant jusqu’à 49 999 $.

Bureau de loterie de Kingman, Arizona : À l’intérieur de Walmart, 3396 Stockton Hill Road, Kingman, AZ 86409, 928-753-8808. Horaires : de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h le samedi et le dimanche, fermé les jours fériés. Ce bureau peut encaisser des prix allant jusqu’à 49 999 $.

Vérifiez les numéros gagnants et les gains précédents sur https://www.arizonalottery.com/.

Où pouvez-vous acheter des billets de loterie de l’Arizona ?

Les billets peuvent être achetés en personne dans les stations-service, les supérettes et les épiceries. Certains terminaux d’aéroport peuvent également vendre des billets de loterie.

Vous pouvez également commander des billets en ligne via Jackpocket, le service de loterie numérique officiel du réseau USA TODAYdans ces États et territoires américains : Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Maine, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Ohio, Oregon, Porto Rico, Texas, Washington, DC et Virginie-Occidentale. L’application Jackpocket vous permet de choisir votre jeu de loterie et vos numéros, de passer votre commande, de voir votre ticket et de récupérer vos gains, le tout en utilisant votre téléphone ou votre ordinateur personnel.

Jackpocket est le service de loterie numérique officiel du réseau USA TODAY. Gannett peut percevoir des revenus pour les références d’audience aux services Jackpocket. PROBLÈME DE JEU ? APPELEZ LE 1-800-GAMBLER, appelez le 877-8-HOPENY/envoyez HOPENY (467369) (NY). 18 ans et plus (19 ans et plus dans le NE, 21 ans et plus en AZ). Présent physiquement là où Jackpocket opère. Jackpocket n’est affilié à aucune loterie d’État. Des restrictions d’éligibilité s’appliquent. Nul là où la loi l’interdit. Conditions : jackpocket.com/tos.

