Résultats du test de vitesse Xfinity : comment le service Internet à domicile de Comcast s’est-il comporté ?

Nos connexions Internet deviennent de plus en plus la pierre angulaire de nos foyers. Que vous soyez travailler à domicilesuivre des cours en ligne supplémentaires, diffuser Le dernier d’entre nous ou la refonte de votre place avec tous les meilleurs appareils intelligents pour la maisonton fournisseur de services Internet est presque aussi important que vos fournisseurs de gaz, d’eau et d’électricité. Quelle est l’une des meilleures façons de s’assurer que votre FAI tient ses promesses ? Exécutez un test de vitesse.

Un test de vitesse vous donnera un aperçu des vitesses de téléchargement et de téléchargement en mégabits par seconde que vous obtenez de votre fournisseur. Il y a plusieurs bons tests de vitesse Internet là-bas, vous pourriez utiliser. Si vous êtes un Comcast Xfinity client, en particulier, Xfinity propose son propre test de vitesse, disponible sur Speedtest.Xfinity.com. Mais comme je me plonge plus spécifiquement dans les résultats des tests de vitesse Xfinity, cette page reflétera en grande partie les données de Speedtest.net. C’est l’outil d’Ookla, qui publie trimestriellement les résultats recueillis auprès de millions d’utilisateurs utilisant son test de vitesse.

Où les résultats des tests de vitesse Xfinity l’ont-ils placé parmi les meilleurs fournisseurs d’accès Internet américains ?

Pour le premier trimestre 2023, Xfinity est tombé de la première place parmi les plus grands FAI du pays. Il a atterri juste avant Spectrequi détenait la pole position au milieu de 2022.

Les fournisseurs d’accès Internet les plus rapides aux États-Unis Fournisseur Vitesse de téléchargement médiane Spectre 235Mbps Xfinity 233Mbps Barreur 219Mbps Optimum 196Mbps Frontière 190Mbps Verizon 186Mbps AT&T Internet 180Mbps

Afin de se qualifier comme l’un des meilleurs fournisseurs d’accès Internet du pays, un FAI doit apparaître dans 3 % ou plus du total des données de test prises au cours de la période de trois mois. Par exemple, PEB, un fournisseur à Chattanooga, dans le Tennessee, propose le forfait Internet résidentiel le plus rapide du pays à 25 gigabits par seconde. Mais comme il n’est disponible que dans cette partie du pays, il n’apparaîtra pas sur la liste nationale (bien qu’il soit certainement enregistré dans l’état du Tennessee).

Il convient également de noter que ce seuil de 3 % est basé sur les données tirées de tests effectués par des clients à travers le pays, et non simplement sur le fait qu’un fournisseur couvre 3 % du pays. Internet résidentiel T-Mobilepar exemple, est désormais accessible à 89 % du pays, selon la Commission fédérale des communications Carte nationale du haut débit. Cependant, sa clientèle, qui est passée à plus de 3 millions d’abonnés, n’était pas assez importante pour être prise en compte dans cette liste.

Les informations de test de vitesse Ookla n’utilisent pas la moyenne (ou la moyenne) de son ensemble de données, mais la médiane, visant à mieux représenter l’expérience typique du client. Okla

Cela signifie-t-il que chaque client Xfinity obtiendra 233 Mbps ?

Bien que les résultats des tests de vitesse Xfinity avec Ookla lui aient valu une vitesse de téléchargement médiane de 233 Mbps, cela n’équivaut pas à ce que chaque abonné Xfinity obtienne au moins 233 Mbps. Mais cela montre que la plupart des clients Xfinity auront une expérience Internet cohérente. En fait, Ookla a un classement « Cohérence » – qui montre le pourcentage de résultats enregistrés au-dessus de la vitesse du haut débit (téléchargement 25 Mbps et téléchargement 3 Mbps) – et Xfinity a atterri près du sommet de ce graphique également avec une note de 91,7%.

Cela peut également être combiné avec le Les découvertes récentes de FAC que plus de 90 % des participants ont connu des vitesses de téléchargement médianes réelles correspondant à au moins 95 % de la vitesse de téléchargement annoncée par le FAI. C’est certainement un autre bon moyen de déterminer la cohérence pour le client. Mais quelles sont les vitesses annoncées proposées par Xfinity ?

Vitesses Internet disponibles sur Xfinity

La plupart des FAI proposent trois à cinq niveaux de vitesse, mais Xfinity est unique en ce sens qu’il propose sept à huit options de vitesse Internet différentes, en fonction de votre emplacement. C’est un peu plus de choix pour les clients que ce que l’on rencontre normalement.

Niveaux de vitesse Xfinity Plan Vitesses maximales Connecter Téléchargement 75 Mbps, téléchargement 10 Mbps Connectez-vous plus Téléchargement 200 Mbps, téléchargement 10 Mbps Rapide Téléchargement 400 Mbps, téléchargement 10 Mbps Super rapide Téléchargement 800 Mbps, téléchargement 20 Mbps Gigabit Téléchargement 1 000 Mbps, téléchargement 20 Mbps Gigabit supplémentaire Téléchargement 1 200 Mbps, envoi 35 Mbps Gigabit X2 Téléchargement 2 000 Mbps, téléchargement 50 Mbps Gigabit Pro Téléchargement 6 000 Mbps, téléchargement 6 000 Mbps

Brian L. Roberts, président-directeur général de Comcast, a déclaré lors d’un appel aux résultats de janvier que les clients Gigabit Plus représentent environ un tiers des abonnés au haut débit Xfinity. C’est un peu plus élevé que Les dernières données d’OpenVault pour les clients Internet à travers les États-Unis, qui ont une consommation en gigabit (et plus) de 15 %. Dans l’ensemble, selon OpenVault, la plupart des clients (55%) optent pour un forfait de 200 à 400 Mbps. Le reste des données montre que 10 % optent pour 100-200 Mbps, 8 % sont dans la catégorie 50-100 Mbps, 7 % choisissent 500-900 Mbps et 5 % sont sur des forfaits inférieurs à 50 Mbps.

Pour Xfinity, tous les plans sont une connexion hybride fibre-câble coaxial, de sorte que les vitesses de téléchargement des clients seront beaucoup plus rapides que leurs vitesses de téléchargement. La seule exception est le forfait Gigabit Pro, qui est une connexion 100% fibre. Bien qu’il soit théoriquement disponible dans toute l’empreinte nationale de Xfinity, Numéros FCC indiquent qu’il n’est disponible que pour environ 4% de la clientèle de Xfinity.

États américains où Xfinity était le premier FAI État Vitesse de téléchargement médiane Arizona 237Mbps Colorado 245Mbps Delaware 237Mbps Kentucky 245Mbps Massachusetts 227Mbps Michigan 237Mbps New Hampshire 240Mbps Nouveau Mexique 233Mbps Oregon 236Mbps Pennsylvanie 231Mbps Washington 237Mbps

Le service Internet Xfinity de Comcast est disponible dans 39 États et dans le district de Columbia, ce qui lui donne une chance décente de s’emparer de la première place dans un certain nombre d’États. Il a eu la diffusion la plus lente du Massachusetts à 227 Mbps et sa vitesse de téléchargement la plus rapide à 245 Mbps dans le Colorado et le Kentucky.

Villes américaines où Xfinity était le premier FAI Ville Vitesse de téléchargement médiane Albuquerque, Nouveau-Mexique 238Mbps Aurore, Colorado 260Mbps Baltimore, Maryland 209Mbps Colorado Springs, Colorado 255Mbps Denver, Colorado 232Mbps Fort Wayne, Indiana 203Mbps Frémont, Californie 207Mbps Fresno, Californie 248Mbps Memphis, Tennessee 185Mbps Miami, Floride 202Mbps Portland, Oregon 218Mbps Sacramento, Californie 233Mbps San José, Californie 237Mbps Seattle, Washington 217Mbps Saint-Paul, Minnesota 215Mbps Stockton, Californie 244Mbps Tucson, Arizona 245Mbps

En ce qui concerne les vitesses des villes, les données Ookla ne prennent en compte que les 100 villes les plus peuplées du pays. Sur cette liste, Xfinity était le fournisseur le plus rapide dans 17 villes, ce qui le place à nouveau à la deuxième place pour Spectre, qui a pris la première place dans 18 villes américaines. Memphis, Tennessee, a fermé la marche pour Xfinity, avec une vitesse de téléchargement médiane de 185 Mbps (ce qui la place également tout en bas de la liste des 100 meilleures villes américaines). Xfinity a enregistré sa vitesse de téléchargement médiane la plus rapide à Aurora, dans le Colorado, avec 260 Mbps.

Test de vitesse Xfinity : Réflexions finales

Si vous avez lu l’une des couvertures Internet à domicile de Crumpe, vous nous avez entendu dire que internet fibre atouts Internet par câble dans à peu près tous les sens. C’est certainement vrai. Mais la plupart des FAI de fibre ayant une large empreinte nationale — AT&T, CenturyLink, Frontière, Optimum et Verizon — n’offrent pas exclusivement des forfaits Internet fibre. Leurs zones de couverture incluent également un mélange de types de connexion plus lents comme ligne d’abonné numérique. Les résultats des tests de vitesse dans ces zones seront nettement inférieurs aux nombres de fibres, ce qui réduira le nombre total des fournisseurs. Mais Xfinity, et d’autres fournisseurs d’accès Internet par câble qui n’ont pas à faire face à la DSL qui fait baisser leurs chiffres, verront une performance beaucoup plus cohérente à travers le pays. De cette façon, le câble l’emporte sur le combo fibre-DSL.

FAQ sur le test de vitesse Xfinity

Pourquoi devrais-je m’embêter à exécuter un test de vitesse Xfinity ? Si vous avez l’impression que votre connexion Internet fonctionne mal, effectuer un test de vitesse est l’un des moyens les plus rapides de voir si vous obtenez la vitesse annoncée par votre FAI. Si vous obtenez la vitesse Internet pour laquelle vous payez, vos difficultés signifient peut-être que vous devez passer à un plan plus rapide. Mais si les résultats de votre test de vitesse indiquent des vitesses inférieures à ce que vous devriez recevoir, une enquête plus approfondie est justifiée. Il peut s’agir d’un problème avec votre fournisseur (en particulier si vous avez effectué le test alors que vous êtes connecté via un câble Ethernet) ou vous avez peut-être découvert des problèmes avec votre connexion Wi-Fi.

À quelle vitesse est le plan le moins cher de Xfinity ? Xfinity est unique en ce sens qu’il offre au moins sept niveaux de vitesse différents. En plus de cela, il a des prix différents pour ces forfaits en fonction de la région du pays dans lequel vous vous trouvez. Dans certaines régions du pays, le forfait le moins cher est un forfait de 400 Mbps ; dans d’autres, le moins cher est son option 75 Mbps. Enfin, Xfinity propose également une option à faible revenu, Internet Essentials, pour les clients éligibles. Ce plan est de 50 à 100 Mbps.