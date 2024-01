Résultats du Temple de la renommée du baseball : Adrián Beltré, Joe Mauer et Todd Helton élus

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Deux des producteurs les plus prolifiques du 21e siècle à leur poste, le joueur de troisième but Adrián Beltré et le receveur Joe Mauer, ont été élu au National Baseball Hall of Fame mardi soir par la Baseball Writers’ Association of America. L’ancien joueur de premier but des Rockies du Colorado, Todd Helton, a également été élu, devenant ainsi le premier frappeur à passer toute sa carrière à jouer au Coors Field de haute altitude pour se rendre à Cooperstown, dans l’État de New York.

Beltré a été nommé sur 95,1 pour cent des bulletins de vote au cours de sa première année d’éligibilité, un ajout sans surprise au club du Temple de la renommée au premier tour avec 3 166 coups sûrs, 477 circuits et 93,5 victoires au-dessus du remplacement par référence au baseball – 40e dans l’histoire de la MLB. Parmi les joueurs de troisième but, seuls les membres du Temple de la renommée Mike Schmidt et Eddie Mathews ont accumulé plus de GUERRE. La superstar grégaire a connu ses meilleures années avec les Rangers du Texas – il a également joué pour les Dodgers de Los Angeles, les Mariners de Seattle et les Red Sox de Boston pendant 21 saisons en MLB – et est le cinquième joueur de la République dominicaine à recevoir une plaque à Cooperstown.

“Pour moi, c’est assez humiliant de me sentir fier d’être mentionné même de près avec ces gars-là”, a déclaré Beltré. “Je sais que j’étais un bon joueur, mais je suis fier d’avoir pu jouer longtemps et pouvoir concourir au plus haut niveau. Quoi qu’il arrive après ça, ça me convenait. Mais aujourd’hui est un grand jour pour moi. Je suis honoré d’être au Temple de la renommée. C’est quelque chose dont je n’avais même jamais rêvé.

Mauer, également élu dès sa première année d’éligibilité, a l’honneur d’être le premier joueur né dans les années 1980 à obtenir cette nomination. Né le 19 avril 1983, il est devenu l’un des receveurs les plus performants de l’ère moderne tout en jouant toute sa carrière en tant que star locale avec les Twins du Minnesota. Le MVP de la Ligue américaine 2009 a terminé avec une moyenne au bâton de .306 et trois titres au bâton, le plus par un receveur. Mauer a obtenu 76,1 pour cent des voix, franchissant le seuil de 75 pour cent avec seulement quatre voix.

«Je ne savais vraiment pas quoi penser. C’est ma première tentative, et évidemment il y a beaucoup de buzz jusqu’à aujourd’hui, les gens ont des opinions à tous les niveaux », a déclaré Mauer. “… Recevoir cet appel a été incroyable et les émotions ont commencé à vraiment envahir.”

Helton a été élu au cours de sa sixième année, surmontant les sceptiques quant à ses chiffres offensifs d’élite parce qu’il a joué la moitié de ses matchs au Coors Field, un ami des frappeurs. Il a joué 17 saisons et a frappé .316 avec 369 circuits, dont 142 à l’extérieur. Ces chiffres lui ont valu 79,7 pour cent des voix.

« Juste sa régularité, jouer dur tous les jours, mettre [up] chiffres chaque jour. Je ne pensais pas que les chiffres qu’il avait affichés étaient dus à Coors Field, car il a fait la même chose sur la route : un modèle de cohérence », a déclaré Beltré, un plaisantin connu, ajoutant que le seul reproche qu’il a fait à Helton était que le La star des Rocheuses l’appelait « feo » – laid en espagnol – chaque fois qu’il le voyait.

“Je pense que j’utiliserais le mot ‘valider'”, a déclaré Helton. «Je parlais à ma femme – c’est la seule chose que j’ai dite. Comme tout ce que j’ai fait, cela s’est réellement produit. Et c’était suffisant pour entrer au Temple de la renommée.

Helton a dû attendre son tour, mais il sert de modèle à ceux qui ont failli être élus mais n’y sont pas parvenus. Les ratés les plus proches de cette année ont été Billy Wagner et le cogneur Gary Sheffield, qui ont tous deux vu leur soutien augmenter, mais pas suffisamment. Wagner s’est rapproché beaucoup plus au cours de sa neuvième année au scrutin des écrivains, terminant à 73,8 pour cent avec 284 voix, soit à peine cinq de moins que le seuil. Sheffield a obtenu 246 voix, ce qui le laisse à 63,9 pour cent lors de sa 10e et dernière année de scrutin.

Sheffield devra attendre que les comités de l’ère, qui examinent les candidatures des dirigeants, des managers et des joueurs qui ne sont plus éligibles, lui donnent une chance, comme l’a obtenu son compatriote cogneur des années 1990 Fred McGriff en décembre 2022. Alex Rodriguez, qui a été suspendu pour usage de stéroïdes et à qui les électeurs ont continué de refuser l’entrée malgré un CV statistique sans précédent, a obtenu 34,8 pour cent des voix au cours de sa troisième année de scrutin.

Également dans le top 10 : Andruw Jones, 61,6 pour cent, septième année électorale ; Carlos Beltrán, 57,1 pour cent, deuxième année ; Manny Ramirez, 32,5 pour cent, huitième année ; et Chase Utley, 28,8 pour cent, première année.