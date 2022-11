Résultats du T3 2022 de Rstaurant Brands International (QSR)

Marques de restaurants internationales jeudi, a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes, alimentés par la croissance des ventes chez Burger King et Tim Hortons.

Les actions de la société étaient stables dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 96 cents ajustés contre 80 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,73 milliard de dollars contre 1,66 milliard de dollars attendu

Les ventes nettes du trimestre ont augmenté de 15,5 % pour atteindre 1,73 milliard de dollars. Les ventes mondiales des magasins comparables ont augmenté de 9,1 %.

Burger King a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 10,3 %, tirée par une forte croissance internationale. Sur son marché domestique, la chaîne de hamburgers a pris du retard par rapport à la concurrence, poussant Restaurant Brands à annoncer un plan de 400 millions de dollars pour relancer les ventes aux États-Unis. Ce trimestre, les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 4 %.

Les ventes des magasins comparables de Tim Hortons ont augmenté de 9,8 % au cours du trimestre. La chaîne de cafés a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables canadiens de 11,1 %, démontrant que son redressement a pris racine.

Popeyes Louisiana Kitchen a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 3,1 %. Les ventes des magasins comparables de la chaîne de poulet frit aux États-Unis ont augmenté de 1,3 %.

Mercredi, Marques Miam a également enregistré des ventes à magasins comparables plus fortes dans ses chaînes Taco Bell et KFC. La société a déclaré qu’elle ne constatait généralement pas de changement dans le comportement des consommateurs et que davantage d’éléments de menu haut de gamme aux États-Unis s’avéraient populaires. La semaine dernière, McDonalds a également déclaré que ses ventes aux magasins comparables aux États-Unis étaient alimentées par un trafic plus important et des hausses de prix. Le géant du hamburger a déclaré qu’il attirait davantage de clients qui optaient pour la restauration rapide au lieu de dîner dans des endroits plus chers.

Pour les trois mois terminés le 30 septembre, Restaurant Brands a déclaré un bénéfice net de 530 millions de dollars, ou 1,17 $ par action, contre 329 millions de dollars, ou 70 cents par action, un an plus tôt.

Comme d’autres sociétés multinationales, les résultats de Restaurant Brands ont été pénalisés par la force du dollar. La société a déclaré une perte de 30 millions de dollars due aux taux de change.

Hors éléments, la société a gagné 96 cents par action.