Résultats du T3 2022 de Bank of America (BAC)

Le PDG de Bank Of America, Brian Moynihan, est interviewé par Jack Otter lors de la “Barron’s Roundtable” aux Fox Business Network Studios le 09 janvier 2020 à New York.

Banque d’Amérique a déclaré lundi que les bénéfices et les revenus ont dépassé les attentes grâce à des échanges de titres à revenu fixe meilleurs que prévu et à des gains de revenus d’intérêts, grâce aux marchés agités et à la hausse des taux.

Voici les chiffres :

Bénéfice : 81 cents contre 77 cents par action estimé par les analystes interrogés par Refinitiv.

Chiffre d’affaires : 24,61 milliards de dollars contre 23,57 milliards de dollars estimés

Les actions de la banque ont augmenté de 2,9 % dans les échanges avant commercialisation.

Bank of America, dirigée par le PDG Brian Moynihan, était censée être l’un des principaux bénéficiaires de la campagne de hausse des taux de la Réserve fédérale. Mais les actions bancaires ont été martelées cette année alors que l’on craignait qu’une récession ne s’annonce, et Bank of America n’a pas été épargnée – elle a atteint un nouveau creux de 52 semaines jeudi.

“Nos clients consommateurs américains sont restés résilients avec des niveaux de dépenses solides, bien qu’à croissance plus lente, et ont toujours maintenu des montants de dépôt élevés”, a déclaré Moynihan dans le communiqué. “Dans l’ensemble de la banque, nous avons augmenté les prêts de 12 % au cours de l’année dernière, car nous avons fourni les ressources financières nécessaires pour soutenir nos clients.”

Les investisseurs seront impatients de voir dans quelle mesure les clients de détail et d’affaires de la banque résistent au milieu des signes que l’inflation et les taux d’intérêt plus élevés pèsent sur l’économie.

Les actions de Bank of America ont chuté de 29% cette année jusqu’à vendredi, pire que la baisse de 26% de l’indice bancaire KBW.

La semaine dernière, JPMorgan et Wells Fargo ont dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre en générant des revenus d’intérêts supérieurs aux attentes. Citigroup a également dépassé les estimations des analystes, et Morgan Stanley a raté le coup alors que les marchés instables ont nui à son activité de gestion des investissements.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.