Résultats du T2 2023 du Groupe Cava (CAVA)

Une bannière pour la chaîne de restaurants méditerranéens Cava est affichée à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE) alors que la société devient publique le 15 juin 2023 à New York.

Cava a publié mardi un trimestre rentable pour son premier rapport sur les résultats depuis son introduction en bourse en juin.

Les actions de Cava ont bondi jusqu’à 12% dans les échanges prolongés. Les actions ont plus que doublé en valeur depuis son introduction en bourse, alimentée en grande partie par ses débuts à succès sur le marché public.

La société de restauration méditerranéenne a une valeur marchande de 5,27 milliards de dollars, à la clôture de mardi.

Voici ce que l’entreprise a rapporté pour le trimestre terminé le 9 juillet:

Bénéfice par action : 21 cents

Revenus : 172,9 millions de dollars contre 163 millions de dollars

Cava a déclaré un bénéfice net de 6,5 millions de dollars, ou 21 cents par action, au deuxième trimestre, contre une perte nette de 8,2 millions de dollars, ou 6,23 dollars par action, un an plus tôt.

CNBC ne compare pas le bénéfice par action déclaré aux estimations de Wall Street pour le premier rapport d’une entreprise en tant qu’entreprise publique, car le nombre incertain d’actions peut fausser les attentes.

Ventes nettes a grimpé de 62 % pour atteindre 172,9 millions de dollars, alimenté par de nouvelles ouvertures de restaurants. La chaîne a déclaré avoir ouvert 16 nouveaux restaurants Cava nets au cours de la période, pour un total de 279.

Les ventes des magasins comparables de Cava ont grimpé de 18,2 % au cours du trimestre. La chaîne a déclaré que son trafic avait augmenté de 10,3%, ce qui en fait une valeur aberrante dans l’industrie de la restauration au sens large, qui a vu les visites des clients diminuer ces derniers mois. La directrice financière Tricia Tolivar a attribué une partie du fort trafic de la chaîne à une notoriété accrue de la marque après l’introduction en bourse de la société.

Cependant, Tolivar a également déclaré que la croissance des ventes des magasins comparables s’était modérée ces dernières semaines. De plus en plus de convives sont également passés des commandes de livraison à la cueillette de leurs propres bols et salades chauds, ce qui suggère que la clientèle de Cava pourrait réduire ses dépenses au restaurant.

Rival Sweetgreen ont rapporté une tendance similaire. Les bons de livraison ont tendance à être plus chers en raison des frais supplémentaires.

Les prix des menus de Cava ont augmenté de près de 8% par rapport à la période de l’année précédente, bien que les dirigeants aient déclaré que la chaîne de restaurants n’envisageait pas d’augmenter davantage les prix.

Plus d’un tiers des ventes trimestrielles de Cava provenaient de commandes numériques au cours du trimestre.

À l’horizon 2023, Cava prévoit d’afficher une croissance des ventes à magasins comparables pour l’ensemble de l’année comprise entre 13 % et 15 %. Le PDG Brett Schulman a cité des pressions économiques plus larges, comme la hausse des taux d’intérêt et des prix de l’essence, comme principale raison des prévisions de ventes prudentes.

L’entreprise prévoit d’ouvrir entre 65 et 70 nouveaux sites. Il prévoit également un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 62 à 67 millions de dollars.