Résultats du T2 2023 de Nikola (NKLA)

Les actions du constructeur de camions électriques Nikola ont chuté de plus de 10% vendredi après un rapport compliqué du deuxième trimestre, l’annonce du départ d’un PDG et l’approbation des actionnaires pour émettre de nouvelles actions.

Nikola a déclaré vendredi que son PDG, Michael Lohscheller, démissionnerait immédiatement en raison d’un « problème de santé familiale ». L’actuel président du conseil d’administration de Nikola, l’ancien vice-président de General Motors, Steve Girsky, prendra la relève en tant que PDG.

Lohscheller restera à titre consultatif jusqu’à fin septembre pour accompagner la transition, dit Nicolas.

La nouvelle est arrivée aux côtés de Nikola rapport sur les résultats du deuxième trimestre. Voici les chiffres clés, comparés aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Perte par action : 20 cents contre 22 cents

20 cents contre 22 cents Revenu: 15,36 millions de dollars contre 15,4 millions de dollars

La perte nette de Nikola pour le trimestre était de 217,8 millions de dollars, soit 31 cents par action. Ce chiffre comprend 77,8 millions de dollars, ou 11 cents par action, liés aux activités abandonnées, y compris la fermeture de l’ancienne usine de batteries Romeo Power en Californie. Nikola a acquis Romeo Power l’année dernière.

Il y a un an, Nikola a perdu 173 millions de dollars, soit 41 cents par action. Hormis les activités abandonnées, Nikola n’a subi aucun ajustement au deuxième trimestre 2023; sur une base ajustée, il a perdu 25 cents par action au cours du trimestre de l’année précédente.

Les revenus sont tombés à 15,4 millions de dollars, contre 18,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.

Nikola jeudi soir a obtenu l’approbation des actionnaires pour émettre de nouvelles actions, ce qui pourrait doubler son nombre total d’actions en circulation. Il devrait lever des fonds supplémentaires plus tard dans l’année.

La société a levé 233,2 millions de dollars en espèces au cours du deuxième trimestre via la vente d’actions et de certains actifs physiques, et a pris des mesures pour réduire sa consommation de trésorerie à l’avenir. Il disposait de 226,7 millions de dollars en espèces au 30 juin, contre 121,1 millions de dollars au 31 mars.

Elle a livré 45 de ses semi-remorques électriques à batterie aux concessionnaires au cours du deuxième trimestre. Ses concessionnaires ont vendu 66 des camions électriques à batterie aux clients finaux au cours de la période, le meilleur résultat de vente au détail trimestriel de l’entreprise à ce jour.

Nikola a déclaré en mai qu’il suspendrait temporairement la production de son camion électrique à batterie pendant qu’il reconfigurait la ligne pour construire à la fois les camions électriques à batterie et à pile à combustible.

La production du dernier modèle de Nikola, une version à pile à combustible à plus longue portée de son semi-remorque Tre, a commencé le 31 juillet ; les livraisons devraient commencer en septembre.

Nikola a actuellement des commandes pour un total de 202 camions à pile à combustible pour 18 clients de la flotte, a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.