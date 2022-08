Résultats du T2 2022 de Restaurant Brands International (QSR)

Jeudi, Restaurant Brands International a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, alimentés par la croissance des ventes internationales de Burger King et la reprise des emplacements canadiens de Tim Hortons.

Aux États-Unis, la société a déclaré que les ventes des magasins comparables étaient stables chez Burger King et Popeyes.

Les actions de la société étaient à peu près stables dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 82 cents ajustés contre 73 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,64 milliard de dollars contre 1,57 milliard de dollars attendu

Restaurant Brands a déclaré au deuxième trimestre un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 236 millions de dollars, ou 76 cents par action, contre 259 millions de dollars, ou 84 cents par action, un an plus tôt.

Hors coûts liés à son acquisition de Firehouse Subs et autres éléments, la société a gagné 82 cents par action.

Ventes nettes a augmenté de 14 % pour atteindre 1,64 milliard de dollars. Les ventes mondiales des magasins comparables de l’ensemble du portefeuille de la société ont augmenté de 9 % au cours du trimestre, alimentées par la performance de Tim Hortons et de Burger King.

Tim Hortons a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 12,2 %, dépassant les estimations de StreetAccount de 8 %. Les ventes canadiennes des magasins comparables de la chaîne de café ont augmenté de 14,2 % au cours du trimestre. Tims, qui représente environ 60 % des revenus de Restaurant Brands, a mis plus de temps à se remettre de la pandémie, en grande partie à cause des restrictions plus strictes de son marché intérieur.

Les ventes des magasins comparables de Burger King ont augmenté de 10 % au cours du trimestre, dépassant les attentes de Wall Street de 3,4 %. En dehors des États-Unis, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 18,4 %. Mais les ventes des magasins comparables de son marché intérieur sont restées stables. Les dirigeants de Restaurant Brands prévoient de partager plus de détails sur sa stratégie de redressement des restaurants américains de Burger King début septembre.

Popeyes Louisiana Kitchen a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 1,4 %, dépassant les estimations de 0,3 %. Comme Burger King, Popeyes a enregistré des ventes stables dans les magasins comparables aux États-Unis. La chaîne de poulet frit a connu un retard de croissance au cours des derniers trimestres, car elle fait face à des comparaisons difficiles avec les premiers jours de la pandémie, lorsque son sandwich au poulet a alimenté la flambée des ventes.

Firehouse Subs, le plus récent ajout au portefeuille de Restaurant Brands, a vu ses ventes à magasins comparables chuter de 1,4 % au cours du trimestre.

Lisez le rapport complet sur les revenus ici.