Résultats du T2 2022 de GameStop (GME)

GameStop a déclaré mercredi que les ventes trimestrielles ont diminué et que les pertes se sont creusées, alors que son inventaire d’équipements de jeux vidéo et plus a gonflé.

La société a également révélé un nouveau partenariat avec échange crypto FTX.

Les actions de la société ont augmenté d’environ 10 % après les heures de négociation.

Au cours du deuxième trimestre fiscal clos le 30 juillet, les ventes totales du détaillant de jeux vidéo ont chuté à 1,14 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars il y a un an. Ses pertes se sont creusées à 108,7 millions de dollars, ou 36 cents par action, contre une perte de 61,6 millions de dollars, ou 21 cents, un an auparavant.

Les résultats de GameStop ne peuvent être comparés aux estimations car trop peu d’analystes couvrent l’entreprise.

Les stocks ont grimpé à 734,8 millions de dollars à la fin du trimestre. C’est en hausse par rapport à 596,4 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de l’année précédente. La société a déclaré dans un communiqué qu’elle avait intentionnellement gonflé ses marchandises pour répondre à la demande des clients et faire face aux défis de la chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise n’a pas fourni de perspectives. Il n’a pas fourni de conseils depuis le début de la pandémie.

L’ancien détaillant de jeux vidéo de brique et de mortier tente d’adapter son activité à un monde numérique. Il a obtenu de nouveaux dirigeants, dont le président du conseil d’administration Ryan Cohen, le fondateur de Chewy et ancien investisseur activiste pour Bed Bath & Beyond, et son PDG Matt Furlong, un vétéran d’Amazon.

Mais GameStop a eu du mal à générer des bénéfices, ce qui l’a amené à réduire ses coûts et à bouleverser son leadership. Le mois dernier, la société a licencié son directeur financier, Mike Recupero, et licencié des employés dans tous les départements. La chef comptable Diana Jajeh est intervenue en tant que nouvelle directrice financière de l’entreprise.

Il a cherché de nouvelles façons de gagner de l’argent, y compris des jetons non fongibles. Il a lancé un marché NFT en juillet, qui est ouvert au public pour les tests bêta. Il permet aux utilisateurs de connecter leurs propres portefeuilles d’actifs numériques, y compris le portefeuille GameStop récemment lancé, afin qu’ils puissent acheter, vendre et échanger des NFT contre des biens virtuels.

Alors que les ventes ont globalement diminué, GameStop a souligné la croissance de certaines nouvelles entreprises. Les ventes attribuables aux objets de collection sont passées de 177,2 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année précédente à 223,2 millions de dollars au cours du plus récent.

Les NFT se négocient sur FTX, le nouveau partenaire du détaillant. “En plus de collaborer avec FTX sur de nouvelles initiatives de commerce électronique et de marketing en ligne, GameStop commencera à proposer des cartes-cadeaux FTX dans certains magasins”, a déclaré GameStop dans un communiqué.

FTX a été fondée il y a trois ans par l’ancien trader milliardaire de Wall Street, Sam Bankman-Fried, 30 ans. Il est devenu un prêteur de dernier recours pour les entreprises de cryptographie qui ont connu des difficultés car les actifs ont fortement diminué depuis la fin de l’année dernière.

L’accord avec FTX semble jouer dans le statut de GameStop en tant que stock de mèmes.

Les actions de la société ont connu de fortes fluctuations de valeur. Au cours de la dernière année, les actions sont passées de 19,39 $ à 63,92 $. Les actions de la société ont baissé d’environ 36 % jusqu’à présent cette année, portant la valeur de la société à 7,31 milliards de dollars.

Lire la publication des résultats de GameStop ici.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.