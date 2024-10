Résultats du sondage Man Utd Man of the Match après la victoire de la Coupe Carabao contre Leicester le 30 octobre 2024

Notre prix pour le triomphe 5-2 en M16 est un huitième de finale face à Tottenham Hotspur à l’extérieur en décembre, qui se jouera à une date à confirmer dans la capitale, où nous nous disputerons une place en demi-finale. -finales du concours.

Casemiro et Bruno Fernandes ont largement fait la une des journaux mercredi, alors que les deux milieux de terrain ont marqué un doublé chacun, rivalisant non seulement pour notre titre d’Homme du match, mais aussi pour le but de la soirée.

Notre n°18 a ouvert le score avec une somptueuse frappe à longue portée après 16 minutes, tandis que Fernandes a complété le score en seconde période, dépassant sans effort le gardien Danny Ward pour marquer devant le Stretford End.

Et même s’il y avait un certain nombre d’autres joueurs impressionnants ce soir-là pour les Reds, sous la direction intérimaire de Ruud van Nistelrooy, ce sont effectivement Casemiro et Fernandes qui ont dominé les votes dans notre sondage sur l’Homme du match.

Continuez à lire pour découvrir qui les fans ont choisi comme artiste remarquable lors d’une soirée réussie au Theatre of Dreams…