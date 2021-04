Le sondage de la semaine dernière montre que les fonctionnalités de l’appareil photo et la connectivité 5G sont des facteurs clés lors du choix d’un nouveau téléphone ces jours-ci, en particulier un produit phare coûteux.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra dispose d’un matériel de caméra impressionnant, ce qui lui a valu un accueil très positif de la part des fans. Le prix de 1200 € sera difficile à avaler, c’est pourquoi beaucoup se posaient des questions sur le Mi 11 Pro. Actuellement, Xiaomi n’a apparemment aucune intention de lancer le Pro dans le monde entier, donc pour la plupart des pays du monde, ce n’est pas une option.

Le Mi 11 Ultra est 450 € plus cher que le Mi 11 vanille. Celui-là possède un capteur assez gros (1 / 1.33 ”108MP), mais ce n’est pas le 1 / 1.12” GN2. Le meilleur appareil photo ultra-large et l’ajout d’un objectif périscope font également beaucoup pour justifier la prime de prix. Peu importe que les deux téléphones utilisent le même chipset.

Le premier pliable de Xiaomi, le Mi Mix Fold, divise les opinions – c’est exactement là que la série Mix veut être. La gamme principale Mi a tout l’attrait du marché de masse dont Xiaomi a besoin, les téléphones Mix sont les modèles «hors des sentiers battus» de la société.

En tant que tels, ils sont chers, mais uniques à certains égards. Le Mi Mix Fold, par exemple, a la première lentille liquide sur un smartphone. Et ce n’est pas cette cher, coûtant moins cher que le PDSF du Galaxy Z Fold2 (et beaucoup moins que le Huawei Mate X2).

Ensuite, nous examinerons l’autre extrémité du spectre, le Xiaomi Mi 11 Lite, plus abordable, dans les saveurs 4G et 5G. Ici, les électeurs ont montré une très forte préférence pour le modèle 5G. Les deux ont des chipsets différents (S780G vs S732G) et quelques autres différences mineures, mais personne ne les a mentionnés dans les commentaires.

Le message est clair: les téléphones 4G vont bientôt quitter le segment de milieu de gamme (ils disparaissent déjà du haut de gamme).

Enfin, le Xiaomi Mi 11i s’est avéré être très apprécié des fans. À 650 €, il vous offre le même chipset Snapdragon 888 et le même capteur de caméra HM2 de 108 MP que le Mi 11. Certains pensent qu’économiser 100 € ne vaut pas la peine car vous perdez certaines fonctionnalités (par exemple OIS sur la caméra principale, résolution 1440p + sur le écran).

Mais Xiaomi a bien fait son travail – il propose des offres convaincantes à différents niveaux de prix, c’est à vous de décider si ces 100 € en valent la peine ou non.