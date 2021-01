Vous obtenez beaucoup d’attention pour être le premier et dans le cas du Xiaomi Mi 11, c’est une attention positive. Près de la moitié des électeurs du sondage de la semaine dernière en achèteraient un si le téléphone recevait de bonnes critiques. Même sans avis, 24% se sentent optimistes à propos du téléphone et en achèteront un dès qu’il sera disponible à proximité.

Ceux qui attendent les critiques sont curieux de connaître le chipset – le Snapdragon 888 est peut-être la première puce avec le noyau de puissance d’ARM, le Cortex-X1, mais certains sont préoccupés par les performances durables. Le téléphone a dépassé les classements AnTuTu, pour ce que cela vaut.

Une autre plainte est que le Mi 11 est trop grand car Xiaomi a augmenté la taille de l’écran à 6,81 pouces (de 6,67 pouces sur le Mi 10). Une version avec un écran plat plus petit intéresserait certains. Cette semaine, nous avons entendu parler du M 11 Lite, qui aura un écran plat, mais nous ne savons pas à quel point il sera petit (ou grand).

L’option la plus populaire dans le sondage était de s’asseoir et d’attendre le Mi 11 Pro pour une raison: le zoom. Un capteur de 108 MP peut vous amener assez loin avec un zoom numérique, mais il n’y a pas de remplacement pour une optique appropriée. D’après les fuites, nous savons qu’il aura un téléobjectif périscope et peut-être un téléobjectif 2x ou 3x. Le Pro devrait arriver le mois prochain.

Quant au Mi 10 de l’année dernière, ce n’était pas très populaire, même s’il est moins cher. De nombreux commentateurs sont plus enthousiasmés par les prochains téléphones Redmi, encore plus que par les produits phares Mi. De plus, le commutateur de chargeur de Xiaomi ne semble pas avoir énervé beaucoup les gens (il n’y a pas de chargeur dans la boîte, mais la société vous en enverra un gratuitement).

Le Xiaomi Mi 11 a déjà connu deux ventes flash en Chine. Le vice-président de la société a publié une image teaser ci-dessus pour assurer aux fans que la version mondiale sera bientôt disponible.