Sony n’a jamais été la marque incontournable pour les téléphones bon marché, certainement pas dans le segment phare, et le Xperia 5 IV ne fait pas exception. Cela étant dit, le sondage de la semaine dernière montre que le téléphone peut avoir un large attrait si seulement son prix était plus acceptable.

La moitié des électeurs qui ont participé aiment le téléphone, mais ne sont pas prêts à se séparer de 1 000 $/1 050 €/950 £ pour en prendre un. À titre de comparaison, le modèle Mark 3 de l’année dernière coûte presque le même prix à 1 000 $/1 000 €/950 £. Ce n’est rien comparé aux hausses de prix d’Apple pour la nouvelle série 14, qui manque désormais d’un membre mini pour démarrer (l’iPhone 13 mini est toujours disponible à un prix réduit).

Pour en revenir au Mark 3, lorsque nous vous avons interrogé l’année dernière, la fraction des personnes qui pensaient qu’il était trop cher était plus petite et beaucoup plus de personnes se préparaient à en acheter un. Cependant, l’examen du sondage Xperia 1 IV de cette année montre également une opinion répandue selon laquelle le prix est trop élevé. Un signe des temps, peut-être ?

De nombreuses raisons ont été données pour expliquer pourquoi le Xperia 5 IV ne vaut pas autant que Sony le souhaite. Le support logiciel limité est important – Sony est mauvais dans ce domaine par rapport aux fabricants d’Android, sans parler d’Apple.

Le choix du Snapdragon 8 Gen 1 d’origine en est un autre, surtout compte tenu du faible écart qu’il y aura entre l’arrivée de Mark 4 (plus tard ce mois-ci) et le Snapdragon 8 Gen 2 (qui sera annoncé en novembre avec des téléphones à suivre sous peu).

Le recul dans le département des téléobjectifs n’est pas passé inaperçu non plus. De plus, alors que la plupart aiment le manque de perforations et d’encoches sur le Xperias, tout le monde n’est pas amoureux du format d’image 21: 9 comme Sony l’est.

Mais personne ne peut frapper le Mark 4 pour ne pas avoir de prise jack 3,5 mm ou de fente microSD ou même maintenant un support de charge sans fil. C’est pourquoi un bon 20% des électeurs sont prêts à acheter le téléphone, même s’il est cher.