Résultats du sondage hebdomadaire : OnePlus Nord 3 est apprécié, Nord CE 3 doit faire ses preuves

La seule mise à niveau que OnePlus a ignorée sur le Nord 3 était peut-être la mise à niveau qui comptait le plus : l’appareil photo. Le téléphone a un écran plus grand et meilleur que son prédécesseur, une batterie plus grande et une puce Dimensity 9000 plus rapide.

Ce n’est pas comme si la caméra n’avait pas été mise à niveau – le capteur IMX890 produisait de meilleures images que l’IMX766 à l’intérieur du Nord 2. Pas parfait (nous les avons trouvés trop traités), mais mieux. Et les vidéos 4K peuvent désormais être enregistrées à 60 ips. Cependant, la caméra ultra large est restée décevante (résolution de seulement 8 MP avec un FoV plus étroit de 112°) et la résolution de la caméra selfie a été réduite de moitié.

Même ainsi, 1 électeur sur 3 dans le sondage de la semaine dernière aime ce qu’il voit. Ils ont approuvé le support logiciel étendu de OnePlus et le logiciel en général – les Poco F5 et F5 Pro ont été mentionnés à plusieurs reprises comme alternatives, mais certaines personnes n’aiment tout simplement pas tellement MIUI.

Le Dimensity 9000 est une autre force, nous aimons voir les anciennes puces phares dans les milieu de gamme car elles ont de meilleurs GPU que les puces de milieu de gamme qui sont un an ou deux plus jeunes – le 9000 bat le nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, par exemple.

Cela dit, certaines personnes aiment le téléphone, elles pensent simplement qu’il est trop cher pour ce qu’il offre à 500 €/34 000 ₹. Les ventes seront stimulées une fois que la bonne remise sera disponible.

Certaines des plaintes de ceux qui ne s’intéressent pas au Nord 3 étaient faciles à prévoir – avec un écran de 6,74 pouces, ce téléphone est trop grand pour certaines personnes, d’autant plus que le Nord 2 avait un écran de taille moyenne de 6,43 pouces.

Passant au OnePlus Nord CE 3, beaucoup ont celui-ci comme un «peut-être» – tout dépend de la façon dont il se comporte dans les critiques. Certains aiment assez bien le CE pour y aller sans attendre les critiques, mais presque autant de gens pensent que le Nord 3 ordinaire est le meilleur choix.

Alors que le CE 3 n’est disponible qu’en Inde (pour l’instant), très peu ont choisi l’option « non disponible près de chez moi », ce qui suggère que OnePlus a trouvé le marché idéal pour ce téléphone.