Résultats du sondage hebdomadaire : OnePlus Nord 2 obtient le feu vert

Le Nord original a été mis en doute, la Core Edition ne s’en est pas beaucoup mieux tirée aux yeux des fans. Mais le OnePlus Nord 2, qui ressemble maintenant à un gagnant dès le départ.

Près de la moitié des votants du sondage de la semaine dernière sont intéressés par l’acquisition d’un Nord 2. Si vous êtes toujours sur la clôture, consultez notre critique écrite ou regardez notre examen vidéo pour un examen détaillé des avantages et des inconvénients de ce nouveau modèle.

Le téléphone est devenu disponible plus tôt cette semaine, donc si vous le souhaitez, vous pouvez en prendre un dès maintenant. Le modèle de base coûte 400 € en Europe, 400 £ au Royaume-Uni et 30 000 INR en Inde. Hélas, l’Amérique du Nord peut manquer celui-ci comme elle l’a fait avec l’original – la série Nord N connaît un grand succès aux États-Unis, mais il n’y a pas de concurrence entre le nouveau Nord N200 et le Nord 2.

Bien que certains souhaitent que celui-ci ait un Snapdragon 870, le chipset personnalisé Dimensity 1200-AI est plus que suffisamment rapide pour la plupart. Et le capteur de caméra sérieux soutenu par OIS est considéré comme un avantage majeur par rapport aux modèles concurrents dotés d’une puce Snapdragon série 800. Sans oublier qu’OxygenOS a toujours une bonne réputation, malgré la fusion avec ColorOS (au moins pour le fonctionnement interne de l’OS). Nous avons certainement été très satisfaits des performances du logiciel lors de notre examen et des applications OnePlus familières sont toujours en place (ou des applications Google pour lesquelles il n’existe pas d’alternative OnePlus).

Le Nord d’origine a aidé les ventes de OnePlus à croître en Europe, malgré l’hésitation initiale face au premier non-phare de l’entreprise. Le Nord 2 n’est pas vraiment un produit phare non plus, mais les indications jusqu’à présent sont qu’il sera très performant dans le milieu de gamme.

Il y a beaucoup de détracteurs, mais encore une fois beaucoup moins qu’il n’y en avait contre le Nord et le Nord CE d’origine. Cela dépend vraiment de la priorité que vous accordez aux différentes fonctionnalités. Quant à l’original, presque personne ne semble plus intéressé par celui-ci, même s’il est accompagné d’une remise.