Résultats du sondage hebdomadaire : l’iPhone 15 Pro Max est clairement le favori des fans, le 15 Plus ne reçoit aucun amour

Le sondage de la semaine dernière ne laisse aucun secret quant à savoir lequel des nouveaux modèles d’iPhone 15 est le plus populaire – bien sûr, c’est cher, la caméra périscope est inconnue et les anciens modèles sont toujours compétitifs, mais l’iPhone 15 Pro Max est celui qu’il faut avoir de cette génération.

Quelle que soit la raison pour laquelle cela s’est produit, le passage à l’USB-C est un gros problème (surtout avec les vitesses USB 3.1). La construction plus légère due au passage au titane compte également. Et cet objectif plus long sur la caméra téléphonique comble une lacune de longue date du produit phare coûteux d’Apple.

Et tout aussi important, ce ne sont pas des choses que l’on obtient avec les modèles de l’année dernière. C’est pourquoi le Pro Max a la plus petite part de réponses « Je m’en tiendrai à un iPhone plus ancien ». D’un autre côté, c’est lui qui présente la part la plus élevée de réponses « c’est trop cher », mais au moins cette année, la capacité de base est de 256 Go.

L’iPhone 15 Pro présente également certains de ces avantages, mais il est surtout doté de la même caméra télé que l’année dernière. Et il dispose de 128 Go de stockage de base, ce qui présente certaines limites – par exemple, l’enregistrement vidéo ProRes est limité à 1080p à 30 ips. Cependant, le port USB-C rapide signifie que vous pouvez brancher un stockage externe et lever cette restriction (et avec le bon marché des SSD externes de nos jours, vous pouvez enregistrer aussi longtemps que vous le souhaitez).

Ce n’est que le premier avantage de dépasser les vitesses USB 2.0 auxquelles Lightning était plafonné (sur les iPhones au moins) et nous en verrons sûrement davantage. La construction plus légère en titane est également importante car l’iPhone 15 Pro est l’un des plus petits produits phares du marché (il a à peu près la même taille que le Galaxy S23 et le Zenfone 10).

Les choses s’annoncent plutôt difficiles pour l’iPhone 15. Nous n’avons pas vu beaucoup d’éloges pour le passage d’une encoche à Dynamic Island, mais laisser le taux de rafraîchissement à 60 ips en fait cependant une vente difficile. La seule mise à jour majeure cette année est l’appareil photo principal de 48 MP, mais cela n’a pas beaucoup d’attrait, semble-t-il. Ainsi, à moins que l’appareil photo et le port USB-C ne soient indispensables pour vous, un iPhone 14 ne semblerait pas très différent.

Ensuite, les choses deviennent vraiment difficiles : l’iPhone 15 Plus suivra probablement son prédécesseur en étant l’option la moins populaire de la famille. Le Vanilla 15 a au moins quelques fans et certains attendent jusqu’à ce que les critiques donnent un coup de pouce aux nouvelles fonctionnalités. Le Plus, quant à lui, n’a obtenu que très peu de votes positifs.

Les prédictions actuelles sont que l’iPhone 15 Pro Max sera le plus populaire de la série 15 (plus populaire que le 14 Pro Max ne l’était même l’année dernière). Les résultats du sondage le confirment et nous sommes sûrs qu’Apple ne se soucie pas du fait que son téléphone le plus cher est également le plus populaire. Cependant, la demande pour le plus petit Pro pourrait souffrir du manque de mises à niveau de la caméra.