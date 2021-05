Résultats du sondage hebdomadaire: l’iPad Pro 12.9 (2021) est très prometteur, mais iPadOS doit être meilleur

Le nouvel iPad Pro 12.9 (2021) montre un grand potentiel. Il est arrivé en tête lors du sondage de la semaine dernière, recueillant de nombreux votes positifs même s’il s’agit d’un appareil coûteux, ce qui limite naturellement son attrait.

Un consensus s’est formé dans la section des commentaires – le chipset Apple M1 est excellent, mais il est gaspillé sur iPadOS. Même s’il est dérivé d’iOS, il est toujours beaucoup plus proche d’un système d’exploitation de téléphone (un iPhone en plus) que de macOS.





Les accessoires peuvent étendre les capacités de l’iPad Pro, mais ce n’est toujours pas un Mac

Cela vous empêche d’accéder à de nombreux logiciels professionnels, limite ce que vous pouvez faire avec le système de fichiers et rend ce port Thunderbolt 4 moins utile qu’il n’aurait pu l’être. Cela aurait été bien mieux en tant que tablette macOS. Nous savons déjà que le matériel le prend en charge et que macOS Big Sur peut exécuter des applications iPadOS, il n’y avait donc rien à perdre et beaucoup à gagner.

Eh bien, peut-être pas rien à perdre. Regardez le résultat de l’iPad Pro 11 (2021) – il a devancé les Mac équipés de M1, mais à peine. La tablette 11 « coûte 200 $ de moins qu’un MacBook Air 13 » (100 $ de moins si vous voulez le même stockage). Si la tablette fonctionnait sous macOS, lequel des deux appareils préféreriez-vous? En gardant leurs logiciels séparés, Apple n’a pas à trouver la réponse à cela et à perdre des ventes sur ses propres appareils.

Quoi qu’il en soit, la discussion dans les commentaires était centrée sur les performances et les logiciels. L’écran mini-LED du modèle 12,9 ”est apparu à quelques reprises, mais ce n’est pas un facteur de vente clé.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple commence un mois à partir de maintenant le 7 juin. Là, la société partagera des détails sur les prochaines versions de ses systèmes d’exploitation, y compris iPadOS et macOS. iPadOS 15 repensera l’écran d’accueil, mais d’autres changements sont nécessaires pour tirer le meilleur parti de la puce M1. La conférence pourrait être une affaire énorme pour les nouveaux iPad Pro.