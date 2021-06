Résultats du sondage hebdomadaire : l’indépendant Honor démarre bien avec la série Honor 50

Le sondage de la semaine dernière montre que la vie indépendante de Honor est bien lancée – 65% des participants ont voté en faveur des trois modes de la série Honor 50. Ou devrions-nous dire deux des modèles.

Le Honor 50 Pro s’est imposé comme le favori avec une charge rapide de 100 W, un grand écran de 6,72 pouces et une caméra selfie ultra-large. Ce sont au moins les avantages qu’il détient par rapport à ses frères et sœurs, qui partagent des fonctionnalités telles que les caméras principales 108MP et ultra-larges 8MP à l’arrière.

Le Honor 50 s’est également avéré décemment populaire. Il est moins cher, mais possède le même chipset Snapdragon 778G et une charge assez rapide de 66 W.

Mais pourquoi aucun d’entre eux n’a de module téléobjectif ? C’est assez rare dans le segment des moins de 500 € où les Honneurs rivalisent, mais ce n’est pas non plus exactement du jamais vu. Et pas d’OIS sur l’appareil photo principal était une autre critique courante dans les commentaires, ainsi que les compromis habituels de pas de prise casque 3,5 mm et pas de fente pour carte mémoire.

Bien qu’il y ait eu un débat sur la question de savoir si le 50 Pro est vraiment meilleur que son frère vanille, il n’y a pas eu de débat sur le Honor 50 SE – cela ne semble pas être un modèle particulièrement populaire. Le prix n’aide pas car le modèle vanille est environ 130 € moins cher que le Pro tout en ayant des spécifications très similaires, mais le SE n’est que 35 € de moins que le modèle vanille tout en perdant plus de 35 € en fonctionnalités.

Environ un tiers des votants n’ont pas beaucoup confiance dans la série Honor 50. Certains d’entre eux indiquent que les fonctionnalités manquantes sont une raison de ne pas en obtenir un. D’autres doutent que Honor puisse récupérer sa présence sur le marché en dehors de la Chine.

C’est une question pour l’avenir car la série 50 n’est pas encore disponible dans le monde. Pour l’instant, la société dit seulement qu' »à une date ultérieure, le Honor 50 sera également disponible sur les marchés internationaux en dehors de la Chine, notamment la France, la Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni ».