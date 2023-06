Résultats du sondage hebdomadaire : les téléphones sans port pourraient être un avenir malheureux, selon la plupart

Le sondage de la semaine dernière a soulevé quelques problèmes – beaucoup de gens détestent vraiment l’idée d’un avenir sans port pour les smartphones. Et un bon nombre sont convaincus que l’UE bloquera de telles conceptions, mais cela pourrait ne pas être possible. Voici comment le poste officiel décrit les règles :

Quel que soit leur fabricant, tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables, liseuses, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs et ordinateurs portables rechargeables via un câble filaire, fonctionnant avec une puissance délivrée jusqu’à 100 Watts, devra être équipé d’un port USB Type-C.

Tous les appareils prenant en charge la charge rapide auront désormais la même vitesse de charge, permettant aux utilisateurs de charger leurs appareils à la même vitesse avec n’importe quel chargeur compatible.

L’élément clé est ceci – rechargeables via un câble filaire. C’est-à-dire que l’UE n’impose pas l’utilisation de l’USB-C, mais simplement que si un appareil alimenté par batterie utilise une charge filaire, il doit utiliser l’USB-C. Si un appareil ne prend en charge que la recharge sans fil, il relève de règles différentes.

Quant au discours selon lequel l’UE ramènera des batteries amovibles sur tous les smartphones, ce n’est pas nécessairement un bloqueur non plus – les Galaxy S4 et S5 avaient à la fois des batteries amovibles et une recharge sans fil, par exemple.

L’UE souhaite également réglementer la recharge sans fil, mais voici comment elle prévoit de procéder :

Alors que la recharge sans fil devient plus répandue, la Commission européenne devra harmoniser les exigences d’interopérabilité d’ici la fin de 2024, pour éviter d’avoir un impact négatif sur les consommateurs et l’environnement. Cela supprimera également l’effet dit de « verrouillage » technologique, qui fait qu’un consommateur devient dépendant d’un seul fabricant.

C’est plus un souci pour les fabricants qui utilisent une technologie propriétaire pour offrir des vitesses plus élevées que celles que les chargeurs Qi actuels peuvent offrir. Apple, Samsung et Google s’en tiennent au Qi, par exemple.

Mais cela ne suffira peut-être pas, un tiers des électeurs du sondage ne croient pas que la technologie actuelle de recharge sans fil soit à la hauteur. Cela correspond au nombre de personnes qui pensent que la recharge filaire ne disparaîtra jamais.

Et ils ont peut-être raison, du moins en ce qui concerne le marché des smartphones en général – certains fabricants proposent toujours des prises jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires (et au moins plusieurs personnes dans les commentaires publiés sur le fait d’en posséder un). Cependant, des dizaines de millions d’iPhones et des dizaines de millions de téléphones Galaxy S sont vendus chaque trimestre, ainsi que des dizaines de millions d’écouteurs Bluetooth. Quelques marques vendant de petites quantités ne suffisent pas pour inverser la tendance.

Ensuite, il y a ceux qui pensent que le sans port est l’avenir inévitable. Ils sont divisés en deux groupes, ceux qui redoutent l’idée étant le groupe légèrement plus grand. Peut-être qu’ils reviendront, comme la plupart des gens l’ont fait avec des écouteurs Bluetooth.

Que réserve l’avenir? Tim Cook est probablement le seul à le savoir : si Apple opte uniquement pour le sans fil, il ne faudra pas longtemps avant que d’autres marques emboîtent le pas. D’autres marques peuvent avoir trop à perdre en laissant tomber le port USB-C, par exemple Samsung et Motorola ne veulent pas perdre leurs modes de bureau, Xiaomi et Oppo ne veulent pas utiliser leur charge ultra-rapide (qui est bien plus rapide que même les plus rapides sans fil), mais peut-être qu’avec l’évolution de la technologie, ils n’auront plus à le faire.