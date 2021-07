Résultats du sondage hebdomadaire : les téléphones enroulables sont la prochaine grande chose après les pliables

Ce qu’il y a derrière le coin est toujours plus excitant – il y a quelque temps, c’était les téléphones pliables, maintenant les téléphones enroulables semblent être la prochaine grande chose. Ce facteur de forme a assuré la première place dans le sondage de la semaine dernière, battant de peu les dossiers horizontaux.

Les téléphones enroulables présentent certains avantages. D’une part, ils évitent le pli en utilisant un plus grand rayon lors du pliage de l’écran, également de par leur conception, ils le tirent fermement lors de l’extension. Un autre avantage est qu’ils n’ont pas besoin d’un écran secondaire – c’est toujours juste l’écran principal et l’argent qui aurait été consacré à un deuxième panneau peut être consacré à l’achat d’un meilleur panneau principal/unique.

Il y a des inconvénients, bien sûr. Cet écran est exposé à tout moment aux rayures et aux dommages, de la même manière que les conceptions pliables vers l’extérieur. Et ils ont besoin d’un moteur pour étendre et contracter l’appareil.

Les pliables horizontaux vers l’intérieur semblent être le meilleur design actuellement disponible. Une fois que les verriers auront trouvé une formule avec du verre à la fois résistant et flexible, nous reviendrons sur le sujet, car les rollables et les pliables vers l’extérieur deviendront alors pratiques (ou peut-être une conception que les plis et les rouleaux gagneront à la fin).

Il est intéressant de noter que les grands dossiers horizontaux ont gagné sur les petits dossiers à clapet/verticaux, qui étaient le facteur de forme préféré il y a moins de deux ans. Malgré une certaine opposition vocale, il est assez clair que les écrans plus grands ont tendance à mieux faire sur le marché (il suffit de regarder l’échec de l’iPhone 12 mini et le succès retentissant du 12 Pro Max).

En ce qui concerne les clapets, à l’heure actuelle, la plupart des gens préfèrent avoir un téléphone rigide standard. Et encore moins de personnes sont intéressées par les doubles pliables extra-larges.

La deuxième partie du sondage portait sur les caractéristiques les plus importantes. Comme prévu, le prix est une préoccupation majeure – cependant, ce n’était pas la plus importante et a fini à la deuxième place.

Les caractéristiques les plus importantes peuvent être résumées en termes mécaniques – la durabilité de l’écran et des charnières, s’il y a suffisamment de place à l’intérieur pour une grosse batterie et la protection du téléphone contre l’eau et la poussière sont les principaux problèmes à résoudre.

De meilleurs appareils photo, un stylet et ainsi de suite se sont avérés moins importants. N’oubliez pas que le sondage permettait de sélectionner plusieurs options, donc ce n’était pas une question soit/ou. Cela dit, c’était en quelque sorte – chaque fonctionnalité sélectionnée conduit à une conception plus chère. Et même s’il n’a pas été la considération la plus importante, le prix sera toujours un facteur majeur.