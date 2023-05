Résultats du sondage hebdomadaire: les pliables vivo suscitent l’intérêt, mais le X Fold2 pourrait avoir besoin d’une réduction de prix

Cela fait quelques semaines que vivo a présenté ses pliables de nouvelle génération et nous n’avons toujours pas entendu parler d’un lancement international. Mais le sondage de la semaine dernière montre que si l’entreprise décide d’opter pour une large distribution, il y aura un bon nombre d’acheteurs intéressés.

Il y a la part habituelle de scepticisme pliable, environ un quart des électeurs de chaque sondage ne croient pas que ce soit le facteur de forme de l’avenir. Mais cela gagne du terrain – il y a quelques années à peine, il n’y avait qu’une poignée de modèles, maintenant il y a beaucoup de concurrence, ce que l’on peut également voir dans les charts.

Regardons de plus près comment le vivo X Fold2 a fait. Le X Fold+, que ce téléphone vise à remplacer, a reçu un résultat positif avec un vote de 60/40 en sa faveur. Les résultats du X Fold2 semblent moins convaincants – les gens ont apprécié la construction plus fine et plus légère, cependant, le département de la caméra a été décevant.

Il y a aussi le souci du prix, qui entoure toujours les pliables. Comme nous l’avons mentionné la semaine dernière, vivo a travaillé pour obtenir un prix plus bas sur le X Fold2 et le X Fold+, mais il semble que plus de travail doit être fait. Encore une fois, vivo n’a annoncé aucun plan de déploiement international, nous ne pouvons donc le comparer qu’à d’autres pliables car ils sont tarifés en Chine.

Le passage au vivo X Flip, le premier pliable à clapet de la société, ressemble au produit le plus en vogue – les résultats du sondage montrent une demande pure et simple plus forte et beaucoup moins de personnes préoccupées par le prix.

Cousin Oppo n’a apporté que son clapet pliable sur le marché mondial, laissant le Find N2 en Chine. vivo pourrait opter pour une stratégie similaire et à en juger par les sondages, cela pourrait être la bonne stratégie.

Pour le X Fold2 et le X Flip, de nombreux électeurs ont préféré les téléphones d’autres sociétés. Plus vivo attend, plus il y aura de concurrence – les Flip et Fold de Samsung sont dans quelques mois, le premier pliable de Google sera officialisé la semaine prochaine.